Pazarı daralan sektörün hisseleri de zayıfladı

Metal Eşya sektörü hisselerindeki hareket zayıfladı. Daralan iç pazar ve kurların zayıf seyri, sektör hisselerine gelen talebin de düşük kalmasına yol açtı. Sektörde yıl sonuna kadar canlanma zor görünüyor.

Son dönemde Metal Eşya ve Makina sektörü hisselerinde zayıflama gözlemleniyor. İç pazarın daralması ve kurların zayıf seyretmesi, sektördeki hisselere olan talebin düşük kalmasına neden oluyor. Yıl sonuna kadar sektörde önemli bir canlanma beklenmemeli.

BIST Metal Eşya, Makina Endeksinde öne çıkan hisseler

BIST Metal Eşya, Makina Endeksinde ağırlığı yüksek olan hisseler arasında Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Astor Enerji, Türk Traktör, Otokar ve Arçelik yer alıyor. Bu hisselerden bazıları yılbaşından bu yana olumlu performans gösterse de son bir yıl içindeki getirileri dikkat çekici ölçüde farklılık gösteriyor.

Yüksek performans gösteren hisseler

Otokar, yılbaşından bu yana %29,15 getiri sağlarken, son bir yılda %75,46 getiri ile dikkat çekiyor. Ford Otosan ise yılbaşından bu yana %26,82 getiri ile öne çıkarken, son bir yıldaki performansı %1,66’da kaldı. Arçelik hissesi de benzer bir hareket sergiledi. Hisse, yılbaşından bu yana %18,05 yükselirken son bir yıldaki getirisi %3,71 seviyesinde bulunuyor.

Olumsuz performans gösteren hisseler

Diğer yandan, Astor Enerji hem yılbaşından bu yana hem de son bir yılda negatif getiri oranlarına sahip. Tofaş Fabrika ve Türk Traktör de son bir yılda olumsuz performans gösteren hisseler arasında yer alıyor. Genel olarak, sektördeki hisselerin performansları değişkenlik gösterirken, iç pazarın daralması ve kurların zayıf seyretmesi nedeniyle hisselerdeki hareketin zayıf kalması bekleniyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Ersu Gıda (#ERSU ): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,01 ve bir yılda %116 yükseldi.

■ Gen İlaç (#GENIL): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %9,08 ve bir yılda %19 yükseldi.

■ Papilon Savunma (#PAPIL): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda %544 yükseldi.

■ Sanifoam Endüstri (#SANFM): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %18,23 yükseldi.

■ Sinpaş GMYO (#SNGYO): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,17 ve bir yılda %126 yükseldi

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Efes (#AEFES): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,95 geriledi.

■ Tofaş Oto. Fab. (#TOASO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,73 geriledi.

■ Rubenis Tekstil (#RUBNS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,80 geriledi.

■ Astor Enerji (#ASTOR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,69 geriledi.

■ Aygaz (#AYGAZ): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,58 geriledi.

NE OLDU?

■ TCMB, temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

■ Kredi kartları harcamalarının kredi kartları toplamı içindeki payı 2,5 yılda iki kat artış gösterdi.

■ TL reel döviz kuru endeksi, temmuzda 62,9 ile son 3,5 yılın en yüksek seviyesine geldi.

■ Son 4 ayda ‘carry trade’le 20,3 milyar dolar geldi. Çin›in ihracatı 4 aydır artıyor.

NE OLACAK?

■ Almanya’da haziran ayı sanayi üretimi verisi sabah 09:00’da açıklanacak.

■ Türkiye’nin enflasyon raporu 10:30’da yayınlanacak.

■ Türkiye’nin haftalık rezerv ve DTH verileri 14:30’da duyurulacak.

■ ABD’nin haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15:30’da açıklanacak.

■ Borsada 10.000 psikolojik desteği takip edilecek.

ZEYNEP'E SOR

MALİYET ETKİNLİĞİ Mİ, MALİYET YÜKÜ MÜ?

Maliyet etkinliği; kkârlılığın büyümesi, rekabet avantajı, verimlilik, mali durumun güçlenmesi. Aşırı odaklanma riski, kalite düşüşü, zayıf yatırım, girişim eksikliği.

Maliyet yükü; kalite ve güvenilirlik, yüksek fiyat, marka, yatırım ve gelişim. Düşük kârlılık, fiyat duyarlılığı, finansal baskı, Pazar kaybı, maliyet kontrol zorluğu.

