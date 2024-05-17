HABER ANALİZ / YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN DEĞERLEMESİ DÜŞÜK ŞİRKETLER

Yüksek getiri varsa değerlemeye de bak

Borsada yıllık getirisi yüksek olan değerleme oranı düşük şirketler yatırımcıların ilgi odağında.

"Son Bir Yıl Getiri>%200, FK<15, PD/DD<8" kriterlerine sahip 12 BIST 100 Şirketi bulunuyor.

Son bir yıl içerisinde yüksek getiriler sağlayan ve düşük değerlemeleriyle dikkat çeken şirketler yatırımcıların radarında. Bu şirketler, yatırımcılarına yüksek kazançlar sunarken, değerlemeleri hala cazip seviyelerde kalmaya devam ediyor. "Son Bir Yıl Getiri>%200, FK<15, PD/DD<8" kriterlerine sahip hisseler incelendiğinde dikkat çeken isimler şunlar:

Türkiye Sigorta: Son bir yıl içerisinde %614,98 getiri sağlayan şirket, son bir haftada %1,81, son bir ayda ise %13,62 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana %73,82 artış gösteren şirketin FK oranı 8,95 ve PD/DD oranı 4,30.

Anadolu Sigorta: Son bir yıl getirisi %500. Son bir haftada %4,59, son bir ayda %21,01 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana %66,72 artış gösteren şirketin FK oranı 5,63 ve PD/DD oranı 2,90.

Ülker Bisküvi: Son bir yıl getirisi %287,69. Son bir haftada %8,06, son bir ayda %12,70 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana %53,94 artış gösteren şirketin FK oranı 13,77 ve PD/DD oranı 2,59.

Türk Traktör: Son bir yıl getirisi %272,57. Son bir haftada %4,43, son bir ayda %11,20 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana %51,96 artış gösteren şirketin FK oranı 10,85 ve PD/DD oranı 6,58.

Bu şirketler, yüksek getirileriyle dikkat çekerken, düşük FK ve PD/DD oranlarıyla yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Akbank, TAV Havalimanları, İş Yatırım Menkul Değerler, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Türk Telekom, Garanti Bankası ve Akfen Yenilenebilir Enerji de bu kategoride yer alan diğer şirketler arasında bulunuyor. Yatırımcıların bu şirketleri yakından takip etmesi, portföylerini çeşitlendirmek ve yüksek kazanç elde etmek için önemli bir adım olabilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Nurol GMYO (#NUGYO): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %38,96 yükseldi. Yıllık getirisi %102.

CVK Maden (#CVKMD): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %32,21 yükseldi. Yıllık getirisi %338.

Şeker Yatırım (#SKYMD): 6 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %63,25 yükseldi.

Bossa (#BOSSA): 5 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %41,78 yükseldi. Yıllık getirisi %173.

ATP Yazılım (#ATATP): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %19,13 yükseldi. Yıllık getirisi %892.

DÜŞÜŞTEKİLER



Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.

Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.

Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.

Mia Teknoloji (#MIATK): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,72 geriledi.

NE OLDU?

Tüpraş (#TUPRS): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-4,87 geriledi.

Türk Hava Yolları (#THYAO): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-6,38 geriledi.

Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-32,77 geriledi.

E-Data Teknoloji (#EDATA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-9,64 geriledi.

Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-15,54 geriledi.

NE OLACAK?

Çin’de sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranları açıklanacak.

Birinci çeyrek mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı açıklanacak.

Piyasa katılımcıları anketi açıklanacak.

Konut satış verileri izlenecek.

Türkiye'nin mayıs ayı Cİ Ratings kredi notu ve görünümü izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

TEKNİK ANALİZ Mİ, TEMEL ANALİZ Mİ?

Teknik analiz; hız ve uygulama kolaylığı, kısa vadeli fırsatlar, trendleri belirleme. Geçiş verilere dayalı, sübjektif, aşırı duyarlılık, yanlış sinyal üretebilme.

Temel analiz; uzun vadeli, değer tabanlı yatırım, geniş kapsamlı değerlendirme. Zaman ve kaynak yoğunluğu, kısa vadede tepkisizlik, değerleme zorlukları.

Kârı güçlü büyüdü. Ana nedeni ertelenen vergiler. Temettüyü ise 2018’den bu yana dağıtmıyor

Konya Çimento’da iyi kâr ettim. Daha da tutayım mı yoksa bu kadar yeter mi? Düşerse üzülürüm./Merve Güz

Merve, bir hisseyi elde tutma nedeni şirkete yönelik beklentidir. Eğer şirketle alakalı beklentin sürüyorsa, daha açık ifadeyle gelir ve kâr büyümesinin devam edeceğini düşünüyorsan tutman için gerekçen var demektir. Ancak beklentiye rağmen kısa zaman aralıklarında olası satışlardan kaynaklı geri çekilmeler olabilir. Eğer beklentini değiştirecek bir gelişme görmüyorsan pozisyonunu bozman için de bir neden olmayacaktır. Konya Çimento’ya da bu çerçevede bakmalısın. Şirkete ait hisseler son bir yılda %302 oranında bir artış kaydetti. Bu da ilginin güçlü olduğu şeklinde okunabilir.

