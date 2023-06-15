Petrol Ofisinden Kadınlara Eğitimde, Girişimcilikte ve Sporda tam destek

Türkiye’nin en büyük enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, Cumhuriyetimizin 100. yılı itibarıyla 1930’ü aşan istasyonu, 1.400 köy pompası, sınır kapılarında yer alan ikmal noktaları ile Türkiye’nin en büyük perakendecileri arasında yer alıyor. 200 milyar TL’yi aşan cirosuyla ülkemizin en büyük özel şirketlerinden birisi olan Petrol Ofisi, Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağ pazarlarında da liderliğini koruyor.

Petrol Ofisi “Bugünden Yarına Hazır” vizyonu ile özetlediği bir strateji çerçevesinde, her alanda kapsayıcılığı öne çıkaran bir politika izliyor. Petrol Ofisi Grubu CMO’su Sinan Seha Türkseven’le kuruluşun kadınlara verdiği büyük destek hakkında konuştuk

Son dönemde Petrol Ofisi iletişiminde “Dönüşüm” kavramını ön plana çıkarıyor.

Bunu biraz açmayı diliyorum. ...

Türkiye hava, deniz ve karayolları trafiğinin çok büyük bir çoğunluğu Petrol Ofisi’nin yakıt tedariki ile gerçekleşiyor. Şirketimiz, 5 kıtada 33 ülkeye madeni yağ ihracatı yapan, teknoloji ihraç eden bölgesel bir güç konumunda. Havalimanlarından otoyollara, barajlardan şantiyelere Türkiye ekonomisine yön veren büyük altyapı projelerinin güvenilir tedarikçisiyiz.

Yatırımlarımızın sürekliliği, iştiraklerinin çeşitliliği ve hacminin büyüklüğüyle ekonominin, toplumsal yaşamın ve iş dünyasının geleceği için çalışıyoruz. Oyun teknolojilerinden finansal teknolojilere, sürdürülebilir enerji alanındaki güneş enerjisi, elektrikli şarj istasyonu ve biyodizel yatırımlarından tüketici finansmanına uzanan geniş yelpazedeki ürün ve hizmet portföyümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz.

Petrol Ofisi için dönüşüm, hızla değişen bir dünyada kendisini ve temas ettiği tüm paydaşlarını geleceğe hazır tutabilmek adına önem verdiği stratejik bir yolculuktur. “Bugünden Yarına Hazır” vizyonu ile özetlediğimiz bu strateji çerçevesinde, her alanda kapsayıcılığı öne çıkaran bir politika izliyoruz.

Girişimcilik ve eğitimde kadınların yanında olmak için neler yapıyorsunuz?

Petrol Ofisi girişimcilik ve eğitimde kadınların yanında yer alıyor. Girişimciliğin kadınların ekonomiye katılımcılığında çok önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Beba Innovation & Entrepreneurship Foundation, TurkishWIN (Turkish Women's International Network) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Milyon Kadına Mentor Programı’nın kurucu destekçilerinden birisiyiz. 15 – 25 yaş arası 1 milyon genç kadına ulaşılması hedeflenen bu programla birlikte kadınları Bilim, Teknoloji, Mühendislik veya Matematik (STEM) alanlarının yanı sıra STEM alanı dışında ve liselerde de okumaya motive etmek; onlara ilham vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kadın futbolunu neden önemsiyorsunuz?

345 milyona yakın izleyicinin seyrettiği 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinin de işaret ettiği gibi kadın futbolu dünyada en hızlı büyüyen spor branşlarından biri haline gelmiş durumda. İngiltere ve Almanya arasındaki final maçını Wembley’de 90 bin kişi seyrederken turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen ve Euro 2022'de İngiltere’ye şampiyonluğu getiren golü oyuncu Beth Mead İngiltere’de bir başka ilki başararak BBC Yılın Spor Kişiliği ödülüne layık görüldü.

2022'de şampiyonlar ligi yarı final maçında Camp Nou'da oynanan FC Barcelona ve VFL Wolfsburg maçını 91.648 kişilik rekor bir kalabalık izlerken, bu sene bu iki takım 3 Haziran’da Eindohoven’da final maçı oyuyor ve maçın bileti uzun süre önceden tükendi.

