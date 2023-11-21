Sabancı, dünyaya Münih'ten teknoloji geliştirecek

Sabancı, 18 Nobel Ödüllü Münih Teknik Üniversitesi'nde 2,2 milyon Euro’luk Teknoloji Merkezi açtı. CEO Cenk Alper, “Sanayileşmede Türkiye’ye öncü olduk. Logomuz SA, Türkiye’nin sanayicisiydi, şimdi ‘dünyanın Sabancı’sıyız. Dünyaya teknoloji üretiyoruz” dedi.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Münih Teknik Üniversitesi’nin (TUM) teknoloji geliştirme ekosistemine Sabancı da dahil oldu. 18 Nobel Ödülü sahibi TUM’un kampüsünde devlerle birlikte teknoloji merkezine sahip olan Sabancı’nın topluluk şirketlerinden Çimsa ve Kordsa, dünya için inovasyon yapacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Ar-Ge alanında Türkiye’ye öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bugüne kadar Yapı Malzemeleri ve Sanayi Gruplarımız bünyesinde biri yurt dışında olmak üzere 7 Ar-Ge ve teknoloji merkezimiz vardı. Sabancı Technology Center ile bu sayıyı 8’e yükseltirken Avrupa’daki ilk merkezimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ AVRUPA’YA TAŞIYORUZ”

Sabancı’nın inovasyon yaklaşımında, üniversite-sanayi iş birliğinin önemli yeri olduğunu ifade eden Alper, şunları söyledi: “Sabancı Üniversitesi, Sabancı’yı diğer Topluluklardan ayıran temel faktör. En somut örneği de Sabancı Üniversitesi- Kordsa iş birliğiyle hayata geçirilen ve kompozit alanında Avrupa’nın sayılı üniversite-sanayi iş birliklerinden biri olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimiz (KTMM). Enerjisa şirketlerimiz ABD’de MIT Energy Initiative Future Energy Systems Center’a üye. Bu merkezimiz aracılığıyla, üniversite-sanayi iş birliklerimizi Avrupa’ya taşıyoruz. Münih Teknik Üniversitesi’nin, özellikle inşaat mühendisliği ve mekanik mühendisliği alanlarında, akademik fikirlerin ticarileştirilmesi, günlük hayata entegre edilebilmesi konusunda çok derin bir tecrübesi var. İnanıyorum ki ekiplerimizin ortak çalışmaları neticesinde, bu alanda da yeni başarı hikayeleri oluşturacağız.”



Alper, merkezde Çimsa ve Kordsa bünyesinde 6 farklı milletten çalışan olduğunun da bilgisini verdi.

ENERJİ GEÇİŞİ İÇİN ENERJİSA-MIT ÇALIŞMASI

Üniversite-sanayi iş birliklerinde farklı modellerin mümkün olduğunun altını çizen Cenk Alper, Enerjisa şirketlerimizin üye olduğu MIT Energy Initiative Future Energy Systems Center ile ilgili de açıklamalarda bulundu: “Burası gelişmekte olan teknolojilerin ve gelişen ekonominin çok sektörlü analizlerine dayalı olarak enerji geçişinde en iyi nasıl yönlendirileceğine dair içgörüler sağlayan bir endüstri araştırma konsorsiyumu. Bu merkez, portföyünde dekarbonizasyon stratejileri olarak belirlediği elektrik enerjisi, enerji depolama, karbon yönetimi konularında ve enerji tüketen sektörler kapsamında projeler yürütüyor. Biz de bu kapsamda destek almak istediğimiz konular ve projeler hakkında bilgi talebinde bulunabiliyoruz.”

