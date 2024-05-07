HABER ANALİZ / BIST 100 HİSSELERİ ÖZVARLIK KÂRLILIĞI

Özvarlık büyümesine güvenen kazanıyor

Özvarlıkları büyüyen, özvarlık kârlılığı yüksek şirketler yatırımcısına kazandırdı. 2023 yıl sonu mali tabloları üzerinden yaptığımız çalışmada özvarlık kârlılığı ve büyümesi yüzde 40’ın üzerinde olan 18 şirketin yıllık ortalama getirisi yüzde 200 oldu.

Türkiye’nin kredi notu artarken gözler hisse senetlerinde. Alternatif yatırım araçları arasında önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son bir yılda özvarlıkları büyüyen ve özvarlık kârlılığı yüzde 40’ın üzerinde olan borsa şirketleri yatırımcılara ortalama yüzde 200 getiri sağladı.

Özvarlık kârlılığı nedir?



Özvarlık kârlılığı, şirketin özvarlıklarından ne kadar kazanç elde ettiğini gösterir. Kâr etmedeki verimlilik ölçüsüdür. İstikrarlı ve yüksek özvarlık karlılığı pozitif fiyatlanır. Şirketin kredi alırken kredibilite ölçülerindendir. Yatırımdaki şirketlerde düşük olabilir. Şirket yönetiminin özkaynakları ne kadar etkin kullandığını gösterir. Bu oranın risksiz faiz oranının üzerinde olması beklenir.

Özvarlık Büyümesi>%40, Özvarlık Kârlığı>%40

Özvarlık büyümesi ve özvarlık kârlılığı yüzde 40’ın üzerinde olan 18 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden

altısı yüzde 200’ün üzerinde kazandırdı. Bu şirketler şunlar: Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, SDT Uzay ve Savunma, Yeo Teknoloji Enerji, Ege Endüstri, Türk Traktör ve Garanti Bankası. Listedeki diğer yedi şirket de yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı. Bu şirketler; Bim Mağazalar, T.S.K.B., Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Pegasus, Alfa Solar Enerji ve Ford Otosan. Kalan dört şirket ise yüzde 30 ile 90 arasında kazandırdı.

Özvarlıklar>85 MİLYAR TL

Özvarlıkları 85 milyar TL’nin üzerinde olan 18 borsa şirketinin getirisi ortalama yüzde 200’leri buldu. Bu şirketlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda; Ulaştırma, Holding, Banka, Petrol, Metal Ana, Cam, Telekomünikasyon, İletişim ve Savunma sektörlerine dağılmış olduklarını görmekteyiz.

Özvarlık kârlılığı yatırımcıların her zaman göz önünde bulundurması gereken kriterler arasında yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER



Bim Mağazalar (#BIMAS): Son bir yılın zirvesinde. Yıllık bazda %172 yükseldi.

Biotrend Çevre Ve Enerji (BIOEN): Son bir ayda %18,01 yükseldi. Bir ayın zirvesinde.

Migros (#MGROS): Bir ayda yüzde 13,05 yükseldi. Bir ayın zirvesinde bulunuyor.

Yeo Teknoloji (#YEOTK): Bir ayın zirvesinde. Yıllık bazda yüzde 310 yükseldi.

Sabancı Holding (#SAHOL): Yıllık zirveye yakın bir seyir izliyor. Yıllık %150 yükseldi.

Agesa Hayat Emeklilik (#AGESA): Aylık yüzde 23 yükseldi. Yıllık getirisi %219.

DÜŞÜŞTEKİLER



Alarko Holding (#ALARK): Son bir aylık dibinin yüzde 3 üzerinde. Aylık %6,44 geriledi.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Yılbaşından bu yana %30 düştü. Dört aylık dibinin %12 üzerinde.

Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %45,67, düştü.

İzdemir Enerji (IZENR): Yıllık zirvesinin %64 altında. Yıllık düşük 20,90 gördü. Fiyatı 28,22 TL.

