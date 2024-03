HABER ANALİZ / BIST TİCARET ENDEKSİ

Perakende sektörü getiri atağında

Perakende sektörü hisseleri son bir yılda yüzde 130’un üzerindeki getirileri ile dikkat çekiyor. Tüketici sektörleri yüksek enfl asyon ortamında öne çıktı. Peki, bu performans sürecek mi?

Perakende sektörü, Borsa İstanbul’da her zaman dikkat çeken bir alan olmuştur. Özellikle perakende ticaret hisselerinin performansı, hem sektör dinamikleri hem de tüketici eğilimleri açısından önemli göstergeler sunar. Son bir yılda farklı perakende şirketlerinin hisseleri yatırımcılara yüksek getiriler sundu.

Bim Mağazalar, yılbaşından bu yana %23,69’luk bir getiriyle dikkat çekerken, son bir yıllık süreçte %177,79 kazandırdı. Firmanın BIST Ticaret Sektör Endeksi içindeki payı yüzde %49.08. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri hisseler arasında yer alıyor.

Migros, son bir yıl içerisinde %241,06’lık getiriyle perakende sektöründe öne çıktı. Yılbaşından bu yana %43,21’lik getiri yatırımcısını memnun etti. Migros, sektör endeksindeki ağırlığıyla da %16.04’lük önemli bir yer tutuyor.

Şok Marketler Ticaret’de, yıllık getiri oranı %139.41 oldu. Yılbaşından bu yana %17.42’lik bir artış gösterdi. Şok›un sektör endeksine göre ağırlığı % 6,94.

Teknosa, perakende sektöründeki güçlü konumunu %130.06’lık bir yıllık getiriyle pekiştiriyor. Yılbaşından bu yana %54.61’lik bir getiri sağlayan Teknosa, sektördeki diğer oyunculara kıyasla daha dinamik bir büyüme sergiliyor.

Yüksek enfl asyon ortamında perakende sektörü hisseleri ilgi görmeye devam edecektir. Parasal sıkılaştırma adımları ve kredi kartlarına ilişkin gelişmeler tüm sektörlerde takip edilecek ancak gıda perakende sektörü bundan en az etkilenecek sektörlerden olacaktır.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) çıkışını sürdürüyor. Şubat başından beri yükseliyor. 1 Şubat’ta 8,55 TL olan fiyatı 48,4’e çıktı.

● Limak Doğu Anadolu (LMKDC), halka arzından bu yana tavan serisi ile yükselişini sürdürüyor.

● Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş (YAYLA), 26 Şubat’ta başladığı yükselişi devam ediyor. Hacim zayıf ancak hissede çıkış marjı yüksek.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Aselsan (ASELS), 27 Şubat’tan bu yana düşüşte. Yüzde 15 geriledi. Emeklilik fonlarının satışı var.

● Aztek Teknoloji (AZTEK), son 8 günde yüzde 17 düştü.

● Kuzey Boru (KBORU), 8 günde yüzde 23 geriledi. Halka arz sonrası geriledi.

● Kimteks Poliüretan (KMPUR), çok düşük marjlarda 7 gündür geriledi. Düşüşü yüzde 7 oldu.

NE OLDU?

● TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Taşıt hariç, kredilerde sınır düşürüldü. 2023 yılı Temmuz ayından bu yana ilk kez Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi gerçekleştirdi.

● Yabancı payı son 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, KARYE, MIPAZ, PKART, ARENA. Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS,EPLAS, KNFRT, LKMNH, GLCVY, ADESE.

● Morgan Stanley Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkardı.

NE OLACAK?

● Haftalık yabancı portföy hareketleri ve haftalık para ve banka istatistikleri yayınlanacak.

● Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri izlenecek.

● Fitch Türkiye kredi notu değerlendirmesi 8 Mart›ta. Fitch en son 8 Eylül 2023 tarihinde yaptığı değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken, not görünümünü ise 2 yılın ardından “negatif”ten “durağan”a çekmişti.

