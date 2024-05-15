HABER ANALİZ / BIST 50 ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI

BIST 50’de ağırlığı yüksek 9 şirket %160 kazandırdı

BIST 50’de ağırlığı yüksek olan 9 şirket bir yılda yüzde 160 oranında getiri sağladı. Dolar ve altının üzerinde kazandırdı. Borsaya yeni para girişi oldukça hisselere ilgi canlı olacak.

BIST 50 endeksinde ağırlığı yüksek olan dokuz hisse, son bir yıl içinde yatırımcılarına ortalama %160 getiri sağladı. Bu hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Tüpraş dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, son bir yılda %137,18 getiri sağlarken, Tüpraş %190,23 gibi yüksek bir performans sergiledi.

Perakende sektöründe Bim Mağazalar öne çıkıyor

Perakende sektörünün önemli oyuncusu Bim Mağazalar, %156,72 yıllık getiri oranı ile öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana %48,05 getiri sağlayan Bim Mağazalar, sektördeki güçlü pozisyonunu koruyor.

Bankacılık sektöründe Akbank ve İş Bankası

Bankacılık sektöründe Akbank ve İş Bankası dikkat çekici getiriler sağladı. Akbank, son bir yılda %205,64 getiri sağlarken, İş Bankası (C) %146,59 oranında yatırımcılarına kazanç sundu. Akbank, yılbaşından bu yana %61,44 getiri ile de güçlü bir performans sergiledi.

Koç Holding ve Sabancı Holding'in çıkışı

Koç Holding %156,80, Sabancı Holding ise %134,19 yıllık getiri oranları ile BIST 50 endeksinde öne çıkan şirketler oldu. Koç Holding, yılbaşından bu yana %75,40 getiri ile dikkat çekiyor.

Yapı ve Kredi Bankası ve Turkcell'in yükselişi

Yapı ve Kredi Bankası %179,92, Turkcell ise %144,61 yıllık getiri oranlarına ulaştı. Bu şirketler, yatırımcılara güçlü getiriler sunarak endekste önemli bir rol oynadı.

Endekse Etki Oranları

Bu hisseler, sektör endekslerindeki ağırlıkları ile de dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları %9,60, Tüpraş %7,73, Bim Mağazalar %6,87, Akbank %6,71, Koç Holding %5,86, İş Bankası (C) %4,60, Sabancı Holding %4,50, Yapı ve Kredi Bankası %4,48 ve Turkcell %4,39 oranında endekse etki ediyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Türk İlaç Serum (#TRILC): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %58,73 yükseldi.

Gür-Sel Turizm Taşımacılık (#GRSEL): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %45,49 yükseldi.

Şeker Yatırım (#SKYMD): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %35,10 yükseldi.

Lokman Hekim Sağlık (#LKMNH): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %21,32 yükseldi.

Koç Holding (#KCHOL): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %14,61 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.

Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.

Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.

Mia Teknoloji (#MIATK): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,72 geriledi.

NE OLDU?

HSBC: TL'nin reel olarak sabit kalması halinde USD/TRY yılı 37-40 aralığında tamamlayabilir.

Türkiye’ye ilk çeyrekte 1,5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik ilk çeyrekte yüzde 4,3'e yükseldi.

TCMB seçim sonrası 41,8 milyar dolar döviz aldı.

Hareket halka arzında 15-17 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

NE OLACAK?

Çin Merkez Bankası Faiz Kararı izlenecek.

Ücretli Çalışan Sayısı verileri takip edilecek.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) izlenecek.

Euro Bölgesi Sanayi üretim verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

ABD Tüketici fiyat endeksi ve perakende satış verileri.

ZEYNEP’E SOR

ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FON MU, SEKTÖR FONU MU?

Çeşitlendirilmiş fon; daha düşük risk ve volatilite, istikrarlı getiri, sermayenin korunası, farklı varlıklara erişim. Düşük getiri, fırsatlardan tam yararlanamama.

Sektör Fonu; daha yüksek getiri, sektör gelişmelerinden tam yararlanma, uzun vadede önemli kazanç. Daha fazla risk ve volatilite, detaylı araştırma gerekliliği.

Kârda zayıf artış hisseye ilgiyi sınırlı tutuyor. Daha güçlü bir kârlılığın yakalanması şart

Elimde Doğan Holding hissesinden var. Hissenin bir türlü çıkmamasının sebebini neye bağlıyorsunuz?/Adem Karaoğlu

Adem, firmalarla ilgili beklentiye girerken mali yapılarını göz ardı etmeden hareket etmelisin. Kısa zaman aralıklarında genel ekonomiyle ya da piyasayla alakalı gelişmeler hisseler üzerinde etkili olabilir. Ancak uzun vadede belirleyici olan şirketin finansal yapısıdır. Bir şirketin mali performansı, ileriye dönük beklentileri oluşturur. Beklenti olumluysa hisseye yönelim artacaktır; olumsuzsa bu taktirde de yönelim zayıflayacaktır. Doğan Holding, geride kalan dört yılın ilk ikisinde güçlü bir kârlılık sergilerken son iki yılda gerileyen bir ivme sergiledi.