Casa Emtia Petrol (#CASA): Son bir yıl zirvesinin yüzde 47 altına düştü. Yıllık %17,31 geriledi.



NE OLDU?

Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 260 bin 524 seviyesinden 7 milyon 706 bin 841'e geriledi.

Koton’un halka arz büyüklüğü 4,17 milyar TL oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 1,36 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Dünyada gıda fiyatları son bir yılda %7,4 düşerken Türkiye'de %68,4 arttı.

Ticaret Bakanlığı, Mart'ta 673 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.

NE OLACAK?

Avustralya Merkez Bankası Faiz Kararı açıklanacak.

Almanya Fabrika Siparişleri izlenecek.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar takip edilecek.

Piyasalar not artışının etkilerini fiyatlarken veri odaklı seyrin sürdürecek.

Koç Metalurji halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

DÖVİZ FONU MU, PARA FONU MU?

Döviz fonu; döviz artışından yararlanma, uluslararası piyasalara yatırım, yüksek getiri potansiyeli. Döviz riski, yüksek volatilite.

Para fonu; yüksek likidite, piyasadaki fırsatlardan yararlanma, döviz riskinden korunma. Düşük getiri potansiyeli, ülke riskleri vardır.

Zarara değil kâra ortak olun. İmtiyazlı hisseler imtiyazsıza dönüştürüldü. Anlaşılan hazırlık var

Hocam f/k oranı sıfır olan hisse alınır mı? Kaplamin ile ilgili düşünceniz nedir?/Ahmet Sildir

Ahmet, bir firmanın fiyat kazanç oranının olmaması o şirketin zarar ettiği anlamına gelir. Borsada kâra ortak olmalısın. Zarara ortak olman içinse güçlü bir nedenin bulunmalı. O da şirketin kâra döneceğine dair beklentidir. Eğer takip ettiğin şirket zararda olmasına rağmen gözlemlediğin faaliyetleri ve projeksiyonları, kâra döneceğine ve bu kârı sonrasında da büyüteceğine dair işaretler veriyorsa, artık o hisseyi alman için de güçlü bir nedenin var demektir. Aksi durumda yani zarar devam edecekse gereksiz bir riskin altına girmen anlamlı olmaz.

Kaplamin, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 19,4 milyar TL zarar açıkladı. Hasılatını %4 büyütürken maliyet ve giderlerdeki daha yüksek artış, esas faaliyet kârını baskıladı. Zarara döndürense finansman giderleri oldu. Şirketin gelirlerini artırabilmesi şart. Öte yandan ocak ayında 16,67 milyon adet(lot) imtiyazlı hissenin imtiyazsız hisseye dönüştürülmesi borsaya gelme hazırlığı olarak değerlendirilmeli. Hisselerin zamansız satışa konu edilmesi fiyatı baskılayabilir.

Şirketin motivasyonu dikkat çekici. Ama çıkışın desteklenmesi için kârda büyüme sürmeli

Sabancı Holding hissesi uzun vadeli alınacak hisselerden midir?/İbrahim Ercan

İbrahim, Sabancı Holding’in son yıllarda güçlü bir sinerjiye sahip olduğunu ve geçmiş yıllara nazaran daha canlı bir seyir izlediğini görmekteyim. Bu durum şirketin açıklamalarına yansıdığı gibi hissenin fiyatını da yukarı itekliyor. Hisse, uzun süre yatayda dalgalı bir seyrin ardından son üç yılda güçlü bir çıkış sergiledi. Nisan 2021’de düzeltilmiş verilerle en düşük 6,82 TL’yi görürken şimdilerde 92 TL’nin üzerindeki fiyatları hedefliyor. Öte yandan Kasım 2021’da başlayan geri alım programı Kasım 2023’e kadar sürerken bu işlemler de çıkışı motive etmede etkili oldu.