● HATSN üzerinden bugün tedbir kalkacak. KARTN, KLGYO, TURGG, YAYLA 5 Nisan 2024’e kadar üzerinde tedbirle işlem görecek.

ZEYNEP’E SOR

TÜYO MU, ARAŞTIRMA MI?

Tüyo; doğrulanmamış, spekülatif bilgiye dayanır. Yanıltıcı ve riskli kararlara yol açabilir. Manipülasyona açıktır. Araştırma; güvenilir kaynaklara dayanır. Daha bilinçli ve düşünülmüş yatırıma imkân verir. Uzun vadede güçlü dayanak oluşturur.

Bir hisseyi niye aldığını biliyorsan artık başkasına ihtiyacın yok demektir. O bilen sensin

Bilen biri olarak portföyümü değerlendirir misiniz? / Tayip Ergin

Tayip, gönderdiğin listeyi yer darlığından ötürü paylaşmıyorum. Bununla birlikte hemen hatırlatayım borsada yaptığın işlemlerden ötürü başkalarından onay bekleme. Eğer onay arıyorsan daha kolayı var. Her aracı kurumun öneri listesini al ve ortak hisseleri bir araya getir. Kimsenin eleştiremeyeceği bir portföy listesine sahip olursun. Ama olay bu değil. Borsada kazanmanın yolu ne yaptığını bilmektir. Eğer duyumlardan oluşan bir portföy varsa riskli iş yapıyorsun demektir. Ama aynı portföyü kendi araştırmanla oluşturmuşsan o taktirde de anlamlı bir iş yapmışsın demektir. Aynı portföy nasıl oluyor da birbirinden zıt iki anlama gelebiliyor biliyor musun? Çünkü ikinci ihtimalde bir strateji ortaya koyuyorsun. Şirketlerin ileriye dönük projelerini, hedefl erini ve yatırımlarını araştırmışsın. Şirketin ve içinde yer aldığı pazarın ileriye dönük büyümesini incelemişsin. Sonrasında da hisseleri ne kadar süreyle elinde tutacağını belirlemişsin. Tüm bunların neticesinde bir hisseyi almaya değer bulmuşsan başkasının söylediğinin ne anlamı var? Bundan sonrası artık zamana yani şirketin hedefine ulaşmasına bakar.

Yurt içi satışları gayet iyi. Gerileyen yurt dışı satışlarını toparlarsa daha da güçlenir

Kimpur hakkındaki görüşünüzü öğrenebilir miyim?/ Ahmet Ebrar Başaran

Ahmet, borsaya yeni gelen firmalar, özellikle de enerji ve sanayi şirketleri ciddi primler gerçekleştirdi. Yatırımcıların bu sektörlerdeki firmalara yönelik yoğun ilgisi hisselerin ciddi yükselişlerde bulunmasını sağladı. Kimteks Poliüretan da bunlardan birisi. Hisse, Nisan 2022’de düzeltilmiş verilerle 13,15 TL’den borsaya geldiğinde bir süre gerilese de sonrasında ciddi bir çıkış gerçekleştirdi. Arada gelen satışlara rağmen Eylül 2023’te en yüksek 98,55 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde zirvesinin gerisinde kalsa da halka arzdan bu yana elinde tutanlar için oldukça cazip bir kâr söz konusu. Şirket geçen süre zarfında gelirini ve kârlılığını artırmayı başardı. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de gelirdeki artış hızı yüksek ve neticesinde dönem sonu ana ortaklık kârı yüzde 66,16 yükseldi. Yurt dışı satışlarını düşürmesine rağmen yurt içinde satışlarını büyütmesi kârın artmasında belirleyici oldu. Enfl asyon ortamında gelir ve kârlılığını artırmayı başarması pazardaki rekabet avantajı hakkında önemli bir işaret olarak görülmeli. Öte yandan şirket, hedef pazarı olarak gördüğü Amerika ve bölge ülkelerinde etkinliğini artırmak için ABD’de bir şirket kurdu. Yurt dışı satışlarını tekrar toparlayabilirse gelir ve kârdaki artışını daha da büyütmesi mümkün olabilecek.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilir geleceğe yatırımda öne çıkan üç fon

