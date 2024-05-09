HABER ANALİZ / BIST TÜM-100 VE BIST 30 DİP ZİRVE ANALİZİ

Zirveye tırmanmak iyi kalabilmek daha da iyi

Borsa şirketlerinden 30’u son bir yılda zirve seviyelerine çıktı. Zirveye tırmanmak yetmez, orada kalmayı da başarabilmeli. Bu şirketlerden 15’i BIST 100 dışından diğer15’i de BIST 30 kapsamında bulunuyor. Bankalar hala dikkat çekerken, ulaştırma ve petrol şirketleri gözde.

Son bir yılda Borsa İstanbul'da, özellikle BIST 30 ve BIST 100 dışı kimi hisseler oldukça güçlü performans sergiledi. Hisselerden 30’u zirvesine ulaşmayı başardı. Söz konusu hisselerden 15'i BIST 100 dışında bulunurken, diğer 15'i BIST 30 içerisinde yer alıyor.

BIST 30 kapsamındaki şirketler arasında, Garanti Bankası, Turkcell, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Koç Holding gibi borsanın piyasa değeri yüksek şirketleri yer alıyor. Garanti Bankası yıllık %256,12'lik performansıyla dikkat çekici bir artış gösterdi. Hisse, zirveden sadece %0,12’lik bir gerileme sergilerken zirvedeki seyrini koruyor.

BIST 100 dışındaki şirketlerden Orma Orman Mahsulleri, yüzde %473,91 getirisiyle öne çıktı. Yeşil GMYO ve Yonga Mobilya gibi şirketler de yüzde 200 üstü getirileri ile dikkat çekti.

Zirvede olup F/K oranı yüksek şirketler

BIST 100 dışı şirketlerde Rodrigo Tekstil, Hitit Bilgisayar, Türk İlaç Serum, Ral Yatırım Holding yıllık zirve seviyelerine en yakın olanlar. Hisselerin fiyat/kazanç oranları 30 ile 155 arasında değişiyor. Borsa 30’da FK oranları ağırlıklı olarak 15’in altında seyrediyor. 15’in üzerinde F/K oranı bulunan iki şirket var. Bunlardan Aselsan’ın F/K oranı 38,97 ve Bim Mağazalar’ın 22,29 seviyesinde yer alıyor.

Zirvede olup F/K oranı düşük şirketler

BIST 100 dışı şirketlerde Anadolu Grubu Holding, Net Holding, Anadolu Hayat Emeklilik, Lokman Hekim Sağlık yıllık zirve seviyelerine en yakın şirketler. Hisselerin fiyat/kazanç oranları 4 ile 9 arasında bulunuyor. Borsa 30’da zirvede olan hisseler içerisinde bankalar düşük F/K ile öne çıkarken 2,79 F/K ile Türk Hava Yolları ve 5,10 F/K ile Pegasus en dikkat çeken şirketler arasında duruyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Turkcell (#TCELL): 13 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %175 arttı. Trendi koruyor.

Türk Traktör (#TTRAK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %285 yükseldi.

Tuğçelik (#TUCLK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık %203 yükseldi. Zirvenin %26,9 altında.

Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR): 5 gündür çıkışta. Yıllık %144 yükseldi. Zirvenin%11 altında.

Doğan Burda (#DOBUR): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %42,96, yıllık ise %545 arttı.

İzmir Fırça (#IZFAS): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %52.09, yıllık bazda %230 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,13 geriledi.

Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,94 geriledi.

Ersu Gıda (#ERSU ): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,34 geriledi.

Çelik Halat (#CELHA): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,05 geriledi.

Kartonsan (#KARTN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,49 geriledi.

NE OLDU?

Hazine, iki ihaleyle 55,89 milyar TL borçlandı.

Hububat ve bakliyat ihracatı 4 ayda 4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol Mart'ta %13,6 arttı.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 284,9 ile 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Son bir haftanın en fazla değer kaybeden endeksi yüzde 12,49 ile BIST Spor Endeksi oldu.

NE OLACAK?

TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek.