Şirketin geçtiğimiz yıl hasılatını %63 artırması olumlu bir gelişmeyi işaret ederken bu durum esas faaliyet kârını artırdı. Ancak vergi giderleri ve durdurulan faaliyet zararı, yıl sonu net kârını sadece %28 artırarak 296,6 milyon TL’de kalmasına sebep oldu. Yatırımcısı ise geçtiğimiz ağustostan bu yana daha ziyade satış ağırlıklı işlemde bulunuyor. Bu da fiyat üzerinde baskıya sebep oluyor. Hisse, geçtiğimiz ağustos ayında en yüksek 15,28 TL’yi test ederken şimdilerde 14,46 TL seviyelerinde bulunuyor. Geride kalan sürede dalgalı bir seyir öne çıktı.

Ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyor. Yurt dışı piyasası daralınca gelirleri azaldı

Ege Endüstri’nin düşüşü çok kötü oldu. Daha da gerileyecek mi? Düşüşün sebebini öğrenebilir miyim?/İlker Ünal

İlker, bir şirket çok güçlü de olsa her gün bir öncekinin üzerinde kapanış beklememeli. Farklı gerekçelerle hisselerde kısa süreli iniş ve çıkışları olağan görmeli. Bu noktada asıl olan hissenin uzun vadede yükselme potansiyelini korumasıdır. Ege Endüstri, uzun vadede yükselişini koruyan hisselerden biri. 2009 yılından bu yana arada düzeltmeleri olsa da düzenli şekilde çıkışını sürdürüyor. Söz konusu çıkış sadece TL bazlı olsaydı enflasyonun aşındırma etkisi ile zayıf görülebilirdi. Ancak dolar bazında da artışın hayli etkileyici olduğunu not etmek gerekiyor.

Hissenin fiyatı dolar bazında Şubat 2009’da en düşük 1,42 seviyesinde bulunurken şimdilerde 435,92 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir yıldaki değer artışı dolar bazında %101, TL bazında ise %231 seviyesinde bulunuyor. Şirketin son açıkladığı 2023 yılı verilerinde ise gelirlerinde zayıflama söz konusu. Brüt satışları %6 gerilerken bunda yurt dışının %11 azalmasının etkisi gözleniyor. Cirodaki düşüş kârın sınırlı artışına yol açtı. Şirketin uzun vadede çıkışını sürdürebilmesi için azalan gelirlerini artıracak tedbirleri devreye alabilmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcılar yüksek getirili fonlara yöneliyor

Teknoloji ve Banka Fonlarına ilgi artıyor

Teknoloji ve banka endeksi fonlarında getiriler %100'ün üzerinde. Bu fonların risk değeri 7 ve getirileri yüzde 140’ın üzerinde.

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Fonu, yılbaşından bu yana %48,45 getiri ve yıllık %227,66 getiri sağladı. Yatırımcı sayısı 92.881'ye ulaştı. Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu ise %58,89 yılbaşından bu yana getiri ve %223,97 yıllık getiri ile dikkat çekiyor. Yatırımcı sayısı 63.705'e ulaştı.

Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Hisse Senedi Fonu, %53,18 yılbaşından bu yana getiri ve %223,07 yıllık getiri sağladı. Bu fon, 33.191 yatırımcıya hizmet veriyor.

EMEKLİLİK FONLARI



Risk değeri 7 olan %115 üzeri kazandıranlar

Emeklilikte kazançta öne çıkanlar

Emeklilik fonları arasında son dönemde dikkat çeken performanslar risk değeri yüksek olan fonlarda gözüküyor. Özellikle teknoloji ve agresif temalı fonlar, yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. İşte yılbaşından bu yana %115 üzerinde getiri sağlayan bazı emeklilik fonlarının detayları:

Anadolu Hayat Emeklilik Agresif Değer EYF (AHL), %47,78 yılbaşından getiri ve %175,14 yıllık getiri ile öne çıkıyor. Fonun portföy değeri 2.833 milyon TL olup, 61.740 yatırımcısı bulunuyor.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Teknoloji Sektörü Değişken EYF (FFC), %31,07 yılbaşından getiri ve %160,97 yıllık getiri sağladı. Bu fonun portföy değeri 988 milyon TL iken, 20.524 yatırımcıya sahip.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Agresif Değer EYF (AVE), %46,65 yılbaşından getiri ve %153,73 yıllık getiri ile dikkat çekiyor. Portföy değeri 1.152 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı 14.760.

BNP Paribas Cardif Emeklilik Teknoloji Sektörü Değişken EYF (BZY), %31,60 yılbaşından getiri ve %146,24 yıllık getiri sağladı. Fonun portföy değeri 951 milyon TL ve yatırımcı sayısı 19.968.

Bu fonlardaki toplam yatırımcı sayısı 1,134,610 oldu.

DÖVİZ PİYASALARI

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru yükselişte. Temmuz ayından bu yana yükseliş eğilimi devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Gelişmiş Ülkeler için de Reel Efektif Döviz Kuru yükselişte. Gelişmiş ülkeler için Reel Efektif Döviz kurundaki artış sermaye girişinin arttığını gösteriyor.