Konya Çimento’nun mali verileri incelendiğindeyse 2023 faaliyet döneminde cirosunu %25 artırdığını gözlemekteyim. Geçtiğimiz yıl inşaat sektöründeki zayıf seyir şirketin de satışlarının sınırlı kalmasına yol açtı. Bununla birlikte dönem sonu net kârı 27,2 milyon TL’den 683,5 milyon TL’ye yükseldi. Kârın bu denli yükselmesinde ertelenen vergi gelirinin etkili olduğunu not düşmekte yarar var. 2018’den bu yana nakit temettü ödemesinde bulunmayan firma, mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla bu yıl da kâr payı ödemesi yapmayacağını belirtti.

Pazarlama giderlerinde artış hızı yüksek. Sonucunu almış görünüyor. Gelirde büyüme sürdü

Çıkar diye Alfa Enerji’yi aldım. İki aydır yerinde sayıp duruyor. Sizce daha ne kadar buralarda oyalanır? / Yüksel Güngör

Yüksel, bir hisseye yatırımda bulunurken araştırmalı ve işi şansa bırakmamalısın. Kuşkusuz riskten kurtulman mümkün değildir. Ama bilgiyle, araştırmayla gerçekleştirdiğin yatırımdaki riski mümkün olduğunca daha düşük seviyede tutabilirsin. Ayrıca işlemde bulunurken uzun vadede büyüyen firmaları tercih etmen kazanç şansını da artıracaktır. Alfa Solar Enerji, borsaya geldikten sonra hızlı yükseldi. Kasım 2022’de ilk açılışını düzeltilmiş verilerle 7,95 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te zirvesi 170 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de 88,40 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Güçlü bir gelir ve kâr büyümesine sahip olan şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında da büyümesine devam etti. Şirket cirosunu %85 oranında artırırken dönem sonu net kârı %27,3 seviyesinde gerçekleşti. Firmanın 8 Mayıs günü açıkladığı 23 milyon dolarlık iş bağlantısı güncel kurdan yaklaşık 743 milyon TL’ye denk geliyor. 2023 cirosunun 7,7 milyar TL olduğu nazara alındığında alınan işin büyümeye önemli bir katkı sunacağı anlaşılıyor. Pazarlama giderlerinin 7,7 milyon TL’den 115,6 milyon TL’ye çıkması ise satış büyümesini oldukça önemsediğini gösteriyor.

YATIRIM FONU

Portföy değeri yüksek kazandıran fonlar

Yatırımcılar güçlü fonlara yöneliyor

Portföy değeri ve getirisi yüksek olan fonlar ilgi çekiyor. Portföy değeri 3,3 milyar TL ile 18 milyar arasında değişen 15 fon yatırımcısına ortalama %162 oranında getiri sağladı.

Yıllık getirileri yüksek olan bu fonlar ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşuyor.

Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 18,1 milyar TL’lik portföy değerine sahip. Fonun yılbaşından bu yana getirisi %46,69 ve son bir yıl getirisi yüzde 158,46 oldu.

İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu, yılbaşından bu yana %56,36 ve son bir yıl içinde %238,80 getiri ile dikkat çekiyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı artışı>%30, yıllık getiri>%120

Emeklilikte yatırımcı ilgisi yüksek fonlar

Emeklilik fonları, yüksek yıllık getiriler ve yatırımcı sayısında gözlemlenen büyük artışlarla dikkat çekiyor. Özellikle teknoloji ve sürdürülebilirlik sektörlerine odaklanan fonlar, yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda. İşte yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı %30'dan fazla artan ve yıllık getirisi %120'nin üzerinde olan fonlar:

Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değer Emeklilik Yatırım Fonu (AH0), yılbaşından bu yana %41,86 getiri ve son bir yıl içinde %169,88 getiri ile öne çıkıyor. Fonun portföy değeri 7.626 milyon TL'ye ulaşırken, yatırımcı sayısı 174.173'e yükseldi.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değer Emeklilik Yatırım Fonu (AVR), %16,06 yılbaşından bu yana getiri ve %132,88 son bir yıl getirisi ile büyümeye devam ediyor. Fon, 276.815 yatırımcıya hizmet vermektedir.

Türkiye Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (TBJ), yılbaşından bu yana %34,05 getiri ve son bir yıl içinde %163,15 getiri sağladı. Fonun portföy değeri 3.026 milyon TL olarak gerçekleşti.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve Petrolün Seyri

Petrol ve Dolar Endeksi yıl boyunca belirgin bir volatilite sergiledi. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa belirsizliklerine oldukça duyarlı bir seyir gösteriyorlar. Petrol fiyatları, son iki günde pozitif bir eğilim gösterdi. Bu artış, ABD'deki petrol stoklarının azalması ve ABD enflasyonunun düşeceğine ilişkin olumlu beklentilerle destekleniyor. Bu durum, yatırımcıların risk alma iştahını artırıyor.