Sabancı Holding, girişimleri ve açıklamalarıyla yer aldığı diğer sektörlerin yanı sıra enerji sektöründe güçlenmek istiyor. Özellikle de yenilenebilir enerji alanına ayrı bir önem gösteriyor. İştirakleri üzerinden yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yatırımlarda bulunuyor. Firma, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %10,86 artırırken yıl sonu net kârı %60,87 gerileyerek 15,43 milyar TL’ye geriledi. Kârın düşmesinde belirleyici kalemler faaliyet gideri ile finans sektörü maliyetleri oldu. Uzun vadede çıkışın desteklenmesi için kârda büyümenin devamı önemli.

YATIRIM FONLARI



İklim, taşımacılık ve gıda temalı fonlara ilgi yüksek

Yıllık %161,90’a varan getiriler oluştu

İklim, taşımacılık ve gıda temalı fonlara yatırımcı ilgisi yüksek. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 56,86'ya çıkarken yıllık getirileri yüzde 161,90’a kadar tırmandı.

Yıllık bazda en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %3,40 ile %56,86 arasında değişen getiriler elde edildi.

Son bir yılda ise Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisseleri Senedi Fonu (HSYF) %161,90 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değer Fonu %115,66 ile ikinci sırada yer aldı. Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değer Fonu ise %111,83 ile üçüncü sırada geldi.

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 49,567 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 5 olan emeklilik fonlarında getiriler

Orta risk düzeyinde yüksek getiri

Son bir yılda risk değeri 5 (Orta risk düzeyinde yüksek getiri) olan emeklilik fonları getirileri ile öne çıkıyor. Bu kategoride, Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken EYF (AH0) fonu %164,10 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 171,904, portföy değeri ise 7,052 milyon TL oldu.

İkinci sırada %140,88 getiri ile NN Hayat Emeklilik Dinamik Değişken EYF (IEF) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 43,071, portföy değeri ise 775 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Dinamik Değişken EYF (CHM) fonu %140,24 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım Hisseleri Senedi EYF (AGH) %140,19 ile dördüncü oldu. CHM fonunun yatırımcı sayısı 6,210, portföy değeri ise 300 milyon TL; AGH fonunun ise yatırımcı sayısı 54,006, portföy değeri 1,100 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde, risk değeri 5 olan emeklilik fonları arasında toplam portföy değeri 35,7 milyar TL'ye ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 166 milyon TL oldu. 100 binin üzerinde yatırımcı sayısına sahip dört emeklilik fonu bulunuyor. Bu fonlar: AE3, ALS, AH0, KEH. Bu dört emeklilik fonu yatırımcısına yüzde 150’nin üzerinde getiri sağladı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Dolar/TL'nin seyri

Dolar Endeksi FED Faiz kararı ve veri akışı sonrası gevşerken, dolar/TL’de daha sınırlı bir aşağı hareket söz konusu. Dolar kuru 32,30 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi ise 105,18 seviyesinde. Dolar Endeksi ve Dolar/TL’de yeni veri akışı sert bir harekete neden olacak kadar güçlü olmadıkça yatay hareket sürer. Dolar/TL’de yıl içi hafif yukarı eğilimli seyrin sürmesi beklenmeli.

TAHVİL

%56,25 YILLIK BASİT FAİZ

OYAK yatırım, %69.28 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 3 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56.25, bileşik faizi ise %69.28’e denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %14.02 olacak.

Diğer taraftan 3 Mayıs tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %56.25 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 3,26 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 3 Mayıs 2024 olurken vade tarihi 2 Ağustos 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK

Demir İpek Yolu güzergahı için ortak şirket kuracak. İştiraki lojistik ve yük taşıma işi yapacak

Pasifik Eurasia Lojistik, daha önce yaptığı açıklamada Demir İpek Yolu güzergahında Çin, Türkiye ve Avrupa arasında demiryolu kombine yük taşımacılığı hacmini genişletmek amacıyla şirket kurma kararı aldığını belirtmişti. Şirket bu karar çerçevesinde Azerbaycan'ın önde gelen gruplarından NB Holdinq ASC ile ortaklık kurma konusunda son aşamaya geldiğini açıkladı.