Çelik üretimindeki artış, sektördeki büyük firmaları destekleyecek. Altı aylık veriler gözlenmeli

Kardemir için bu yılın sonu nasıl olacak? Çıkacak diye her defasında umutlanıyoruz ama nafile. Bir türlü karşılığını alamıyoruz?/Yılmaz Eğril

Yılmaz, borsada uzun vadeli hedeflerle hareket ettiğinde makul riskle güçlü getiriler elde edebilirsin. Yeter ki yatırımın büyüyen firmalara yönelik olsun. Kardemir, sektörünün önemli firmalarından biri. Şirketin tesislerinin kurulu olduğu alan yakın bir zamanda özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu da vergi muafiyeti ve teşvikler, Ar-Ge merkezi gibi avantajlar sağlayacak. İnşaat demiri, kangal, ray ve demiryolu tekeri gibi farklı ürünler üreten Kardemir için bu gelişme uzun vadede üretim ve rekabet avantajına olanak verecek. Bu açıdan daha uzağa bakarak hareket etmek gerektiğini not etmeli. Geçtiğimiz yıl daralan demir çelik sektörü, firmaların zor bir yıl geçirmesine neden oldu. Sektörden bu yıl daha olumlu veriler geliyor. Geride kalan süre içinde artan üretim miktarları dikkat çekiyor. Son olarak Worldsteel verilerine göre haziran ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi %4,3 artışla 3,1 milyon ton seviyesine çıktı. Yılın ilk altı ayındaki artış ise 18,6 milyon ton oldu. Kuşkusuz olumlu gelişmelerden Kardemir’in de payını alması beklenmeli. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana yatayda hareket eden şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı.

AVM'yi de devrederek Kazakistan pazarından çıktı. Yurt içi operasyonlara ağırlık verecek

Çıkıyor diye Migros hissesi aldım. Hisse de düşecek zamanı buldu. Daha zararım azken çıkayım mı?/Anıl Tepeli

Anıl, borsada uzun vadeli hedeflerle yatırımda bulunmalısın. Bir hisseyi aldığının ertesi günü çıktı diye sevinme; düştüğünde de üzülme. Piyasada her an fiyatlar hareket halindedir. Arz talep dengesine göre inip çıkarlar. Profesyoneller 1-2 kademeyi dahi önemseyip işlem yapabilirler. Ancak bireysel yatırımcıların işlem maliyetlerinin daha yüksek olması ve al-sat işlemlerle istikrarlı kazanç sağlama olasılıklarının zayıfl ığı, riski minimize etmek açısından uzun vadeli yatırımda bulunmalarını gerektirir. Migros, Ekim 2021’den bu yana yükseliyor. 27 Temmuz’dan bu yana ise gelen satışlarla düştü. Firma, geçtiğimiz ay Kazakistan pazarından çıktığını duyurdu. Gıda perakende operasyonlarından daha önce çekilen Migros, Almatı şehrindeki AVM’yi de devretti ve Kazakistan pazarından tamamen çıktı. Şirket bu kararı alırken yurt içi operasyonlarına odaklanmak istediğini belirtti. Son paylaştığı 2024 ilk çeyrek dönemde satışlarını %12 artırırken esas faaliyetlerinden ötürü zarar etti. Bununla birlikte dönem sonunda 1,24 milyar TL kâr açıkladı. Söz konusu tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 düşüş anlamına geliyor. Migros’un, esas faaliyetlerden ötürü kâr edebilmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri 3 olan 15 yatırım fonu yılbaşından bu yana ortalama yüzde 32,22 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise yüzde 53,57 oldu. Fonların genel olarak yıllık getirileri %46,42 ile %63,82 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %32,39 ile Qinvest Portföy Değ. Fonu elde etti. En yüksek portföy değeri ise 1,904 milyon TL ile Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’na ait. Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 17,773 ile İş Portföy Tema Değ. Fon.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 3 olan emeklilik yılbaşından bu yana yüzde 33,64 oranında getiri sağladı. 15 Emeklilik fonunun ortalama getirisi yüzde 32,02 ile 51,06 arasında değişti. Yıllık bazda bakıldığında 15 Emeklilik fonunun yıllık ortalama getirisi yüzde 56,29 seviyesinde gerçekleşti. Bu fonların yıllık getirileri ise yüzde 46,30 ile 86,86 arasında gerçekleşti. Getiride öne çıkan risk değeri 3 olan emeklilik fonları içerisinde portföy değeri en yüksek olan emeklilik fonu 2 milyar 89 milyon TL ile Türkiye Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu VES oldu. Bu fon yıllık bazda yüzde 53,60 oranında kazandırdı. Fon’un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80’inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılması. Yatırımcı sayısı bazında bakıldığında 15 fon içerisinde en yüksek yatırımcı sayısı 239.226 ile AgeSA Hay. ve Emeklilik Katılım Katkı EYF’de gerçekleşti. Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF ise 62.265 yatırımcı ile dikkat çekiyor. Risk değeri üç olan emeklilik fonları reel faiz ortamında cazip bir seçenek olabilir. Ancak reel faizin olmadığı bir ortamda enflasyon bazında getiriler düşük kalacaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in Seyri

Jeopolitik risklerin artması, resesyonun fiyatlanması TLREF ve dolar kurunun aynı anda yükselmesine neden oldu. Dolar kurunda hareket zayıf olmasına rağmen yukarı yönlü. TLREF 52,78 seviyesinde bulunurken dolar kuru 33,59’da bulunuyor. Kur ve faiz hareketi yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam edecek.

TAHVİL

Koç Fiat Kredi, %48,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Koç Fiat Kredi, 05.08.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48,75 olurken, bileşik faizi de %48,03’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 391 gün vadeli olup ödeme tarihi 01.09.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %52,22 olacak.

