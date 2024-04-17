HABER ANALİZ/ SEÇİM SONRASI YATIRIMCI TERCİHLERİ

Reel ekonomiye yatırımcı ilgisi

31 Mart yerel seçimleri sonrası, Borsa İstanbul ve dolar kurunun hareketi aynı zamanda yatırımcıların yönelimine dair önemli işaretler veriyor. Dolarda artış yüzde 0,3 ile sınırlı kalırken BIST 100 Endeksi %4,46 yükseldi. Küçük hisselerde bir yıllık faizin üzerinde getiriler oluştu.

31 Mart mahalli seçimin ardından, Borsa İstanbul ve dolar kurunun hareketi yatırımcıların yönelimine dair önemli işaretler veriyor. Borsadaki farklı endeks kategorilerinde, özellikle BIST 100 dışında kalan hisselerde, bir yıllık faize denk gelecek getiriler oluştu. Yatırımcıların reel sektöre daha yakın duran yatırım araçlarına yönelmesi ekonomiye dair beklentinin korunduğu şeklinde okunmalı.

Dolar ve BIST 100'deki Değişim

Seçim sonrası dolar kuru yalnızca %0,3 artış gösterirken, BIST 100 Endeksi %4,46 oranında bir yükseliş kaydetti. Jeopolitik risklerin yol açtığı dalgalanmalara rağmen, yatırımcıların büyük çoğunluğunun borsayı tercih ettiği gözlemlendi.

BIST 30'da Öne Çıkan Performans

BIST 30 hisseleri içinde, seçim sonrasında %5'in üzerinde kazanç sağlayan 10 hisse bulunuyor. Bu hisselerin fiyat/kazanç ortalaması 7,69 olup; Tüpraş, Bim Mağazalar ve Turkcell gibi şirketler öne çıkıyor. Bu şirketlerin sektörlerindeki lider konumları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BIST 100-30 Endeksi ve Geri Alım Endeksi'nde Artış

BIST 100-30 Endeksi'nde getiriler ortalama %9 ile %32 arasında gerçekleşti. Ayrıca, Geri Alım Endeksi'nde %20'lere varan yükselişler gözlemlendi, bu da endeksin güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

Küçük hisseler faizle yarıştı

BIST 100 Dışında kalan hisseler 15 günde adeta faizle yarışırcasına yükseldi. Ak Enerji ise yüzde 72,76 değer kazandı Kuştur Kuşadası Turizm yüzde 63,01 yükseldi.. En fazla yükselen BIST Tüm-100 Hisselerinin ortalama getirisi yüzde 40,37 oldu.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Papilon Savunma, yükseliş trendinde, yıllık getirisi: %891, MACD göstergesi olumlu.

Akfen Yenilenebilir Enerji, hacim artışıyla yükseliş, haftalık getirisi %12.

Ata GMYO, sürekli yükseliş, %17 haftalık prim, osilatörler aşırı alım bölgesinde.

1000 Yatırımlar Holding, halka arz sonrası %297 prim, haftalık %13 getiri.

Desa Deri, yedi gün süren yükseliş, %160 yıllık prim, orta vadeli göstergeler alımda.

DÜŞÜŞTEKİLER



Garanti Bankası, üç gündür düşüyor ancak kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde.

Ersu Gıda, bir haftalık düşüş trendinde, haftalık zirvesinin %7 altında. Göstergeler olumsuz.

Birlik Mensucat, üç haftalık düşüşte. Son ayda %16 değer kaybı var. Aşırı satım bölgesinde.

Aksigorta, haftalık dibinde, RSI sat sinyali verdi, ortalamaların altında, Haftalık düşüş: %5.

Carrefoursa, üç gündür düşüşte, hareketli ortalamasını kesti, hacimde düşüş var.

NE OLDU?

Perakende ticaret satış hacmi Şubat ayında aylık yüzde 3,5 arttı.

Merkezi yönetim bütçesi Mart'ta 209 milyar TL açık verdi.

Rekabet Kurulu, GlaxoSmithKline'a 33,3 milyon TL, Abdi İbrahim'e 184,4 milyon TL ceza kesti.

MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi, 2024 yılında elde ettiği kazanımları sildi.

TÜİK: Ticaret satış hacmi Şubat'ta ticaret satış hacmi aylık %2,3 arttı.

NE OLACAK?

TCMB, 2023 Şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak.

Japonya, Mart ayı dış ticaret rakamlarını yayınlayacak.

Euro Bölgesi için final tüketici fiyatları verileri, ekonomik istikrar açısından önem arz ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı, haftalık petrol ve petrol ürünleri stokları verilerini açıklayacak.

ZEYNEP’E SOR

İHRACAT MI, İÇ PAZAR MI?

İhracat; daha geniş pazar, düşük kur riski, yüksek kâr marjı, riskin çeşitlenmesi. Politik riskler, lojistik zorluklar, rekabet baskısı.

İç pazar; düşük politik risk, iyi pazar bilgisi, düşük lojistik maliyeti. Sınırlı büyüme, pazar bağımlılığı, yoğun rekabet, fırsat kaybı

Hissetmek istiyorsan fiziki altın al. Yararlanmak istiyorsan altın fon al

Altın yatırımı yaparken altın fonu mu yoksa fiziki mi almak gerekir? Artıları eksiler nelerdir?/Mücahit Bozkurt

Mücahit, altın fon ile fiziki altının kendi içinde artıları ve eksileri vardır. Bu nedenle seçim yaparken kişisel durumunu ve yatırım hedefini göz önünde bulundurarak hareket etmek durumundasın. Fiziki altın, genellikle takı, lira veya külçe gibi doğrudan altın alımı yönünde olur. Fiziki altın özellikle enflasyon, ekonomik belirsizlik veya kaotik dönemlerde güvenli liman işlevi görür. Ayrıca, altına fiziki olarak sahip olmak, psikolojik rahatlığını sağlayabilir. Ancak, saklama ve güvenlik gibi ek maliyet ve riskleri vardır. Öte yandan nakde çevirmek zaman alabilir ve maliyet gerektirir.

Altın fonları ise fiziki altın tutma zahmetinden kurtarır. Dahası altının fiyat değişiminden istifade edebilme olanağı sağlar. Bu fonlar genellikle altın veya altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarını içerir. Altın fonları fiziki altına göre daha yüksek likidite sağlar. Yani bu fonları her an pazarda hızla alıp satabilirsin. Ayrıca, saklama ve sigorta gibi doğrudan maliyetleri de yoktur. Ancak, fon yönetim ücreti gibi dolaylı giderleri vardır. Ayrıca altın fiyatlarındaki dalgalanmalara daha duyarlıdırlar. Sonuç olarak fiziki altın ile fon arasında kendi risk algına göre tercihte bulunmalısın.

Beş yıldır kâr payı ödemiyor. Büyümek için yurt dışı gelirlerini artırabilmeli

Uzun vadeli Oyak Çimento biriktirilir mi? Temettü hissesi olarak düşünülebilir mi?/ Suat Yılmaz

Suat, Çimento sektörü inşaat sektörüne bağımlılığı nedeniyle ekonomik döngülerden etkilenen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla altyapı harcamaları, siyasi otoritenin hedef ve programlar sektörün yöneliminde önemli faktörler arasında yer alıyor. Sektörde genel beklenti deprem bölgesi dışındaki alanlarda sıkı para politikasının yılın ilk yarısında etkisini belirgin şekilde hissettireceği yönünde. İkinci yarıdan itibaren inşaat sektöründe rahatlama beklentisi ağır basıyor. Bu da sektörün alternatif pazarlarda daha aktif bir çaba içinde olmasını gerektiriyor.

Oyak Çimento, 2023 faaliyet döneminde yurt dışı satışlarını %16,5 düşürürken toplamda brüt gelirlerini %16,69 büyüttü. Veriler ihracat ayağını güçlendirmesinin önemli olduğunu söylüyor. Öte yandan şirket 2020’den bu yana nakit temettü ödemesinde bulunmuyor. Nisan 2019’da hisse başına net 42 kuruş kâr payı ödedikten sonra arada geçen 5 yılda bir daha nakit temettü ödemesi olmadı. Bu yıl da planlanan yatırımları nedeniyle nakit ihtiyaçları dolayısıyla kâr payı ödemesi yapılmayacak. Bu itibarla Oyak Çimento’yu temettü hissesi olarak kabul etme koşulu bulunmuyor.

