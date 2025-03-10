Özvarlık kârlılığı yüksekler daha fazla öne çıkabilir

Borsada bilanço açıklayan BIST 100 şirketleri içerisinde özvarlık kârlılığı %20 ve üzerinde olan 16 şirket bulunuyor. Yıllık performansı zayıf kalanlar önümüzdeki dönemde potansiyel taşıyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin değerlemesinde önemli kriterlerden biri olan özsermaye kârlılığı, yatırımcıların hisse seçimlerinde önemli rol oynuyor. Sermayesini etkin kullanarak yüksek getiri sağlayan şirketler son dönemde farklı performanslar sergiliyor.

Yıllık yüksek performanslar

Anadolu Hayat Emeklilik, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, MLP Sağlık ve Pegasus, güçlü yıllık yükselişlerle dikkat çekiyor. Özellikle Garanti Bankası’nın yıllık %138,92’lik yükselişi, yüksek özvarlık kârlılığı ile desteklenen mali performansının etkisini ortaya koyuyor.

Son bir yılda düşenler

Diğer taraftan yüksek özsermaye kârlılığına rağmen yıllık performansı zayıf kalan şirketler de az değil. Mia Teknoloji, yıllık bazda %47,85’lik düşüşle en büyük kaybı yaşayan şirketlerden biri oldu. Türk Traktör, Coca Cola İçecek ve Ford Otosan da yıllık bazda negatif performans sergileyen hisseler arasında yer aldı.

Yılbaşından bu yana yükselenler

Yılbaşından itibaren güçlü yükseliş gösteren hisseler arasında Aselsan, % 49,24’lük performansıyla ilk sırada yer alıyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Margün Enerji ise %41,3’lük artışıyla dikkat çekiyor. Bankacılık sektöründen Halk Bankası %33,09 değer kazanırken, havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pegasus %28,64 ile yatırımcılarını memnun ediyor.

Yılbaşından bu yana zayıf kalanlar

Yılbaşından bu yana en çok değer kaybeden hisselerin başında %22,03 düşüşle Kocaer Çelik geliyor. Teknoloji sektöründen ARD Bilişim Teknolojileri %20,73 düşüş ile ikinci sırada yer alırken, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Alfa Solar Enerji de %18,62 kayıpla üçüncü sırada bulunuyor.

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Geçtiğimiz yıl dördüncü çeyrekte zarara döndü. Kârlılık için gelirini toparlaması önemli

Coca Cola İçecek’in 2025 yılı için beklentisi hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? / İbrahim Durmuş

İbrahim, şirketlerin geleceğe yönelik öngörülerini takip etmekte yarar var. Neticede bu tahminler, firmanın büyüme potansiyeli, kârlılık ve operasyonel verimliliği hakkında bilgi verir. Coca- Cola İçecek, 2025 yılı için Türkiye’de düşük-orta tek haneli bir satış hacmi artışı öngörüyor. İçeride büyümenin stabil şekilde devam edeceği anlaşılıyor. Yurt dışında ise orta-yüksek tek haneli bir büyüme bekleniyor ki, bu da şirketin küresel pazarlardaki gelişen talepten olumlu etkileneceği anlamına geliyor. Öte yandan, 2024’te gelirini %6 düşürürken yıl sonu net kârını %50 geriletti. Yılın 4. çeyreğinde zarar yazması ise dikkat çekiyor

Gelirdeki artışa rağmen dokuz aylıkta zarar yazdı. İştirakin fi yat düşüşü zararda etkili oldu

Işıklar Enerji Holding’in zarar etmesine rağmen fiyatındaki yükselişi nasıl okumak gerekir? / Sercan Kalender

Sercan, bir hissenin fiyatı, sadece şirketin finansal durumuna göre hareket etmez. Aynı zamanda yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini de yansıtır. Yatırımcılar bazen olumsuz finansal sonuçlara rağmen, ileriye dönük bir beklentiden kaynaklı hisseye talepte bulunabilir. Söz konusu beklenti spekülatif de olabilir. Işıklar Enerji Holding, 2024 dokuz aylık mali dönemde gelirlerdeki artışa rağmen zarar açıkladığı gözleniyor. Oluşan zararda şirketin elindeki Çemaş hissesindeki düşüş ile parasal pozisyon kayıplarının etkisi gözleniyor. Hissenin fiyatı ise teknik olarak 9 TL’nin üzerinde kaldığı sürece tutunması mümkün olacak.