%48,75 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 5 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %51,75 seviyesinde bulunuyor. Koç Fiat Kredi’nin çıkardığı bononun yıllık %48,75 basit faiz oranı, TLREF’in 3 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRSKFTF92540 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yeni fabrikanın inşaatı tamamlanarak faaliyete geçti. Gelirlerine olumlu yönde yansıyacak

Say Yenilenebilir Enerji, yatırımda bulunduğu fabrikasının inşaatının tamamlandığını duyurdu. Şirket konuyla ilgili daha önce temmuz ayı sonuna kadar fabrikanın tamamlanacağını belirtmişti. Yeni açıklamayla bu hedefe ulaşıldığı, fabrika inşaatının tamamlanarak devreye alındığı ifade edildi. Şu an itibarıyla, fabrikanın peyzaj çalışmalarının devam ettiği bunun ise faaliyetleri aksatmadığı dile getirildi. Fabrikanın planlanan sürede faaliyete geçmesi, üretim kapasitesini artırarak pazardaki rekabet gücünü büyütmesine olanak verecek. Şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %55 artırırken dönem sonunda 36,2 milyon TL kår elde etti.

ASELSAN

Yurt dışı müşterisinden 34,3 milyon dolarlık sipariş aldı. Şirket yurt dışı gelirini büyütüyor

Aselsan, uluslararası bir müşterisiyle deniz platformlarına yönelik faydalı yükler içeren ihracat sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmelerin toplam değeri 34,3 milyon dolar olarak açıklandı. Bedel güncel kurdan yaklaşık 1,15 milyar TL'ye denk geliyor. Tutar, geçtiğimiz yıl elde ettiği gelirin %1,6'sına denk geliyor. Ocak ayından bu yana açıklanan toplam işlerin tutarı ise geçen yılın satışlarını geçti. Uluslararası pazarda savunma sektörüne yönelik teknolojisiyle öne çıkan şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini %5 artırdı. Aynı sürede yurt dışı gelirleri %148 büyüdü. Firma, yurt içine olduğu kadar yurt dışında da büyümek istiyor. İhracat gelirlerindeki artış çabasının sonuç verdiğini işaret ediyor.

MIA TEKNOLOJİ

Mürted Hava Meydanı Komutanlığı'nın ihalesini kazandı. Sözleşmeye davet mektubu bekliyor

Mia Teknoloji, Mürted Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme ihalesini kazandı. İhale bedelinin kdv dahil 21.505.631 TL olduğu belirtildi. Açıklamada ihalenin kesinleştiği ve Mia Teknoloji'ye verildiği dile getirildi. Şirket, ihale kapsamında belirtilen çevre güvenlik sistemi malzemelerinin tedarik ve montajını yerine getirecek. Mia Teknoloji, bu aşamada sözleşmeye davet mektubu bekliyor. Şirket, temmuz ayında da Antalya Hava Meydanları Komutanlığı'nın ihalesini kazanmış ve sonrasında sözleşmeyi imzalamıştı. Bugüne kadar açıklanan yeni işlerin toplam tutarı ise geçen yılın gelirinin %83'üne denk geliyor.

HEKTAŞ

Özbekistan'da bitki koruma ilaçları fabrikası için sözleşme imzalandı. İki aşamada kurulacak

Hektaş'ın Özbekistan ve çevre pazarlarda bitki koruma ve bitki besleme iş kollarında faaliyet göstermek amacıyla faaliyet yürüten %100 bağlı ortaklığı Hektas Asia, bir firma ile mühendislik-satın alma- inşaat sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında, bitki koruma ilaçları üretim tesisi kurulacak. Yatırımın finansmanı 2022 yılında gerçekleştirilen bedelli sermaye artışından elde edilen fon ile alınacak krediden karşılanacak. Proje, iki etapta tamamlanacak. İlk önce 28 ayda bitki koruma ürünleri tesisi kurulacak. Yüklenici şirket, inşaatın yanı sıra makine temini ve kurulumunu da yerine getirecek. İlk etabın ardından, bitki besleme ürünleri üretim tesisinin inşasına geçilecek.

BERA HOLDİNG

Uşak'ta GES projesi için anlaşmaya vardı. Hedef santralin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi

Bera Holding'in %94,62 iştiraki Adaçal Endüstriyel, Uşak Eşme'deki arazisine 6.000 kWe/6.980,22 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. Proje kapsamında iki ayrı yüklenici firma ile toplamda 2.580.000 dolara anlaştı. Santralin yıl içinde tamamlanarak üretime geçmesi hedefleniyor. Gerçekleştireceği yatırım, iştirakin maliyetlerini düşürmesine olanak vereceği gibi daha kârlı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Bera Holding, geçtiğimiz yıl gelirlerini düşürürken yıl sonunda kârını büyütmeyi başardı. Firma, 2024 üç aylık faaliyet döneminde de benzer bir tablo sergiledi. İlk çeyrekte gelirini %13 azaltırken dönem sonunda kârını %17 büyüterek 853 milyon TL'ye çıkardı.