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı açıklanacak.

Brezilya Merkez Bankası Faiz Kararı açıklanacak.

Koton, 10.05.2024’ten itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL fiyatla işlem görecek

Koç Metalurji halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

SABİT GETİRİ Mİ, DEĞİŞKEN GETİRİ Mİ?

Sabit Getiri; düşük risk, öngörülebilirlik, istikrar, ana paranın korunması, enflasyona endeksli olabilir. Düşük getiri, faiz oranı riski vardır.

Değişken Getiri; yüksek getiri potansiyeli, sermaye artışı, çeşitlendirme, ekonominin büyümesinden yararlanma. Yüksek risk, volatilite, belirsiz getiri.

Zarardakileri değil büyüyenleri takip et. Ama önce üstleneceğin riski ve yatırım alanını netleştir

İzdemir’de %100, Kaleser'de %80, BRLSM’de %43 zarardayım. Bunlarda maliyet mi düşürsem, düşük riskli fona mı dönsem yoksa satıp bölünmeden de faydalanıp uzun vadede Kocaer mi alsam? /Efe Ekmekçi

Efe, hesaplamanda bir sorun var. İzdemir’i 6 Eylül 2023 günü gördüğü en yüksek seviyesi 78,95 TL’den alsan dahi kaybın yaklaşık %64 olur. Paranın %100’ünü kaybetmek ana paranın sıfırlanması demektir. Ama anlatımından böyle bir durum olmadığı da belli. Aynı durum Kaleser için de geçerli ve bu hisseyi de zirvesinden almış olsan dahi kaybın %56’da kalır. Bunun dışında yatırım hedefini netleştirmen şart. Farklı ihtimaller arasında gidip geliyorsun. Hisse senedi yatırımında uzun vadeli düşünmen olumlu. Başarıya ulaşman ise kârlı ve büyüyen şirketleri tercih etmekten geçiyor.

İzdemir Enerji, açıkladığı 2023 yılı mali tablolarında hasılatını %40,19 geriletirken dönem sonu net kâr düşüşü %70,93 oldu. Gelirdeki bu yüksek düşüş ciddi bir sorun olarak görülmeli. Kaleseramik’in gelir kaybı ise %20,76 seviyesinde gerçekleşirken kârdaki düşüş %86,44’ü buldu. İnşaat sektöründeki daralma şirketi de olumsuz etkiledi. Birleşik Mühendislik ise aynı sürede hasılatını %50,39 artırmayı başardı. Buna bağlı olarak esas faaliyet kârı %124,66 artmasına rağmen Net Parasal Pozisyon kaleminde oluşan kayıpla zarara döndü. Bunlar haricinde kârını artıran tek firma Kocaer Çelik.

En kârlı fiyatı aramayın. Yakalaması hayli zordur. Önemli olan şirketin yönelimidir

Ülker Bisküvi almadığıma çok pişman oldum. Şimdi alsam çok mu geç oldu? Aldığımda hisse düşer mi acaba? /Rıza Erdoğan

Doruk, borsada yapılan işlemlerde en çok düşülen hata, en uygun fiyatı yakalama kaygısıdır. Fiyat düşerken daha da geriler düşüncesiyle alınmaz. Satarken, daha da çıkar beklentisiyle satılmaz. Oysaki piyasada en iyi seviyeleri yakalamak hayli zordur ve bunun peşinde koşmamalısın. Önemli olan yaptığın değerlendirmeye göre hissenin alım ya da satım için uygun olup olmadığıdır. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysan ve şirketin de uzun vadede daha da büyüyeceğine dair tespitin varsa artık fiyat teferruat olacaktır. Söz konusu değerlendirme Ülker Bisküvi için de geçerlidir.