YATIRIM FONLARI

Agresif fonlarda yüksek performans dönemi

Yatırımcılar agresif fon getirilerine yöneldi

Agresif değişken fonlar, yüksek getiri arayışındaki yatırımcılara hitap ediyor. Yüksek risk ve getiri potansiyeli içeren bu türdeki fonlara ilgi gözle görülür şekilde arttı.

Agresif Değişken Fonlarda Getiriler, yılbaşından bu yana yüzde 19,33 (ZDD) ile 45,61 (ZDZ) arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 4,745 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri Ziraat Portföy Agresif Değişken (ZDZ) fonunda kaydedildi.

En fazla kazandıran agresif değişken fonlar içerisinde portföy büyüklüğü en yüksek olan 1,430 milyon TL ile İş Portföy Atak Değişken (IBB) Fonu oldu. Bu fonlar, özellikle piyasalarda fırsatları değerlendirmek ve yüksek getiriler elde etmek isteyen yatırımcıların tercih sebebi.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Hisse emeklilik fonlarda yatırımcı tercihi

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı artanlar

Hisse emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artanlar teknoloji ağırlıklı fonlar oldu. Yüksek getirileri ile de ilgi odağı olan bu emeklilik fonları tercihler arasında yer almaya devam ediyor.

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artan emeklilik fonları içerisinde en fazla kazandıran emeklilik fonları, yüzde 24,71 (KLT) ile 42,08 (BHT) arasında getiri sağladı. Bu fonların toplam portföy değeri 25.054 milyon TL'ye ulaştı. En yüksek yıllık getiri, Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. (BHT) fonunda elde edildi.

Yatırımcı tercihlerinde yükselen emeklilik fonlarında en yüksek portföy değeri 12,615 milyon TL ile Garanti Em. Hay. His. Sen. (GEH) fonu oldu.

Yıllık getiri performanslarıyla dikkat çeken emeklilik fonlarına talep devam ediyor. Yıllık getiride öne çıkanlar arasında; Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse EYF yüzde 171,84 ile liderliğini korurken, AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse EYF yüzde 160,23 getiriyle takip ediyor. Türkiye Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse EYF ise yüzde 145,66 getiri elde etti ve Garanti Emeklilik Metaverse Hisse Senedi EYF, yüzde 136,68 ile bu grup içindeki dikkat çekici fonlar arasında yer alıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve petrolde yükseliş

ABD Ekonomisine ilişkin veri akışı dolar endeksi üzerinde etkili olurken jeopolitik riskler pertolün varil fiyatını yukarıda tutmaya devam ediyor.

Öte yandan Euro Bölgesi enflasyon verisi açıklanacak. Verinin beklenti üstü gelmesi dolar endeksini de etkileyecektir. Küresel bazda enflasyon kaygıları, dolar endeksi ve emtialar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

TAHVİL

%59 yıllık basit faiz

Marbaş, %73,33 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Marbaş Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara 15 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %59, bileşik faizi ise %73,33’e denk geliyor. 182 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun ilk kupona isabet eden faiz oranı %14,87, ikinci kuponun ise %14,55 olacak. Bononun vadesi ise 14 Ekim 2024.

15 Nisan 2024 tarihli TLREF %52,51 seviyesinde bulunuyor. Marbaş’ın çıkardığı bononun %59 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,49 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK

Artan sefer sayısıyla yük taşıma kapasitesi büyüyecek. Böylece gelirini artırmayı hedefliyor

Pasifik Eurasia Lojistik, Türkiye-Avrupa ve tersi yönde uluslararası yük taşımacılığında iş birliği yaptığı Avrupa Partneri Rail Cargo Lojistik ile ticari ilişkisini geliştiriyor. Sözleşme yenilemesiyle birlikte Türkiye-Avrupa arasında demiryolu ile ihracat ve ithalat yük taşıma kapasitesini artıracak.