Bakü merkezli kurulacak yeni şirket, her iki tarafa liman ve lojistik merkez işletmeciliği, Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilecek yük taşımacılığı ve bölgede sunulacak lojistik hizmetler konusunda faaliyetlerde bulunacak. Böylece firmanın gelirlerinin büyümesi hedefleniyor.

NATURELGAZ SANAYİ

Çaykur’un ihalesini kazandı. Önemli bir nakit girişi sağlayacak. Gelirini destekleyecek

Naturelgaz Sanayi, ÇAYKUR'un 18 fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere toplam 325.000.000 kWh doğal gaz tedarikini kapsayan ihaleyi kazandı. İhale bedeli olarak belirlenen tutar 528.972.500 TL olarak açıklandı. İhalenin sonucu şirketin gelir tablosuna önemli bir katkı sağlayacak.

Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali dönemde ise hasılatını %42,29 geriletti ve 4,04 milyar TL’ye düşürdü. İhaleden elde edilecek gelir, şirketin hasılatı içinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Şirketin performansını artırması halinde 2024 yılı içinde gelirini büyütmesi mümkün olacak. Naturelgaz Sanayi, geçen yıl düşen gelire bağlı olarak yıl sonu kârını da ciddi oranda geriletti.

OSMANLI YATIRIM

Çalışanlarına pay edindirme başvurusunu geri çekti. Yeniden başvurma ihtimali ise belirsiz

Osmanlı Yatırım, çalışanlarına pay edindirme planından vazgeçti. Şirket, ocak ayında çalışanlarının pay edinmesi amacıyla 226.300 TL nominal değerli payların ihracı için SPK’ya başvuruda bulunmuştu. Açıklamada, çalışanlarına pay edindirme planının ileri bir tarihte tekrar değerlendirileceği ifade edilerek SPK’ya yaptığı başvuruyu geri çekti.

Konuyla ilgili açıklamada, alınan karardan vazgeçme gerekçesi hakkında ek bilgi verilmedi. İleride tekrar gündeme gelip gelmeyeceğine dair net bir işaret de bulunmuyor. Söz konusu durum, şirketin ileriye dönük planlarında meydana gelen değişikliklerle alakalı olabilir.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG

Aleyhine açıklan iflas davasında dosya bilirkişi aşamasında. Şirket sürekli zarar açıklıyor

Kervansaray Yatırım Holding, bağlı ortaklığı SİS Sayılgan Dokuma ile Danış Otelcilik arasında devam eden davada hukuki sürecin devam ettiğini duyurdu. Şirket, eski yönetimi tarafından borcun kabul edildiğini ancak ödemenin yapılmaması nedeniyle Danış Otelcilik’in iflas yolu ile başlattığı icra takibiyle ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirti.

Şirket aleyhine devam eden davada dosyanın bilirkişi aşamasında olduğu ve incelemesi için süre verildiği ifade edildi. Duruşmanın ise 17 Ekim 2024 gününe bırakıldığı açıkladı. Yakın İzleme Pazarı’nda olan şirket, sürekli zarar ediyor. 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de zarar sürüyor.

MİGROS

Nisan ayında toplam 48 yeni mağaza açtı. Pazarda daha fazla müşteriye ulaşma imkânı bulacak

Migros, düzenli olarak farklı formatlarda mağaza açmaya devam ediyor. Nisan ayında çeşitli formatlarda toplam 48 yeni mağaza açarak perakende ağını genişletti. Yeni açılan mağazalardan 24’ü Migros, 17’si Migros Jet, 2’si Macrocenter, 4’ü Mion kozmetik mağazası ve biri de Toptan mağazası olduğunu ifade etti. Yeni mağazaların açılışı toplam mağaza sayısı 3.431'e yükseldi.

Artan mağaza sayısı ile şirketin pazardaki genişlemesi de mümkün olabiliyor. Mağazaların farklı formatlarda olması, farklı tüketici ihtiyaçlarına daha geniş bir yelpazede yanıt vermesine imkan tanıyor. Şirket 2023 faaliyet döneminde hasılatını %29,32 artırdı.