Ülker Bisküvi, son iki yılda artan bir kârlılık sergiledi. Geçtiğimiz yıl hasılatını %7,42 oranında büyütürken yıl sonu kârı %243,11 artarak 3,38 milyar TL’ye çıktı. Kârın bu denli yükselmesinde düşen maliyetin etkisi bulunuyor. Veriler şirketin hem brüt hem de net kâr marjının yükseldiğini söylüyor. Gelir ve kâr büyümesi hissenin fiyatını olumlu yönde destekliyor. Temmuz 2022’de en düşük 13,72 TL’ye kadar gerileyen fiyat, geçtiğimiz mart ayında 121,90 TL’ye kadar çıktı. Hisse, geride kalan üç ayda ise yatay seyrediyor. Büyümenin devam etmesi fiyatı da destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Kadın, ihracat, büyüyen şirket temalı fonlara atakta

Yıllık %208,37'e varan getiriler oluştu

Kadın, ihracat, mutlak getiri ve büyüyen şirket temalı fonlara yatırımcı ilgisi yüksek. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 51,88'e çıkarken yıllık getirileri yüzde 208,37'e kadar tırmandı.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %17,41 ile %51,88 arasında değişen getiriler elde edildi.

Son bir yılda ise İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) %208,37 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değerleme Özel Fonu %159,29 ile ikinci sırada yer aldı. TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon ise %120,25 ile üçüncü sırada geldi.

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 236,857 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 3 olan emeklilik fonlarında getiriler

Orta risk düzeyinde yüksek getiri

Son bir yılda risk değeri 3 (Piyasa koşullarına göre esnek yönetilen fonlar) olan emeklilik fonları, dikkat çekici getirilerle öne çıktı. Bu kategoride, Türkiye Hayat ve Emeklilik Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF (TJY) fonu %98,81 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan emeklilik fonu olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 7,956, portföy değeri ise 158 milyon TL oldu.

İkinci sırada %96,90 getiri ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat RE-PIE Portföy Değişken EYF (FJG) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 5,105, portföy değeri ise 422 milyon TL olarak gerçekleşti.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Kare Portföy Fon Sepeti EYF (FIK) fonu %93,26 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, AgeSA Hayat ve Emeklilik Katılım Katkı EYF (FYL) %92,20 ile dördüncü oldu. FIK fonunun yatırımcı sayısı 261, portföy değeri ise 27 milyon TL; FYL fonunun ise yatırımcı sayısı 234,494, portföy değeri 161 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde, risk değeri 3 olan emeklilik fonları arasında toplam portföy değeri 6,729 milyon TL'ye ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1,508,558 oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Gümüşün Seyri

Dolar Endeksi (DXY)’nin değeri 105,57 seviyesinde bulunuyor. Gümüşün ise onsu 27,27 dolar. Gümüş, 26,94 seviyesindeki Bollinger orta bandının desteğinin üzerinde bir seyir izliyor. Kısa vadede bandın direnç seviyesi 29,11 seviyesinde bulunuyor. Gümüşte 29-30 dolar seviyeleri güçlü dirençler olarak öne çıkıyor.

TAHVİL %56,75

YILLIK BASİT FAİZ

Halk Finansal Kiralama, %70.03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Halk Finansal Kiralama, 6 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 201,550,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56.75, bileşik faizi ise yüzde %70.03’e denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde %14.15 olacak.

6 Mayıs tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Halk Finansal Kiralama’nın çıkardığı bononun yıllık yüzde %56.75 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 3,76 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 7 Mayıs 2024, vade tarihi de 6 Ağustos 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOCAER ÇELİK

Gelirlerinin ağırlıklı kısmı dışardan. Yurt dışı gelirini artırmak için ABD’de tesis kuracak

Kocaer Çelik, uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmak istiyor. Bu amaçla önem verdiği ABD pazarında üretim tesisi veya servis merkezi kurmayı planlıyor. Gerçekleştireceği bu girişimle enerji sektöründe kullanılan çelik profil ürününde Amerika pazarında daha etkin rol almak istiyor.

Gerçekleştirilmesi düşünülen üretim tesisiyle maliyet avantajı elde etmeyi ve bu şekilde müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Şirketin gelirinin ağırlıklı kısmı yurt dışı kaynaklı. 2023 faaliyet döneminde 15,1 milyar TL gelir elde ederken bunun 10,5 milyar TL’si yurt dışından geldi. Aynı dönemde yurt dışı gelirinin %20,74 azalması ise dikkatlerden kaçmadı.