2027’deki dünya kupasına ev sahibi olabilmek için onlarca ülke kıyasıya rekabet içinde.

Kadın futbolunda ülkemizdeki mevcut durum nasıl?

Türkiye’deki kadın futbolu da bu resmin içinde çok önemli bir potansiyeli temsil ediyor. Nitekim UEFA da en son yayımladığı Business Case Raporu’nda Türkiye’yi, önümüzdeki 10 yıl içinde kadın futbolunda medya haklarını en az 8 kat artırması öngörülen, en yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında gösteriyor. Buna karşın Petrol Ofisi Grubu’nun bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırdığı anket Türkiye’nin hala bu potansiyeli tam olarak ortaya çıkaramadığını da gösteriyor. Ankete göre Türkiye’de erkek futbol takibi yüzde 84 seviyesinde iken kadın futbolunu takip edenlerin oranı sadece yüzde 18. Oysa küresel futbol endüstrisi için bembeyaz bir sayfa açan ve oyunun “iyi” yanlarını ortaya koyan bir yaklaşımı olan kadın futbolu hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli avantajlar sunuyor. Bu nedenle Petrol Ofisi de kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor ve kadın futbolu alanında tarihi başarılara katkı sunmayı hedefliyor.

Bu alanda neler yapıyorsunuz?

Petrol Ofisi Grubu kapsayıcılık yaklaşımı doğrultusunda kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanda katılımlarının kısıtlı olduğu toplumların ilerleyemeyeceğine inanıyor. Bu amaçla birçok alanda çalışmalar yapıyor. Kadınlara yönelik çalışmaları kapsamında spor da Petrol Ofisi’nin sporcuların hayalleri ve hedefleri için çıktıkları yolda onlara destek olduğu alanların en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Petrol Ofisi bu kapsamda Türkiye’nin önemli spor kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadın futbol takımlarına da 2022 yılından bu yana sponsorluk desteği veriyor.

Petrol Ofisi’nin sponsor olduğu bu iki takım play-off finallerinde karşı karşıya geldi. İki takımın heyecan dolu rekabetinin yaşandığı maçların sonunda finale çıkan takım Fenerbahçe Petrol Ofisi oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi takımı 2 Haziran’da İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile final maçı oynadı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Kadın futbol takımlarına verdiğiniz destek iletişim çalışmalarınızda da önemli bir yer tutuyor....

Petrol Ofisi, sponsorluk anlaşmasının yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi’nin simgesi “Asena” ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğunu vurguluyor. Petrol Ofisi; Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasını, bu sayede yeni kadın sporcuların da yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı hedefliyor.

En son yayınladığımız “Güç Onlarda, Gücümüz Onlarla” reklam filminde de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçladık. TV, outdoor ve dijital kanallarda yayınlanan reklam kampanyasında, sponsor olduğumuz Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Kadın futbolcular maçın kırılma anlarında formalarının göğsünde yer alan kurda dokunarak içlerindeki gücü açığa çıkarıyor ve zor anların üstesinden geliyorlar.

Şirketinizdeki kadın çalışanlarınıza ne kadar destek oluyorsunuz?

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine büyük önem veren bir kuruluş olarak, tüm bireyleri, yalnızca liyakat ve şirketin başarısına olan katkı temelinde değerlendiriyoruz. Bunun için herkese kendi potansiyeline ulaşmasına imkân sağlayan bir ortam yaratmaya çalışıyor. Bu çalışmaları sonucunda genel merkez, bölge müdürlükleri, madeni yağ fabrikası, akaryakıt ve LPG terminallerini kapsayan bağımsız denetim sonrası sektörümüzde, İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Ciddi bir denetim sürecinden geçerek aldığımız bu sertifika, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunma konusunda uyguladığımız politikaların uygunluğunu ve başarısını teyit ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın genel müdürüne sahip Petrol Ofisi geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de her a alanda kadının gücüne, bilgisine ve liderliğine inanmaya ve güvenmeye devam edecek.