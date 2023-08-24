Powell konuşacak

Hız kaybeden enflasyon ve ekonomide yumuşak iniş beklentilerinin bu yıl olumlu etkisini gördüğümüz piyasalarda, Ağustos ayıyla birlikte risk iştahının daraldığını görüyoruz. Çin ekonomisine ve FED’in faizleri uzun süre yüksek tutacağına dair endişeler öne çıkıyor. ABD’de açıklanan bazı güçlü makro veriler -örneğin Temmuz ayı ÜFE verileri gibi- ve geçen hafta açıklanan FED FOMC tutanaklarında birçok üyenin enflasyona yönelik önemli derecede yukarı yönlü riskler gördüğü ve daha fazla sıkılaşma gerektiğine dair vurguları, risk iştahındaki bozulmaya destek oldu.

Hisselerde satış baskısı etkili olurken, dolar endeksinin Temmuz ayı zirvelerini test ettiğini, tahvil faizlerinde yukarı baskının korunduğunu, emtiada ise toparlanma çabasının öne çıktığını takip ettik. Örneğin ABD 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2022’den buyana ki en yüksek seviyeleri test etti. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P500 endeksi Ağustos ayı başından bu yana dolar bazında yüzde -4, MSCI Dünya endeksi yüzde -5, MSCI gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksi ise yüzde -7 civarında değişim gösterdi.

Küresel piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole toplantısında vereceği mesajları bekliyor. Küresel merkez bankaları, Temmuz ayı toplantılarında faiz artışlarına açık kapı bırakmaya devam ederken makro verilerde büyüme ve enflasyon sinyalleri aramaya devam ediyoruz. Bazı öncü verilerde zayıflama sinyalleri görsek de özellikle hizmet tarafında belirgin anlamda bir soğuma işareti henüz görülmüyor. Bazı öncü verilerde görülen zayıflama işaretleri de göz önünde bulundurulursa, FED’in sıkı istihdam piyasası görünümüne karşı temkinli olmaya devam ettiğini görebiliriz. Enflasyon verilerine baktığımızda ise temelde düşen otomobil fiyatları, barınma enflasyonundaki hız kaybı ve özellikle FED’in de önem verdiği çekirdek hizmet enflasyonunda gördüğümüz hız kaybı sinyalleri öne çıkıyor ve önümüzdeki döneme yönelik olarak da enflasyondaki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ediyor. Bu görüntü yani zayıflayan enflasyonla birlikte belirgin bir soğuma görülmeyen bir büyüme ortamı, FED’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmasına neden olabilir.

Ancak önümüzdeki dönemde enflasyonda yeni bir yükseliş görüp görmeyeceğimiz konusunun önemli riskler arasında yer aldığını belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomideki canlanma riski ve yeni enflasyon sorunlarına yol açma olasılığına dair risklerin önemli olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle sıkı istihdam piyasası ve ücretlerde yavaşlama görülmemesinin, bu görünüme destek olabileceğini söyleyebiliriz.

Bu doğrultuda bu hafta 24-26 Ağustos Jackson Hole toplantısında merkez bankalarından para politikası konusunda gelebilecek mesajların, riskli varlıklar açısından belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde PMI ve ISM endeksleri gibi büyümeye yönelik sinyaller üreten verilerin de önemli olmaya devam edeceğini hatırlatalım. Özellikle büyümeye yönelik makro verilerde yukarı veya aşağı yönlü sapma görülmesi volatiliteye neden olabilir. Örneğin Temmuz ayı ISM endekslerine baktığımızda imalat endeksleri resesyon sinyali vermeye devam ederken, hizmet sektörünün de durgunlaştığına dair bazı sinyaller öne çıkmıştı. Bu endekslerde Ağustos ayı verilerinde zayıflama emareleri görüp görmeyeceğimiz, özellikle de istihdam sektörüne yönelik sinyallerin önemli olacağını belirtelim. Bu hafta Euro Bölgesinde açıklanan öncü Ağustos ayı PMI verilerinde, imalat sektöründeki daralma sinyallerinin hizmet sektörüne de geçiş yapmış olduğunu gördük. Ankette talep koşullarındaki kötüleşme ve önümüzdeki yıla yönelik karamsar beklentiler, işe alımların neredeyse durma noktasına geldiğine dair ifadeler dikkat çekiciydi.

Jackson Hole Zirvesi’nde FED Başkanı Jerome Powell, Cuma günü TSİ 17:05’te, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise TSİ 22:00’de konuşacak. Powell, para politikası patikasına yönelik olarak belirgin yönde şahin sinyaller vermeyebilir. Özellikle Powell’ın ne derece sıkı para politikası vurgusundan kaçınabileceğini, tahvil faizlerindeki son yaşanan yükselişi terse çevirecek nitelikte mesajlar verip vermeyeceğini izleyeceğiz. Powell, faiz indirimi beklentilerini baskılamaya, faiz artışlarına açık kapı bırakmaya devam ederek duraklama sinyali vermeye devam edebilir. Kısacası sınırlı şahin bir tutum sergileyebilir.

Bu doğrultuda da piyasa yapısına baktığımızda 4600 zirve bölgesinden düzeltme hareketinin etkili olduğu küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P500 endeksinde ilk hedef bölgesi olan 4330 ana destek bölgesi üzerinde tutunma çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Cuma günü Powell’dan gelecek mesajlara odaklanan piyasada, kısa vadede bu bölgenin önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Endekste 4300 destek bölgesinin kırılması durumunda 4180 ana desteğini hedefleyecek aşağı hareketin etkili olabileceğini düşünüyoruz. Dolar endeksinde Temmuz diplerinden bu yana etkili olan toparlanmanın yükseliş hareketine dönüşmesi için Temmuz zirvesini aşması gerekiyor. Tahvil faizlerinde zirve seviyelerin test edildiğini, toparlanma çabasının öne çıktığı altında ise Haziran dipleri olan 1890 ana destek bölgesinin korunup korunamayacağı hala önemli.