İZMİR DEMİR ÇELİK

Üç geminin satışını tamamladı. Gemi faaliyetlerinden çekildi. Ana hedeflerine odaklanacak

İzmir Demir Çelik, bünyesindeki maddi duran varlıklar kategorisinde yer alan üç kuru yük gemisinin satışını tamamladı. Toplam satış bedeli olan 23.000.000 doların peşin olarak alındığını belirtti. Tutar yaklaşık 722.358.700 TL’ye denk geliyor. Şirket satışa gerekçesi olarak, faaliyetlerini optimize etmek ve uzun vadeli stratejik hedeflere uygun bir yapı oluşturmak, olarak açıkladı.

İzmir Demir Çelik, gemi faaliyetlerini sonlandırarak diğer iş kollarına odaklanmayı planladığı anlaşılıyor. Satıştan elde edilen kârın ise yaklaşık 674.650.883 TL tutarında olduğu ifade edildi. Firmanın son açıkladığı 2023 yıl sonu net kârı 1,09 milyar TL oldu.

YEŞİL YAPI

Bir enerji şirketi daha borsaya geliyor. SPK’ya evraklar teslim edildi. Onayı bekleniyor

Yeşil Yapı'nın %29,90 oranında iştiraki Yeşil Global Enerji’nin payları halka arz edilecek. İştirak, halka arz amacıyla daha önce kayıtlı sermaye sistemine geçmişti. Şimdi de halka arz sürecinin tamamlanabilmesi için Yeşil Global Enerji’nin mali tabloları, izahname ve ekleri SPK’ya teslim edildi. Bu aşamadan sonra SPK’dan gelecek izin beklenecek.

Yeşil Global Enerji, 2009 yılında Kemerburgaz’daki Odayeri Çöp Gazı Santralini devreye alırken 2010 yılında Şile’de, 2012 yılında Kocaeli’de ve 2015 yılında Dilovası’ndaki santralleri hayata geçirdi. Şirketin halka arzı sırasında ortak satışının olup olmayacağı konusunda ek bilgi gelmedi.

KAYSERİ ŞEKER

Bakanlık yeni şeker ihraç iznini verdi. Yurt dışı gelirleri artarken kârını destekleyecek

Kayseri Şeker'e, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Mayıs-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 42,658 ton şeker ihracatı izni verildi. Yeni izin, şirketin yurt dışı pazarlara yönelik satışlarını artırırken gelirlerini güçlendirecek. Bunun da kârı desteklemesi beklenmeli.

Önceki dönemde alınan izin çerçevesinde gerçekleştirilen 19,600 ton şeker ihracatından firmanın elde ettiği gelir 13.400.000 dolar olarak kaydedilmişti. Bu gelir, şirketin döviz girdisine önemli bir katkı sağlarken finansal performansına destek verdi. Kayseri Şeker, 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %43,97 artırarak 5,47 milyar TL’ye çıkardı.

SANİCA ISI

Irak’ta inşaat projesine boru satışında bulunacak. Azalan yurt dışı gelirlerini büyütmek istiyor

Sanica Isı ile Irak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mabani Al Asemah anlaşmaya vardı. Söz konusu firma, Diwaniyah Bölgesi'nde gerçekleştireceği proje için, Sanica Isı’dan 1.972.931 dolar değerinde üst yapı boru ürünü satın alacak. Taraflar konuyla ilgili sözleşmeyi imza altına aldı.

Sözleşme kapsamında, Sanica Isı tarafından sağlanacak üst yapı boru ürünlerinin teslimatı 6 ay içinde yerine getirilecek. İş birliği, şirketin uluslararası pazarda güçlenmesine ve Irak'taki inşaat projelerinde daha fazla rol almasına olanak tanıyacak. Şirket, 2023 yıl sonu mali tablolarında yurt dışı gelirlerini %36,54 oranında gerileterek 930,69 milyon TL’ye düşürdü.