YATIRIM FONLARI

MetLife Emeklilik’in MEA Fonu, altın piyasasına yatırarak yıllık %57 kazandırdı

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (MEA), yatırımcılarına altın ve altına dayalı araçlarla değer koruma ve uzun vadeli büyüme fırsatı sunuyor. Fon, %66,48 oranında kıymetli maden kamu kira sertifikalarına, %14,11 yatırım fonuna ve %10 doğrudan kıymetli madenlere yatırım yaparak altın piyasasındaki dalgalanmalara karşı dengeli bir portföy oluşturuyor. 4,9 milyar TL hacmindeki büyüklüğü ve sahip olduğu 138.800 yatırımcı ile dikkat çekiyor. Veriler yatırımcı sayısının düzenli arttığını gösteriyor. Katılım finans ilkelerine uygun yönetilen MEA, son bir yılda %56,62 getiri sağlarken yılbaşından bu yana elde ettiği gelir %16,34 oldu. Yıllık yönetim ücreti %1,05 ve doluluk oranı %4,06 seviyesinde. Yüzde 1,44 pazar payı olan MEA, katılım ilkelerine önem veren yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Fasdat Gıda, %47,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Fasdat Gıda, 7 Mart 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41, bileşik faizi ise %47,31’e denk geliyor. 106 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %11,91 olacak.

% 41 YILLIK BASİT FAİZ

7 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,86 seviyesinde bulunuyor. Fasdat Gıda çıkardığı bononun yıllık %41 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,86 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 10 Mart 2025 olurken vade tarihi 24 Haziran 2025 olacak. Piyasada TRFFSDT62522 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ANADOLU ISUZU

Ağır ticari araç satışlarında artış, hafif ticarilerde ise azalış bekliyor. Fırsatları değerlendirecek

Anadolu Isuzu, bulunduğu segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2024 yılına kıyasla paralel seyredeceğini öngörüyor. İç pazarda ağır ticari araç satışlarında yüksek tek haneli yüzdelerle artış, hafif ticari araç satışlarında ise benzer oranlarda azalış bekliyor. Ticari araç pazarında, ağır ticari segmentindeki büyüme, altyapı projeleri ve lojistik sektöründeki genişlemeye bağlı olarak şekilleniyor. Hafif ticari araç segmentindeki gerileme beklentisiyse, talep değişimleri ve ekonomik koşulların tüketici tercihlerine etkisiyle bağlantılı olabilmekte. 2024’te kârını düşüren Şirket, uluslararası pazarda, ihracat faaliyetlerinde yüksek tek haneli yüzdesel artış bekliyor. Avrupa ve diğer hedef pazarlardaki genişleme stratejileri dikkat çekiyor.

BİM

Rekabet Kurumu’nun verdiği para cezasına itiraz etti. Sonuç değişmezse yargı yoluna gidecek

BİM, 20 Şubat günü yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu’nun 1,3 milyar TL idari para cezası verdiğini duyurdu. Açıklamada, para cezasının basından öğrenildiği ve yazının henüz ulaşmadığı ifade edilirken, cezaya karşı tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi. Rekabet Kurumu’nun firmalara verdiği cezalar, genellikle piyasa yapısını bozucu rekabet ihlallerine dayandırılıyor. Türkiye’de, özellikle perakende ve gıda sektöründe rekabet politikaları sıkı bir şekilde denetlenirken, büyük ölçekli firmalara yönelik soruşturmalar zaman zaman gündeme geliyor. BİM ise 3 Mart günü Rekabet Kurumu’nun verdiği kararın yeniden değerlendirilmesi amacıyla itirazda bulundu. Şirketin itirazının reddedilmesi durumunda, iptali amacıyla yargı yoluna başvurması kesin görünüyor.

İHLAS HOLDİNG

Kırgızistan’daki yatırım süreci ilerliyor. Pay sahipleri sözleşmesi imzalandı. Açılım sağlayacak

İhlas Holding, Kasım 2024’teki açıklamasında Kırgızistan’da faaliyet gösteren Orta Asya Investment Holding’in %30 hissesini nominal bedelle devraldığını duyurmuştu. Şirket, bu yatırım kapsamında pay sahipleriyle belirlenen şartlara bağlı olarak toplamda 10 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. 3 Mart tarihli yeni açıklamayla pay sahipleri arasında mutabakata varıldığı ve sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Enerji sektörüne yönelik yatırımlar, bölgesel büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Orta Asya, artan enerji talebi ve altyapı projeleriyle dikkat çekerken, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Kırgızistan özelinde, hidroelektrik ve yenilenebilir enerji projeleri bu tür yatırımları cazip kılmakta.