Sürdürülebilirlik temalı fonlar yükselişte

Son yılların teması sürdürülebilirlik, fon yatırımında da fark yaratıyor. Peki, sürdürülebilir yatırımların geleceği nasıl şekilleniyor? Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu(DHM), Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon(ZSG), Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu(GZV) adları belki de birçok yatırımcı için yeni ama getirileriyle hızla kendilerini tanıtmayı başaran fonlar. Bu üç sürdürülebilirlik temalı fon, piyasada farklı sürelerde yer almalarına rağmen dikkate değer performanslar sergiliyorlar. İki yıllık DHM fonunun neredeyse yüzde yüz yakın getiri sunması, genç olmasına rağmen geleceğe dair umut veriyor. Öte yandan, ZSG’nin ilk yılında sağladığı getiri, onun hızlı bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, GZV’nin son üç yılda sunmuş olduğu %342.86’lık getiri. Bu rakam, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerin uzun vadede başarısına işaret ediyor. Bu fonlar, çevre, sosyal sorumluluk ve şirket yönetimi (ESG) prensiplerini portföylerinin temel taşı olarak benimsemeleri nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Dengeli değişken emeklilik fonları

Dengeli değişken fonlarda yüzde 100 getiriler

Yatırımda hızla değişen trendler, finansal enstrümanların getiri performanslarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle emeklilik fonları, uzun vadeli yatırım düşüncesiyle hareket eden yatırımcıların ilgi odağında. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat İstanbul Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FEO), yıllık bazda %111,23 getiri sağladı. FEO’yu, Anadolu Hayat Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AH9) ve HDI Fiba Emeklilik ve Hayat İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FIF) takip ediyor. Bu fonların ortak yönü, piyasa dalgalanmalarına hızlı adapte olabilme yetenekleri ve yatırımcı risk-getiri beklentilerine uygun hareket etmeleri. Yatırımcı sayılarına baktığımızda ise en çok tercih edilen fon Anadolu Hayat Emeklilik (AH9) olurken, fon yatırımcı sayısı 260,787’ye ulaşıyor. Büyük yatırımcı kitlesine sahip olmak fon almak isteyenler için güven göstergesi olduğu düşünülse de, asıl mesele yatırımcı memnuniyetini ve fon performansını sürekli kılmaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Euro/TL kontratları neyi gösteriyor?

Euro kuru 34,54 TL'den alıcı bulunuyor. Ancak euro yakın vadeli kontratları 35,71 TL'den fiyatlanıyor. Uzun vade kontratları ise 37.15 TL'den fiyatlanıyor. Euro/TL vadeli kuru, TL faiz oranının Euro faiz oranına göre yüksek olması nedeniyle spota göre daha yüksek çıkıyor. Not: Vadeli kur her iki para biriminin faiz oranlarından yola çıkılarak hesaplanıyor. Yani, her iki para biriminin faiz oranlarından yola çıkılarak, spot kurun gelecekteki zaman değeridir.

TAHVİL

Tam Finans Faktoring, %57,52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tam Finans Faktoring, 5 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 160.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51 bileşik faizi ise %57,52’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %25,43 olacak. Diğer taraftan 5 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,49 seviyesinde bulunuyor. Bononun yıllık %51 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 4,51 puan üzerinde. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 6 Mart 2024 olurken vade tarihi 4 Eylül 2024 olarak belirlendi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORD OTOSAN

Yurt içi pazar bu sene daralacak. Beklentisi yurt dışında. Yatırım hızını düşürmeyecek

Ford Otosan, bu yıl otomotiv pazarında daralma öngörüyor. Adet bazında yaklaşık %30 düşüşle 800-900 bin aralığına çekilmesini bekliyor. Şirketin satışları da 100 bin adete kadar inebilir. Geçtiğimiz yıl satışları 114 bin adet seviyesindeydi. Bununla birlikte yurt dışı satışlarında adet bazında yüzde 20’ye varan bir artış hedefi var. Beklentisine uygun şekilde yurt dışı satış miktarını artırması aynı zamanda kâr büyümesini korumasına olanak verecek. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olan Ford Otosan, 900 milyon ile 1 milyar euro arasında yatırım yapmayı hedefl eniyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yatırım tutarı da 900 milyon euro seviyesindeydi.

