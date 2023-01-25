Petrol alımları iki yılın zirvesinde

Dünya ekonomisindeki olası resesyonun yumuşak geçeceği, piyasaların verdiği mesajdır. Küresel risk iştahının en önemli göstergelerinden S&P 500 endeksi, altı haftanın zirvesine çıktı. Fed’in önümüzdeki süreçte ‘‘şahin’’ politikalar izlemeyeceği de fiyatlanıyor.

Doktora derecesine sahip tek emtia olduğundan, dünya ekonomisinin nasıl şekilleneceğinin sinyalini bakır verir. Bakır fiyatı yedi ayın en yüksek seviyesindedir. Tabii bu emtia Çin dinamiklerine duyarlıdır. 2023 beklentilerimde, ‘‘Büyüme neredeyse yatırımcı orada olmalı. Penceremden en net görünen yer Çin ekonomisi. Çin hisseleri, Çin Yuanı, başta bakır olmak üzere Çin’in bolca ithal ettiği emtialar caziptir’’ yazdım. Öte yandan, Avrupa ve Amerikan ekonomileriyle ilgili soru işaretlerini koruyorum.

Petrol ve petrol ürünlerindeki pozisyonlanmalar da çarpıcıdır. Serbest fonlar müthiş alımlar yapıyorlar. Nisan 2020’de dünyada ilk kapanmalar gevşetildikten ve Kasım 2020’de açıklanan başarılı ilk aşı denemelerinden sonra gözlenen tempoyla alıyorlar. Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip brent petroldeki işlemler beni tedirgin ediyor. Ağustos 2018’den beri bu hızda bir brent alım dalgası yaşanmadı. Cari açık bu yıl da başımızı ağrıtacak.