TAHVİL

%60

YILLIK BASİT GETİRİ

Emlak Konut, yıllık %65,24 bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Konut GMYO, 13 Mayıs 2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan kira sertifikası, yıllık basit getirisi %53,50 olurken, bileşik getirisi de %65,24’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 13 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %13,34 olacak.

13 Mayıs tarihli TLREFK* 49,31 seviyesinde bulunuyor. Emlak Konut GMYO’nun çıkardığı kira sertifikası yıllık %53,50 basit getiri oranı, TLREFK’nın 4,19 puan üzerinde bulunuyor. Önerilen getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip değerlendirilebilir.

(*) Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EGE GÜBRE

Liman işletmeciliği için yeni vinçler alacak. Daha etkin hizmet vererek iş hacmini büyütecek

Ege Gübre, liman elleçleme ve terminal işletmeciliği faaliyetlerini geliştirmek için yatırıma gidiyor. Hizmet kalitesini ve elleçleme kapasitesini artırmak amacıyla toplam 16.300.000 dolar değerinde bir adet liman vinci ile üç adet saha istif vinci satın alacak. Ekipmanlar, Çin'den gelecek.

Satın alınan makinaların teslim süresi 19 ay olacak. Şirket, yatırımla liman operasyonlarında daha hızlı ve etkin bir hizmet kalitesine ulaşacak. Kapasite ve teknolojini yükseltecek. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında, kurumlar vergisi, KDV ve gümrük vergisi istisnalarından yararlanacak. Bu şekilde rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

MİSTRAL GMYO

Çeşme’deki projesi ilerliyor. Kaba inşaatın %75’i bitti. Geçen yıl ise satış gelirleri düştü

Mistral GMYO, İzmir Çeşme’deki "Kumsal Boyalık" projesinde kaydettiği gelişmeleri yatırımcılarıyla paylaştı. Daha önce projenin ruhsatının alındığı ve inşaata başlandığını duyurmuştu. Projenin yer aldığı 16.376 m2 büyüklüğündeki arsada, kaba inşaat aşamasının %75’inin tamamlandığını belirtti. Haziran ayı içerisinde de tüm kaba inşaat işlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde hasılatını %33 gerileterek 115,9 milyon TL’ye indirdi. Esas faaliyet dışı gelirlerinde ise %8’lik artış kaydetti. Mistral GMYO, yatırım amaçlı taşınmazların değer artışıyla yıl sonunda net kârını %5,6 artarak 872,6 milyon TL’ye çıkardı.

ASELSAN

Yeni sözleşme ile ek sipariş aldı. Teslimatları 2027 yılına kadar tamamlayacak

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapmış olduğu kent güvenliğine yönelik mevcut projelerine ilişkin sözleşme değişikliğine gitti. Yeni anlaşmayla birlikte toplam 353.863.000 dolar tutarında yeni sipariş aldı. Söz konusu siparişlerde kent güvenlik yönetim sistemleri ile ilgili bulunuyor.

Yeni siparişlerin teslimatları 2027 sonuna kadar tamamlanacak. Açıklamada, teslimatların Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan diğer paydaşların katkılarıyla tamamlanacağı belirtildi. Şirketin aldığı ek siparişle birlikte cirosunun daha da artması mümkün olacak.

PANELSAN

Kazakistan’da panel üretimi konusunda iş birliğine gidiyor. Temmuz ayında ise kâr payı verecek

Panelsan Çatı Cephe, Kazakistan'daki yatırımlarıyla bilinen YDA Şirketler Grubu ile iş birliğine gidiyor. Anlaşma, her iki şirketin Kazakistan'ın başkenti Astana'da sandviç panel üretimi konusunda ortak bir girişim kurulmasını öngörüyor. Ortaklık, Panelsan'ın gelir ve hizmet portföyünü genişletmesine olanak tanıyacak.

Şirket aynı gün yaptığı bir diğer açıklamayla da hisse başına net 70 kuruş nakit temettü ödemesi yapacağını belirtti. Yatırımcılar kâr payı kullanım hakkını 18 Temmuz 2024 günü gerçekleştirebilecek. Şubat 2022’de borsaya gelen Panelsan Çatı Cephe, şimdilerde 88,5 TL seviyelerinde işlem görüyor.

TÜPRAŞ

Bitkisel atıklardan havacılık yakıtı elde edecek. Yatırıma gelecek yıl başlayacak

Tüpraş, İzmir Rafinerisi'nde planlanan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretimi için yürüttüğü çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Gelecek yılın sonuna çalışmalarını tamamlayarak yatırıma geçecek. Proje, havacılık sektöründe sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmek amacıyla, ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık hammaddelerini kullanmayı öngörüyor.

Şirket, ham madde tedarik süreçlerini güçlendirmek için Tiryaki Agro ile anlaştı. 1 Ocak 2025'ten itibaren atık hammaddelerin alımına başlayacak ve 2029 yılından itibaren de on yıl boyunca yıllık 450 bin ton olarak öngördüğü ham madde ihtiyacının en az 300 bin tonluk kısmını Tiryaki Agro’dan alacak.