HABER ANALİZ / BİST 100 AKTİF KÂRLILIĞI

Not artışı tamam sıra kademe atlamada

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya çıkardı. Görünümün pozitif olması devamının da geleceğinin işaret ediyor. Hedef ise kademe atlayarak yatırım yapılabilir seviye çıkmak. Not artışı yabancı yatırımcının piyasalara girişi için önemli. Bu süreçte aktifleri yüksek, aktif büyümesi ve kârlılığı ile önde olan 17 şirket bulunuyor.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya çıkardı. Kredi notunun görünümü «pozitif» olarak açıklandı. Piyasanın genel beklentisi not artışının olacağı yönündeydi. Not artsa da henüz yatırım yapılabilir ülke notuna ulaşılmış değil. Bununla birlikte yönelimin pozitif olması ve istikameti göstermesi açısından not artışının devamı önemli. Bu da piyasanın canlılığını korumasına olanak verecek. Olumlu gelişmeler verilerde iyileşmeye imkân verirken kredi kuruluşlarının değerlendirmelerini de pozitife çevirmesine katkı sunuyor. Atılan adımların olumlu sonuçlar vermesi piyasalar açısından beklentileri güçlendiriyor. Mevcut kurumsal yatırımcılar ile belirli bir aşamaya gelinse de daha da yukarısı için dışarıdan nakit akışı önemli. Neticede hisse senetlerinde canlılığı koruyan piyasa dışından gelen nakit akışı olduğu göz ardı edilmemeli.

Aktif büyümesi %30, aktif kârlığı %15

Aktif büyümesi yüzde 30’un üzerinde olan ve aktif kârlılığı yüzde 15’in üzerinde büyüyen 17 şirketten 11’i son bir yılda yatırımcıya yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı. Bu şirketler: Mia Teknoloji, Anadolu Sigorta, SDT Uzay ve Savunma, Yeo Teknoloji Enerji, Ege Endüstri, Doğuş Otomotiv, Bim Mağazalar, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Alfa Solar Enerji, Boğaziçi Beton. Aktifl er bir şirketin varlıklarını gösterir. Dönen varlıklar ve duran varlıklardan oluşur. Mevcut varlıklarının büyümesi ve bunların kârlılığının artması şirketler açısından olumluya işarettir.

Aktifler 265 milyar TL

Aktifleri 265 milyar TL’nin üzerinde olan 17 borsa şirketinden 13’ü yatırımcısına yüzde 87’nin üzerinde kazandırarak enfl asyona karşı reel getiri sağladı. Bu şirketler içerisinde bankalar, holdingler, petrol, içecek sektörü yer alıyor. Varlıkları güçlü şirketler içerisinde getirisi enfl asyonun altında kalan şirketler Halk Bankası, Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam oldu.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELiŞTEKİLER

*Turkcell (#TCELL): 11 gündür yükselişte. Yıllık getirisi %157. Bollinger üst banda paralel çıkışta. *Pegasus (#PGSUS): 10 gündür yükseliyor. Yılbaşından bu yana %45, yıllık %145 yükseldi. *Garanti BBVA (#GARAN): Son bir aydır istikrarlı yükselişte. Altı ayda %84 yükseldi. *MLP Sağlık (#MPARK): 8 gündür çıkışta. Bollinger bandın üzerine çıktı. Yıllık %284 yükseldi. *Escort Teknoloji (#ESCOM): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %45.05, yıllık %353 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

* Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 8 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %39,37 geriledi. *Trabzonspor Sportif (#TSPOR): 4 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %42,86, düştü. *Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %45,67, düştü. *Kartonsan (#KARTN): 3 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %14,64, düştü. *Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET): Son gün yüzde 3 geriledi. Bir ayda %15,82, düştü.

NE OLDU?

*S&P, Türkiye’nin kredi notu “B”den “B+”ya çıkardı. Görünüm “pozitif” olarak devam edecek. *İşlenmemiş altın ithalat kotası 10 kilogram artırıldı. *Kimya sektörü 4 ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi *S&P, USD/TRY için bu yıl sonunda 31,88, gelecek yıl sonunda 43,00 seviyesi öngördü. *BIST100 10.276,88 puandan rekorla kapattı, işlem hacmi 118,3 milyar.

NE OLACAK?

* Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru nisan verisi yayınlanacak. Son değer 58,02 idi. *Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Endeksi ve Üretici Fiyat Enfl asyonu izlenecek. *Endonezya 2024 ilk çeyrek GSYH açıklanacak. Almanya Hizmet Sektörü PMI Endeksi izlenecek. *Yarın açılışta tedbirlerleri kalkmış olarak işlem görecek şirketler: SAMAT, PATEK, SEKUR, FMIZP. *Koç Metalurji halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

TAHVİL FONU MU, HİSSE FONU MU?

Tahvil fonu; düşük risk, düşük volatilite, sermayeyi korur, düzenli getiri. Düşük getiri, faiz ve enfl asyon riski vardır.

