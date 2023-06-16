Prensipli maliyeci, siyasetçi, çiftçi

Ekrem Alican, Adapazarlı tüccar ve çiftçi Yusuf Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak 1916 yılında dünyaya geldi. 1934 yılında Şişli Terakki lisesini bitirdi. 1937 yılında SBF’nin Maliye bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Hazine Genel müdürlüğünde göreve başladı. Açılan bir sınavı kazanarak London School Economics’te öğrenime başladı. İkinci Dünya Savaşı başlayınca 1939’da yurda döndü. 1940 yılında askere gitti.1942 yılında yedek subay olarak terhis oldu. Maliye Bakanlığı varidat müdürlüğünde göreve başladı. 1943 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye müfettiş muavinliğine getirildi. 1944’te müfettişliğe terfi etti. 1947 yılında istifa ederek Adapazarı’na dönerek ziraat ve ticarete başladı, 1946 yılında Demokrat Parti'de siyasete girdi. 1947 yılında Naime Hanım'la evlendi. 1950 seçimlerinde Kocaeli milletvekili oldu. 1954’te tekrar seçildi. 1955’te İspat Hakkı tartışmalarında partisiyle fikir ayrılığı yaşadı. 1955’te Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu başkanlığında kurulan Hürriyet Partisi’nde yer aldı. Demokrat Parti’ye karşı bir politika izledi.

1957 seçimleri öncesi Hürriyet Partisi, CHP ile birlikte kampanya yaptı. Seçim döneminde iş birliği son buldu. Hürriyet Partisi yüzde 3 oy aldı, sadece 4 milletvekili çıkardı. Ekrem Alican seçilemedi. Adapazarı’na dönerek yeniden çiftçiliğe ve tüccarlığa başladı. Hürriyet Partisi, kendisini feshederek CHP’ye katıldı.

27 Mayıs ihtilali sonrası Demokrat Partililer hapse girdikten sonra, Cemal Gürsel kurduğu hükümette Ekrem Alican’ı Maliye Bakanı yaptı. Yeni Anayasa hazırlığı için Kurucu Meclis’te çalışma yapıp tasarı hazırladı. Onun tasarısı değil, Fevzioğlu’nun önerileri kabul edildi.

1961 seçimleri öncesi askeri yönetim parti kurmayı serbest bırakınca, Prof. Cahit Talas, Prof. Aydın Yalçın gibi isimlerle birlikte Yeni Türkiye Partisi kurucuları arasında yer aldı. 1962’ de kurulan İkinci İnönü hükümetinde Başbakan yardımcılığı ve devlet bakanı görevini üstlendi.

1965 seçimlerinde Sakarya milletvekili seçildi. 17 Haziran 1970’de 64 yaşında İstanbul’da vefat etti. Alican’ın siyaset yaşamımıza ışık tutan günlüklerinden oluşan iki kitabı Yapı Kredi Yayınları'nca yayımlandı.

İlkeli ve çalışkan döneminde iz bırakmış bir siyasetçi olarak Ekrem Alican’ı, hürmet ve rahmetle anarım.

GÜNÜN NOTU:

Siyasette ilkeli duruşun önemini unutmamak gerekir.