Anlaşma kapsamında, Halkalı, Çerkezköy ve Tekirdağ çıkışlı haftalık toplam taşıma sayısı 10 trenden 15 trene çıkarılacak. Böylece firmanın demiryolu taşımacılığı alanındaki potansiyeli artacak. Firma son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatı %39,16 artarken net kârını %186,78 büyüttü. Kârdaki büyümede kur farkı gelirlerinin önemli bir etkisi oldu.

YENİ GİMAT GMYO

Sekiz AVM’yi almak için görüşüyor. AVM’lerin hangi şehirlerde olduğunu açıklamadı

Yeni Gimat GMYO, faal durumdaki sekiz AVM’yi satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Şirket bağlayıcı olmayan teklifini yaptı. Görüşmeler ise halihazırda devam ediyor. Firma, satın almayı düşündüğü AVM’lerin fiyatı ve nerede olduğuna dair bilgi paylaşımında bulunmadı. Gerekçe olarak taraflar arasındaki gizlilik anlaşmasını gösterdi.

Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali dönemde cirosunu %21,13 artırdı. Yıl sonu net kârı ise %38,11 artarak 7,51 milyar TL’ye çıktı. Düzenli olarak kârını büyüten şirkete ait hissenin fiyatında da geride kalan beş yılda istikrarlı bir artış söz konusu.

KOCAER ÇELİK

Suudi Arabistan'da çelik fabrikası kuracak. Bölgede rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor

Kocaer Çelik, MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesindeki artan iş hacmini desteklemek ve rekabet gücünü arttırmak için Suudi Arabistan'da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başladı. Şirket başta Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesi olmak üzere bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almayı hedefliyor.

Firma söz konusu yatırım sırasında Suudi Arabistan’daki tüm teşviklerinden yararlanacak. Şirket ayrıca yakın coğrafyalardaki satış hacminin artırılması ve farklı coğrafyalarda yerinde üretim imkanlarından yararlanacak. Şirket bu girişimle bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

ANEL ELEKTRİK

Mutabakat var anlaşma henüz yok. Sözleşmenin ay sonuna kadar imzalanması hedefleniyor

Anel Elektrik'in İngiltere'deki %100 bağlı ortaklığı Anel Engineering’in Kuzey Galler'deki Shotton Kağıt İşleme Fabrikası'nın Mekanik ve Elektrik işleriyle ilgili görüşmeleri devam ediyor. Pazarlık süreci nisan sonuna kadar uzatıldı. Açıklamada mobilizasyon çalışmaların devam ettiği ifade edilirken sözleşme görüşmelerinin tamamlanması için sürenin uzatıldığı belirtildi.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre şirketin üstlendiği proje bedeli 154 milyon sterlin. İki aşamalı projede ilk aşama, mobilizasyon ve proje çalışmalarının başlatılmasını içeriyor. İkinci aşamada öngörülen inşaat süresi toplamda 18 ay olacağı belirtildi.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER

Veriler ilk çeyrekte gelirde artış olacağını gösteriyor. Bakalım ciro artışı zarardan kurtaracak mı?

Oncosem, 2024’ün ilk çeyreğinde sözleşme miktarında %600'ün üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Birim fiyatlarında da %400'lük bir artış sağladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 308.540 hasta seans tedavi karşılığında toplamda 124.883.997 TL tutarında sözleşme imzaladı. Firma geçen yılın ilk çeyreğinde 172.690 hasta seans tedavi karşılığında 17.468.639 TL tutarında sözleşme imzalanmıştı.

Şirket, geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde hasılatını %17,9 geriletip 240,5 milyon TL’ye düşürürken 79,8 milyon TL zarar açıklamıştı. Cirodaki düşüşe rağmen maliyet ve giderlerdeki artış zararda belirleyici faktör oldu. Bu yılın ilk çeyreğindeki artışın sürmesi beraberinde ciroyu artıracaktır.