Hisse senedi fonu; yüksek getiri potansiyeli, sermaye büyümesi, ekonominin büyümesinden yararlanma. Yüksek volatilite, yüksek risk

Gesan büyümesini sürdürüyor. Tezol’un uzun vadede alternatif çözümler geliştirmesi önemli

Gesan ve Tezol hakkında orta uzun vade düşünceleriniz nedir acaba?/Bekir Onal

Bekir, bir hissenin fiyatını yükselten yatırımcının ilgisidir. Talebin kaynağı ise ileriye dönük beklentidir. Girişim Elektrik, Ağustos 2021’de 4,67 TL’den ilk açılışını yaparken şimdilerde 79,40 TL seviyelerinde bulunuyor. Yaklaşık 1,5 yıldır yatayda dalgalı bir seyir izlese de öncesindeki güçlü çıkışı göz ardı edilmemeli. Son açıkladığı 2023 yıl sonu verileri gelir ve kâr büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Hissenin f/k ve pp/dd oranlarının sektör ortalamasının üzerinde olması ise güçlü yatırımcı beklentisinin sürdüğünü gösteriyor. Gelir ve kârdaki büyümenin korunması hisseyi destekleyecektir. Temizlik kağıdı üreticisi Europap Tezol Kağıt’ın hitap ettiği sektörün büyümesi, nüfus yapısı ve alışkanlıklarla yakından bağlantılı. Bu da pazarın yavaş büyümesine olanak veriyor. Şirketin pazarda hızlı büyümesi ancak rakiplerinin payını alabilmesiyle mümkün ki bu da rekabetin yoğun olduğu sektörde kolay değil. Firmanın son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatı %39 artarken dönem sonu net kâr artışı %15,3 seviyesinde kaldı. Maliyet ve giderlerdeki artış, kârı baskılarken dönem sonu kâr marjını düşürüyor. Şirketin uzun vadede alternatifl er geliştirebilmesi önemli.

Geçtiğimiz yıl geliri düştü. Esas faaliyetlerinden zarar etti. Ertelenen vergilerle kâra döndü

Kardemir D hissesi için düşünceleriniz ve önerileriniz nedir?/Gökhan Yıldırım

Gökhan, demir çelik sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Kardemir, inşaat demiri, kangal, ray ve demiryolu tekeri gibi farklı ürünler üretiyor. Firmanın ürünleri inşaat, otomotiv, makina imalatı, demiryolu alt yapısında kullanılıyor. Bu itibarla hitap ettiği sektörlerdeki daralmalar şirketi de olumsuz yönde etkileyebilmekte. Piyasalarda sıkılaştırma politikalarının enfl asyondaki düşüşle birlikte yılın ikinci yarısında gevşeme eğilimine girmesi beklenebilir. Böylesi bir durumda inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe daha canlı bir seyir öne çıkarken Kardemir’de olumlu yönde etkilenecektir. Yurt içi ağırlıklı çalışan Kardemir, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %4,7 düşürmesine rağmen dönem sonu net kârı %43,31 yükselerek 1,09 milyar TL’ye çıktı. Esas faaliyetlerinden ötürü zarar eden şirket 1,29 milyar TL tutarındaki ertelenen vergi geliri ile yıl sonunda kâra döndü. Gelirlerindeki düşüş hisse fiyatını ister istemez olumsuz yönde etkiledi. Bir yılı geçkin süredir yatayda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. 2024’ün ikinci yarısında hitap ettiği piyasalarda gözlenecek canlanma, şirketin gelir ve kârlılığına olumlu katkıda bulunurken hissenin fiyatını da etkileyecektir.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilir temalı fonlarda kazançlar

Yıllık %173’e varan getiriler oluştu

Sürdürülebilir temalı fonlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 53’lere çıkarken yıllık getirileri yüzde 173’e kadar tırmandı. Yıllık bazda en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %11,72 ile %53,37 arasında değişen getiriler elde edildi. Son bir yılda ise ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu (HSYF) %173,95 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilir Endeks Hisse Senedi Fonu %170,68 ile ikinci sırada yer aldı. HSBC Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) %167,84 ile üçüncü sırada geldi. Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 29,508 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Riski yüksek emeklilik fonlarında kazançlar da yüksek

Yıllık yüzde 200 kazandıran emeklilik fonları

Son bir yılda yüksek riskli emeklilik fonları, yüksek getirilerle dikkat çekti. Bu kategoride, Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (HES) fonu %224,71 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 16,122, portföy değeri ise 2,798 milyon TL oldu. İkinci sırada %205,43 getiri ile Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi EYF (BHT) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 77,633, portföy değeri ise 2,861 milyon TL olarak gerçekleşti. AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Grup EYF (AEB) fonu %197,36 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF (AH5) %197,32 ile dördüncü oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru ve Gram Altının Seyri

Dolar kuru ve gram altın paralel seyir izliyor. Dolar kurundaki gevşeme gram altının da seyrine yansıdı. Öte yandan altının ons fiyatındaki gevşeme de gram altın üzerinde etkili. Dolar kurunda yıl sonu beklentileri enflasyonun altında. Altının ons fiyatındaki olumlu seyir ancak gram altın fiyatını etkileyebilir.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %71,63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 2 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 350,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %58, bileşik faizi ise %71,63’e denk geliyor. 95 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,1 olacak.

