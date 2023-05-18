Partiler /  Gençlik / 19 Mayıs

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs, günümüzde ne önem taşıyor?



14 Mayıs seçimleri öncesi propaganda döneminde Cumhur İttifakı’nın ve Millet İttifakı’nın propaganda çalışmalarının odağında gençler yer aldı. Yaklaşık 6 milyon ilk kez oy kullanma hakkını elde eden genç seçmenin bulunması ana etkendi. İkinci tur seçiminde 55 bin genç seçmen daha bu sayıya ekleniyor.

Yarın, Atatürk’ün gençlerin bayramı olarak ilan ettiği 19 Mayıs. O’nun, 19 Mayıs’ı gençlere neden armağan ettiğini kendi anlatımıyla ele alıp, bugün de neden önem taşımakta olduğunu belirtmek istiyorum.

1926 yılında 19 Mayıs Gazi Günü adıyla kutlanmaya başlandı. 24 Mayıs 1935’e kadar da bu isimle kutlandı. 1935’te Gençlik Günü adını aldıktan sonra 1936’da Atatürk’ün arzusuyla “Gençlik ve Spor Bayramı” adı verildi.

Atatürk’ün gençlik konusundaki sözleri günümüze de ışık tutuyor:

- Ey yükselen yeni nesil Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz.

- Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk İstiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

- Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirecek olan sizler gibi beni anlamış olan gençlere bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mutluyum.

- Gençliği yetiştirirken onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığında onlarla kucaklayalım.

- Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ve çiçekleri onlardır. Bütün ümitler gelecektedir.

- Benim gelecekteki emellerimi üstlenecek gençler. Bir gün sizin gibi beni anlayan bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok mutlu ve mesudum.

- 19 Mayıs ulusal egemenliğimizin başlangıç günü ve size armağan ettiğim bayramdır.

Yarın kutlayacağımız 19 Mayıs bağlamında ben de gençliğe, “Bayramınız kutlu olsun. Yarınımıza güzellik katma gayreti içinde olun” diyorum…

Günün sözü:



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