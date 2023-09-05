Revize enflasyon Ağustos’ta aşıldı…

Merkez Bankası, 27 Temmuz günü yaptığı açıklama ile yüzde 22,3 olan yılsonu enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 58’e yükseltmişti, Ağustos ayında yüzde 9,09 artınca enflasyon, yıllık yüzde 58,94 ile Merkezin yıl sonu revize edilmiş oranının üzerine çıktı.

Ekonomistler bunu TÜİK’in enflasyon ölçümlerinde yapısal değişim olarak değerlendiriyor. Enag’ın yüzde 8,6, İTO’nun yüzde 8,8’lik olarak açıkladığı, TÜİK’in altında kalan Ağustos enflasyonları da bunun bir başka göstergesi oluyor. TÜİK’in Ağustos enflasyonu yüzde 7,3’ük piyasa tahminlerinin de yaklaşık 2 puan üzerinde.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinde fiyatı en fazla artanlar sırasında ilk sırada yüzde 74,67 ile şans oyunları yer alıyor. Onu yüzde 53,35 ile taksi taşımacılığı, yüzde 42,44 ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 36,57 ile şehir içi demiryolu taşımacılığı, yüzde 21,31 ile şehir içi otobüs taşımacılığı izliyor. Fiyatı çok artanlar arasında yüzde 18,45 ile ekmek, yüzde 16,88 ile ev temizlik malzemeleri, yüzde 15,49 ile taze meyveler, yüzde 15,14 ile yumurta bulunuyor.

Fiyatı düşenler arasında ise kahve, kümes hayvanları eti, dana ve kuzu eti, patates yer alıyor.

Ağustos’ta ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada, en düşük artış yüzde 3,11 ile eğitim de gerçekleşti. Merkez Bankası eski dönem baş iktisatçısı olan Prof. Dr. Hakan Kara değerlendirmesinde, “Tam ispatlayamam ama son aylarda TÜİK’in enflasyon ölçümlerinde bir yapısal değişim seziyorum” diyor.

Eğer Dr. Kara’nın bu değerlendirmesi gerçek alınacak olursa, TÜİK enflasyon rakamları esas alınan işçi ve memurun maaş zamları konusundaki yakınmaları da son bulabilir. Ben de TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yapısal değişim olmasının faydalı olacağına ve toplumsal barışa katkı sağlayacağına inanıyorum.

Doğru bilgiye dayalı olarak kurumların açıklayacağı inanılırlığı tartışmasız rakamlar, toplumda huzurun artmasına yol açacaktır. TÜİK’ten beklentim budur…

GÜNÜN NOTU:

Türkiye enflasyon alanında dünyada en yüksek oranı yaşayan 5 ülkeden biri konumunda.