Diğer taraftan 2 Mayıs tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %58 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 3 Mayıs 2024 olurken vade tarihi 6 Ağustos 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MEGA METAL

Şirket yeni iş anlaşması ile cirosunu büyütmeye devam edecek. Gelirdeki artış kârı destekliyor

Mega Metal, yerli bir müşteriyle yeni iş ilişkisi geliştirerek yıl sonuna kadar toplam 700 ton satış gerçekleştirecek. Satışlar şirketin cirosuna yaklaşık 7,5 milyon dolar katkı sağlayacak. Son iki yılda güçlü bir gelir ve kârlılık büyümesi sergileyen şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık faaliyet döneminde de büyümesini sürdürdü. Mega Metal, yılın ilk çeyreğinde hasılatını %77,79 oranında büyütürken dönem sonu net kârlılığını %343,85 artırarak 138,4 milyon TL’ye çıkardı. Alınan yeni işler şirketin cirosuna olumlu etkide bulunurken kârdaki büyümesinin de sürmesine olanak tanıyor.

BAREM AMBALAJ

Kağıt fabrikası yatırımıyla ilgili krediyi dilimler halinde kullanıyor. Amaç maliyeti düşürmek

Barem Ambalaj, Konya Ereğli’de devam eden kağıt fabrikası yatırımını finanse etmek amacıyla Merkez Bankası’ndan sağladığı yatırım taahhütlü toplam 1,5 milyar TL tutarındaki kredinin 300 milyon TL’lik beşinci dilimini kullandı. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli. Şirket, kredi dilimlerini, yatırımın gereksinimlerine göre aşamalı olarak kullanıyor. Böylece finansal yükünü zaman içinde dengeli şekilde dağıtıyor. Bu şekilde maliyet yükünü olabildiğince minimum seviyede tutmayı hedefl iyor. Barem Ambalaj, yatırımın ilerleme durumuna bağlı olarak kalan kredi dilimlerini de benzer şekilde kullanacağını, açıkladı.

EUROPOWER ENERJİ

TEİAŞ’ın ihalesini kazandı. Büyüme çabası önde. Bağlı iştirakin kalan paylarını satın aldı

Europower Enerji, TEİAŞ’ın açtığı ihaleyi kazandığını duyurdu. İhale bedeli 204.465.920 TL olarak açıklandı. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %71 artırarak 6,46 milyar TL’ye çıkardı. Yıl sonu kârı da %48,37 artarak 764,76 milyar TL’ye yükseldi. Gelirlerindeki artış kârlılığına olumlu yönde yansıması beklenmeli. Öte yandan şirket, %70 bağlı ortaklığı Europower World Enerji’nin kalan %30 payının devralmasıyla ilgili işlemleri tamamladığını duyurdu. İştirakin %30 payını elinde bulunduran dört ortağın paylarının alımıyla birlikte Europower World Enerji’nın %100 tek sahibi oldu.

ROYAL HALI

Tüm mal, hak ve varlıklarının tamamı satıldı. Tüzel kişiliği var ama içinde bir şey yok

TMSF tarafından açık artırma yoluyla ihale edilen “Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili devir süreci tamamlandı. Royal Halı’nın mal, hak ve varlıklarının tamamı ihale alıcısına 2 Mayıs 2024 günü teslim edildiği belirtildi. Devir sırasında Royal Halı’nın tüzel kişiliği korunmakla birlikte sahip olduğu mal ve varlıklarından geriye kalan bir şey bulunmuyor. Bu da şirketin tekrar ticari olarak toparlanma şansını ortadan kaldırıyor. Şirkete ait hisseler Aralık 2022’de işleme kapatılmıştı. Şirket iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları korunarak Hazine adına tek ortaklı olarak tescil edilince hissenin işlem sırası kapatılmıştı.

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ

Mart ayında borsaya geldi. Halka arzdan elde ettiği nakdi yurt dışı yatırımında kullanacak

Odine Solutions Teknoloji, unvanını açıklamadığı ve Kıta Avrupası’nda olduğunu belirttiği 5G teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirketi satın alma niyetinde olduğunu belirtti. Açıklamada satın alınmak istenen firmanın Ar-Ge çalışmalarıyla yeni 5G teknolojileri geliştirmeye devam ettiğini ifade etti. Anlaşmaya varılması halinde firmanın paylarının bir kısmı veya tamamı alınacak. Geçtiğimiz mart ayında borsaya gelen Odine Solutions Teknoloji, borsada ilk açılışını 33 TL’den gerçekleştirirken üst üste 11 tavan gerçekleştirdi. Şirket, halka arz izahnamesinde elde edeceği gelirin %62,5’ine kadar olan kısmı yurt dışı yatırımlarında kullanacağını duyurmuştu.