Pizzada 1.250, kahvede 500 şube hedefi kondu

Domino’s Pizza dünyada evlere servis yapan en büyük zincirlerden biri... Dünya genelinde 90’ın üzerinde ülkede 17 binin üzerinde şubesiyle hizmet veriyor. Türkiye’ye 1996 yılında Ulus’ta açtığı şubeyle giren Domino’s Pizza, bugün 675 şubeye ulaştı. Bu yıl açılacak 50 şubeyle birlikte şube sayısı 700’ün üzerine çıkacak. Pizza Restaurantları A.Ş.’nin işletmesi ile faaliyetlerini sürdüren Domino’s Pizza, pizza kategorisinde yüzde 55 payla pazar lideri… Şirket, 2021 yılında pizzanın yanına bir de kahve markası yarattı: Coffy. Hali hazırda 52 olan Coffy şubelerinin sayısı da yıl sonunda 100’e ulaşacak. DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga ile buluştuk. Hem Domino’s Pizza hem Coffy’deki büyüme hedeflerini konuştuk.

Türkiye’nin 81 iline ulaşmak için sadece iki il kaldığını anlatan Saranga, Ardahan ve Tunceli’yi de Domino’s’la buluşturduktan sonra Türkiye’de bunu başaran ilk hızlı servis restoran zinciri olacaklarını vurguluyor. Türkiye’nin Domino’s Pizza ekosistemindeki en büyük beş pazardan biri olduğuna dikkat çeken Saranga, önümüzdeki beş yıl içinde 1.250 şubeye ulaşmayı planladıklarını söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’deki en büyük iki fast food markasından biriyiz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran başlıca niteliğimiz inovasyona ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar. Dijital altyapımız büyük avantaj sağlıyor. Gebze, İzmir, Ankara ile Gaziantep’teki fabrikalarımızla Türkiye pizza endüstrisine öncülük ediyoruz. Hızlı büyüyoruz, markamıza talep yüksek. Türkiye’deki potansiyeli 1.250 şube olarak görüyoruz ve beş yıl içinde bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz.”

Pizza ustasına da kuryeye de girişimci olma fırsatı sunuyor

Türkiye’de 25 yılı aşkın süredir franchising sistemiyle büyüdüklerini dile getiren Saranga, şöyle devam ediyor: “Domino’s olarak başlangıçtan bu yana girişimci ruhumuzu koruyoruz. Markamızın anahtar teslim yatırım bedeli ortalama 140 bin dolar. Domino’s ailesinde; sürücü, pizza ustası, vardiya müdürü, restoran müdürü veya farklı görevlerde rol alan çalışma arkadaşlarımızı da girişimcilik tarafındaki yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik teşvik ediyoruz ve çalışanlarımıza franchise vererek yatırımcılık sahnesine çıkmalarının önünü açıyoruz. Bizim için franchising, bir iş ilişkisi değil; seneler süren bir ortak bağlılık ve aile olmak anlamına geliyor. Domino’s ekosistemindeki hiçbir girişimcimizi yalnız bırakmadan, tüm segmentleri kapsayan desteklerimizle zorlukları beraberce üstleniyoruz. Öte yandan açılan her bir şubeyle 15 kişilik istihdam yaratmak demek, ekonomik kalkınma açısından katma değer üretimi demek. Dolayısıyla aslında tüm Türkiye için çalışıyoruz, tüm Türkiye için değer üretiyoruz.”

Şirket olarak 8 binin üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Aslan Saranga, “Büyüme hedeflerimize paralel 2023 yılı sonuna kadar yeni şube açılışlarımız ve merkez ofisimizde büyümeye bağlı açacağımız kadrolar ile 500 kişilik ilave istihdam yaratmayı planlıyoruz” diyor.

‘Coffy 25 yıllık tecrübemizin eseri, zamanı gelince dünyaya açmayı istiyoruz’

Aslan Saranga, Coffy’nin Türkiye’nin ilk lokal ve tek fiyat sistemi ile çalışan dijital kahve markası olduğunu anlatıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Coffy, bizim 25 yıllık tecrübemizin eseri. Kısa sürede 52 şubeye ulaştı. Konsept olarak sektörün devleri kadar çok talep görüyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya, İzmir, Adana ve Mersin’deki şubelerimizle büyümeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı amaçlıyoruz. ‘Cafe, corner ve konteyner’ olmak üzere üç farklı konseptimizle alışveriş merkezlerinden hastanelere, havalimanlarından metrolara dek farklı lokasyonlarda büyümeyi sürdüreceğiz. Dünya markası olma yolunda hayal ortaklarımızla birlikte 2028’de 500 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Coffy’yi Türkiye’nin her iline, her ilçesine, her mahallesine ve dünyanın uzak coğrafyalarına kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni şubelerimizle birlikte toplamda yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlayacağız. Nihai hedefimiz Coffy’yi uluslararası bir marka yapmak. Hedeflediğimiz şube sayısına ulaşınca planlamayı yapacağız.”

‘Türk insanı bol malzemeli seviyor pazarda talep hiç olmadığı kadar yüksek’

Aslan Saranga, önümüzdeki beş yıl içinde evlere servis siparişlerinin yüzde 95’inin dijital kanallardan geleceğini, restoranlar içinde ve gel-al siparişlerinin de yüzde 50’sinin dijital olarak sipariş verileceğini öngördüklerini söylüyor. Pandemide evlere servisin patladığını, sektörün çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Saranga, “Bütün Türkiye’de yenilen yemeklerde pizzanın payı yüzde 2,5’tan 5,5’a çıktı. Toplamda 10-12 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Biz pizzada bir numarayız, pazar payımız yüzde 55. Türk insanı bol malzemeli ve ince hamur pizza seviyor. Vejetaryen pizzalara da talep artıyor. Hızlı servis gıda ürünleri günümüz ekonomik şartlarına baktığımızda göre uygun kalıyor. Pizza pazarı aktif, işler iyi gidiyor. Talep hiç olmadığı kadar yüksek ve bu yükselişin süreceğini düşünüyorum” diye konuşuyor.