Şampiyonluğun keyfini yaşamak…

Kadın Milli Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından pazar gecesi Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu da kazandı. Gelecek yıl Paris 2024 Olimpiyatlarında başarılı olmaları için gereken desteği tüm yönleriyle vermeliyiz.

Takımının bu başarısında, başta Eczacıbaşı olmak üzere Vakıfbank, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerle, birçok Anadolu kentindeki kulüplerin bu alana yıllardır yaptığı yatırımların büyük desteği olduğunda hiçbir kuşku yok.

✔ Biz voleybol ülkesiyiz” dedirten başarılarımız var:

✔ 2019 yılında Tokat Belediye Plevne Spor Erkek Takımı namağlup olarak Balkan şampiyonu oldu.

✔ 2023 Ağustos’unda U-19 Kadın Ulusal Voleybol Takımı finallere kadar namağlup geldiği dünya şampiyonası finalinde2- 0 öne geçtikten sonra ABD karşısında maçı 3-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

Voleybolun bu başarısının temel taşları 1970’li yıllara dayanır…

O dönemde hem erkek, hem kadın ulusal takımlarımızın da başında olan rahmetli Cengiz Göllü, aynı zamanda çalıştırdığı Eczacıbaşı kadın voleybol takımını 17 yıl üst üste Türkiye şampiyonu yaparak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Kızı Arzu Göllü de o takımda oynayarak başarının ortağı olmuştur.

Bu yılın kadın ve erkek voleybol liglerindeki takımlara baktığımızda onların içinde de çok sayıda Anadolu kent takımı olduğunu görüyoruz. İki grupta 24 takımdan oluşan erkek liginde A grubunun 12 takımından üçü Anadolu kent takımları, B grubunun ise 12’si Hakkari, Tokat, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa gibi, Anadolu kent takımlarından oluşuyor.

Kadınlar voleybol liginde de Bursa, Bolu, Aydın gibi Anadolu kentlerinden takımlar yer alıyor. Pazar akşamı kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu, voleybol sporuna yıllardır süren yatırım ve sürekli destekler sayesinde yaşandığımızı bilmeliyiz. Bunu bilerek bu şampiyonluğun keyfini yaşayalım… Başarının sürekliliği için bu alana dönük yeni yatırımları sürdürelim.

GÜNÜN NOTU:

Sanayici Faruk Molu‘nun ölümünden büyük bir üzüntü duydum. EKONOMİ Gazetesi adına Molu ailesine ve Kayseri iş dünyasına baş sağlığı diliyorum.