Alper: Yatırımlar ilk 9 ayda 33 milyar TL’ye ulaştı

Geçen yıl 5 yılık vadede yatırım oranımızı önceki 5 yıla göre iki kat artıracağımızı açıklamıştık. Bu yol haritasına uyumlu bir şekilde devam ediyoruz. Banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ye yapma kararı aldık. Yeni teknoloji bizim için enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler demek. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yatırımlarımızı yüzde 124 artırdık ve 33,3 milyar TL’ye ulaştık. Aynı dönemde, gerçekleştirdiğimiz yatırımların yüzde 75’ini de stratejimiz ile paralel olarak yeni ekonomiye yaptık.

“SA” şimdi “dünyanın Sabancısı”

Topluluğumuz bünyesinde, farklı şirket ve iş birimlerinden çalışanlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu, X-Teams adı verdiğimiz çapraz ekiplerin de yönlendirmeleriyle, Geleceğin Sabancısı'nı yaratmak için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu doğrultuda, bizi Topluluk vaadimize ulaştıracağına inandığımız 5 stratejik önceliğimizi belirledik ve bunun da onayını Yönetim Kurulumuzdan aldık. 5 strateji önceliğimiz var. “Ölçeklenebilir çevik küresel / yerel ayak izi”, “Dijital ve yapay zekâ dönüşümü”, “Büyüme için inovasyon”, “Daha iyi bir hayat için sürdürülebilirlik” ve “Geleceğe hazır organizasyon ve yetenekler”… Dünya çapında inovasyonlara imza atıyoruz.

İki birim, iki kadın yönetici!

Sabancı Technology Center’da Çimsa’nın ve Kordsa’nın ekipleri bulunuyor. Her iki ekibin de başında kadın yöneticiler var. Sabancı Topluluğundan verilen bilgilere göre UNESCO Institute of Statistics verileri dünya çapında Ar-Ge faaliyetlerindeki kadın çalışan oranının yüzde 30’un altında olduğunu söylüyor. Çimsa’nın hem Mersin’deki Formülhane’sinin hem de Münih’teki merkezin tüm Ar-Ge faaliyetlerinin başında Berrak Avcıoğlu bulunuyor. Kordsa’nın TUM’daki ekibinin başında ise Elif Erdoğan var.

“Müşterimize yakın olacağız”

Umut Zenar Çimsa CEO’su

ÇİMSA: FORMÜLHANE İLE SİNERJİ YARATACAK

Yapı malzemeleri iş kolunun ‘griden yeşile’ dönüşümüne öncülük ediyoruz. Beyaz çimentoda dünya lideriyiz. Kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) kararlı büyüyoruz. Bizi bu noktaya taşıyan en önemli unsur da şüphesiz Ar-Ge ve inovasyon. Sabancı Teknoloji Merkezi ile şimdi bu yetkinliğimizi küresel arenaya taşıyoruz. Mersin’deki Ar-Ge merkezimiz Formülhane ve Sabancı Teknoloji Merkezi sinerjisinde ortaya çıkacak parlak fi kirleri, bir yandan ürün haline getirip ticarileştirirken bir yandan da Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği yenilikçi çözümlerimizi Münih üzerinden Avrupa pazarına sunacağız.

İbrahim Özgür Yıldırım Kordsa CEO’su

KORDSA: ASYA PASİFİK’LE BİRLİKTE HEDEF BÜYÜTTÜK



Müşteriye yakın olmak, kurulduğu günden bu yana Kordsa’nın ana prensiplerinden biri ama aynı zamanda dünyanın hangi noktasındaysak orada inovasyon için çalışıyoruz. Kordsa dünyasında ‘Innovate Everywhere’ olarak tanımladığımız bu yaklaşımın ilk adımını geçtiğimiz aylarda Endonezya’da açtığımız Asya Pasifi k Teknik Merkezi ile attık. Şimdi de Sabancı Teknoloji Merkezi ile bu inovasyon gücümüzü Avrupa’ya taşımak için öncü bir adım daha atıyoruz. . Bugün lastik güçlendirme sektöründe dünyanın lider şirketi konumundayız. Dünyada her 3 uçak lastiğinden ikisini; her üç otomobil lastiğinden birini Kordsa olarak biz güçlendiriyoruz.