TAHVİL

%60

YILLIK BASİT GETİRİ

Trive Yatırım, %74,99 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Trive Yatırım, 14 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 72.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %60, bileşik faizi ise yüzde %74,99’a denk geliyor. 90 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 14,75 olacak.

14 Mayıs tarihli TLREF %51,34 seviyesinde bulunuyor. Trive Yatırım'ın çıkardığı bononun yıllık yüzde %60 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 8,66 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıcı 15 Mayıs 2024, vade tarihi ise 13 Ağustos 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOROPLAST

Yeni bir iş birliğine gidiyor. Fason üretimle Metro’nun mağazalarına ürün verecek

Koroplast, Metro ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Koroplast'ın ürettiği mutfak yardımcı ürünleri, Metro’nun perakende satış noktalarında özel marka altında satılacak. Anlaşma firmanın satışlarına olumlu yönde katkı sunarken yeni pazarlara erişimine olanak verecek.

Toptancı market kimliğiyle bilinen Metro, Türkiye’de 35 mağazasıyla 20 şehirde hizmet veriyor. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, bu mağazalarda satılacak özel markalı çöp torbaları Koroplast tarafından üretilecek. Ürünler, Metro'nun geniş depolama alanları ve Bonveno gibi yeni nesil mağazacılık konseptlerinde de yer alacak.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Geliştirdiği İHA’nın kabiliyetini Orta Asya’daki müşterisine test ettirecek. Açılım sağlayabilir

Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji aracılığıyla Orta Asya'daki bir müşteriyle yeni iş ilişkisine başladığı bilgisini paylaştı. İş birliği çerçevesinde, Titra Teknoloji tarafından geliştirilen ve "Deli Kamikaze İHA" adı verilen insansız hava aracının sipariş öncesi hava testleri haziran ayında müşterinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek.

Saha testleri ile İHA'nın operasyonel kabiliyetlerinin ve performans özelliklerinin doğrulanması mümkün olacak. İHA'nın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı anlaşıldıktan sonra da siparişler netlik kazanacak. Şirketin satışı gerçekleştirebilmesi önemli bir açılımın da başlangıcı olacak.

NETAŞ

Türk Telekom’dan yeni siparişler aldı. Geçen yıl satışlarını artırdı. Bu yılda artış devam edecek

Netaş, Türk Telekom ile yeni bir ticari anlaşmaya imza attığını duyurdu. Varılan anlaşmayla, Türk Telekom'a toplamda 6.180.000 dolar tutarında modem ve Set Top Box (STB) ürünlerinden tedarik edecek. Alınan sipariş, 4.980.000 dolar tutarında HGW Wifi6 modemleri ve 1.200.000 dolar değerinde Set Top Box ünitelerini kapsıyor.

Alınan yeni siparişler Netaş'ın cirosuna katkı sağlamasının yanı sıra, uzun vadeli iş birliği ve teknolojik ortaklık potansiyelini de güçlendiriyor. Şirket, son açıkladığı 2023 mali tablolarında hasılatını %73,5 artırarak 6,96 milyar TL’ye yükseltti.

ODİNE TEKNOLOJİ

Ses yönetim platformunu, yurt dışındaki firmaya kullandıracak. Anlaşma açılım sağlayacak

Odine Teknoloji, Hong Kong merkezli uluslararası sabit hat operatörü HGC Global ile hizmet sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, uluslararası ses ağlarının dönüşümü ve otomasyonu konularını kapsıyor. Üç yıllık bir süreyi kapsayan anlaşmanın toplam değeri 1.069.200 dolar olacak.

Anlaşma kapsamında Odine Teknoloji, geliştirdiği Odine Nebula+ hibrit ses yönetim platformunu, Odine bulut altyapısında kurarak Hong Kong'daki HGC ana merkezinde devreye sokacak. Platform, HGC'nin sağladığı hizmetleri tek bir merkezde konsolide etmesine ve toptan ses trafiği operasyonlarını daha uygun maliyetle yönetmesini sağlayacak.

ETİLER GIDA

Satış hazırlığı var. Büyük ortak elindeki payların bir kısmını işlem görür tipe dönüştürüyor

Etiler Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Kaplan, sahip olduğu borsada işlem görmeyen 1.195.000 adet (lot) payını işlem gören niteliğe dönüştürecek. Bunun için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulundu. Söz konusu ortak şirketin sermayesinin %37.89'una sahip bulunuyor. Şirketin sermayesinin %60’ı ise takas saklamada bulunuyor.

Ortağın bahse konu payları işlem görür tipe dönüştürmekle birlikte, şirketin halka açıklık oranı daha da artacak. Hissenin fiyatı ise 4 Nisan günü en düşük 14,86 TL’yi gördükten sonra hızlı bir çıkış sergileyerek 31,47 TL’ye kadar yükseldi. Haber üzerine ise ilk işlem gününde taban oldu.