EKOS TEKNOLOJİ

Yurt dışında iyi iş bağladı. Tek seferde cirosunun yüzde 42’sini kazanacak

Ekos Teknoloji, Cezayir’in önemli kamu kuruluşlarından Sonatrach’ın %100 iştirakiyle hayata geçirilen Bejaia deniz suyu arıtma tesisi projesinde önemli bir rol üstlendi. Şirket, 220 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi projesini toplamda 6.445.380 euroya yapımı için anlaşmaya vardı. Tutar güncel kurla 219.652.742 TL’ye denk geliyor. Bu sözleşme, Ekos Teknoloji’nin 2022 yılı hasılatının yüzde 42,04’üne denk geliyor. Proje, şirketin teknolojik yetkinliklerini ve mühendislik kapasitesini sergilemesine olanak tanıması ve gelecekteki iş fırsatlarına kapı aralama imkanı vermesi açısından önemli olarak nitelendirilmeli.

VBT YAZILIM

Bir ayda 111 milyon TL kazanacak. Gelirini de kârını da büyütüyor

VBT Yazılım, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “Medula ve Sigorta Veritabanları Yazılımları Lisans Güncelleme ve Destek Bakım hizmeti” projesini yerine getirecek. Şirket, projeyle ilgili olarak 111.370.000 TL tutarlı sözleşmenin imzalandığını ve projeye başladığını belirtti. Şirket projeyi bir ay içinde tamamlayacak. Projenin başarılı uygulanması, VBT Yazılım’ın gelir ve kârlılık rakamları üzerinde olumlu etkide bulunmasını sağlayacak. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında da gelirini yüzde 172 büyütürken dönem sonu ana ortaklık kârı yüzde 87 artarak 92,65 milyon TL oldu.

TÜPRAŞ

500 milyon dolar yatırımda bulunacak. Nakit temettüyü unutmadı. İkincisini de verebilir

Tüpraş, 2024 yılı için beklentilerini ve kâr payı dağıtım planını açıkladı. Şirket, ürün marjının yaklaşık varil başında 14 dolar olmasını bekliyor. Operasyonel hedefl er kapsamında, kapasite kullanımının %85-90 aralığında, üretiminin 26 milyon ton ve satışlarının da 30 milyon ton seviyesinde olmasını öngörüyor. Yıl içinde yapacağı toplam yatırımları da 500 milyon doları bulacak. Diğer taraftan şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 10.38 ve net 9.34 TL nakit temettü ödemesi için Genel Kurul’a teklifte bulunacak. Teklifin kabulü halinde hissedarlar temettüye 3 Nisan günü hak kazanacak. Şirket, likidite durumuna göre yılın ikinci yarısında ilave kar payı verecek.

MARKA YATIRIM HOLDİNG

Ana Pazara geçebilmek için payları işlem görmeyen tipe dönüştürecek. Bakalım SPK ne diyecek

Marka Yatırım Holding, Alt Pazardan Ana Pazara geçmek istiyor. Şirket, Ana Pazar’a geçebilmek için gerekli başvuruyu yapsa da Kotasyon Yönergesi’ne takıldı. Şirket sermayesinde İmtiyazlı payların olması nedeniyle halka açık oranın %90’ın altında olması gerekiyor. Şirketin ise halka açıklık oranı yüzde 99. Firma, bu şartı yerine getirebilmek bir kısım payı işlem görmeyen tipe dönüştürecek. Yaptığı açıklamada isimlerini paylaşmadığı bir kısım yatırımcının sahip olduğu payları fiili dolaşımdan çıkarıp borsada işlem görmeyen tipe dönüştürmek için MKK ve SPK’ya başvurduğunu belirtti. MKK ve SPK’nın buna nasıl yaklaşacağını ise ilerleyen süreçte göreceğiz.