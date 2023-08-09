Sanal ve dijitalin birleştiği yeni bir kültür doğuyor

Yeni teknolojiler, aplikasyonlar evet bir yandan dünyanın sürdürülebilirliğinin önemli sorunları yanında farklı bir kültür de doğuyor. Geçen hafta Unilever Food Solution’ın laboratuvarlarından ‘bulyon yemekler’ döneminin başladığını söylemiştik. Bir yandan fiziksel gelişmeler ama bunlar arasında çevrenin, tarımın sorunlarına çözüm de teknolojiden gelecek bu konudan eminiz. Ama insan faktörü her zaman kararı o verecek. Teknolojiye yine o yön verecek. Bu nedenle kültür önemli ve dijital gelişim, insanın kültürünü de değiştiriyor.

Burada sanal ve fizikselin birbirinin içine geçmeye başlayan gelişimi önemli… Dijital etkileşimin bir sonraki dönemi, sürükleyici teknolojilerin çeşitlendirilmesini ve dijital ile fiziksel arasındaki sınırların daha da bulanıklaşmasını görecek yeni bir gerçekliği başlatacak.

Google’ın artırılmış gerçeklik üzerine Ar-Ge harcamalarını yaklaşık 39 milyar dolar olarak ulaşacağı tahmin ediyor. Snap, AR’ye tamamen yatırım yapıyor ve bu alanı üç ana stratejik önceliğinden biri olarak görüyor. Bu konu söylenenlere, lider şirketlerin, yeni girişimlerin CEO’larından bazı alıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum

Kapsayıcı teknolojilerle büyüme

Metaverse etkinlikleri ilerlemeye devam ettikçe, yükselen teknolojiler hakkındaki düşünce şeklimiz giderek daha nüanslı ve günlük hayata daha fazla yerleşiyor fiziksel ve sanal yaşamın ayırt edilemez bir şekilde birleştiği yeni bir gerçeklik şekilleniyor.

DoorLabs, sanal dünyalardaki erişilebilirliği ilerletmek için teknoloji kullanıyor. Şirket, “Gelecekte farklı ihtiyaçlara sahip insanlara daha iyi yardımcı olmak ve onları daha iyi donatmak için metaverse’de yeni kapsayıcı teknolojilerin nasıl kullanacağını” araştırıyor.

Spekülatif mimar ve yönetmen Liam Young, sanal gerçeklik (VR) kullanarak aktivizmi ilerletiyor. “Bizi pasif bir izleyiciden aktif bir yurttaşa dönüştürüyor. Bu kapsayıcı dünyanın yurttaşı olmak, bir ekranda izleyici olarak bulunmaktan farklı bir ilişki türüdür,” diyor.

Apple CEO’su Tim Cook ise artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geleceğini öngörüyor. “Geleceğe gidip, geriye bakınca, artırılmış gerçeklik olmadan nasıl yaşadığınıza şaşıracaksınız. Bugün olduğu gibi, ‘İnternet olmadan nasıl büyüdük?’ diye merak edeceksiniz,”

Yaratıcı topluluklar

Yeni nesil dijital topluluklar, yaratıcılığı merkeze alıyor. Belki de buna mecburlar, yaratıcı olmak artık ayakta kalmanın da tek formülü… Bunlardan biri Pools gibi havuzlar ve onlar kreatifl eri ve markaları kendi kripto para birimi etkin topluluklarını oluşturmak için araçlarla donatan bir içerik oluşturucu topluluğu. Ekim 2022’de şirket, her içerik oluşturucunun dijital ekosistemi için bir iniş alanı olan Creator Worlds’ü piyasaya sürdü.

Pools, müzisyenler Agathe Mougin ve Kittens’ın yaratıcı jetonlarını piyasaya sürmek için Haziran 2022’de YSL Beauté ile ortaklık kurdu. Jetonlar, sahiplerine, kullanıcıların ısmarlama içerik ve deneyimlerin kilidini açabilecekleri, etkinlikler için VIP biletleri ve podcast’lere erişim sağlayabilecekleri ilgili sanatçıların Pools topluluklarına erişim sağlıyor. Jeton sahipleri ayrıca YSL Beauté’nin Web3 merkezine ayrıcalıklı erişime sahip. Hollywood’dan Wall Street’e ve Silikon Vadisi’ne kadar geleneksel etki alanları şimdi her zamankinden daha fazla yakınlaşıyor ve şekilleniyor.

İçerik oluşturucular

Havuzlar, içerik oluşturucuların ve izleyicilerinin merkezde olduğu yeni bir pazar yeri aslında onlar şöyle tanımlanıyor: “Yaratıcıların gerçek hayat ve metaverse deneyimlerine, ürünlerine ve etkinliklerine erişim yoluyla hayranlarıyla doğrudan etkileşim kurmasının yeni bir yolu”.

Mona, içerik oluşturucu topluluklarını kolaylaştıran başka bir platformdur. Haziran 2022’de Mona, içerik oluşturucular için bir meta veri deposu platformu oluşturmak üzere yaklaşık 15 milyon dolar topladı. Mona’nın CEO’su Justin Melillo, “Mona, yaratıcılar tarafından içerik oluşturucular için oluşturulmuş bir Web3 metaverse dünyası inşa etme platformu ve ağıdır”. Melillo, yaratıcılığa vurgu yapıyordu, Mona’yı, Metaverse’i yaratıcıların başarılı olabileceği bir sosyal ağ yapmak için oluşturduklarını söylüyordu.

● YARATICILIK ARTIK BİR TAKIM SPORU!

Adobe, meta veri deposunda yaratıcılığı kolaylaştırıyor. Ekim 2022’deki Adobe Max konferansında şirket, Creative Cloud uygulamaları için yeni iş birliği ve yapay zekâ destekli özellikleri duyurdu. Adobe’nin dijital medya birimi başkanı David Wadhwani, “İşbirliğini ikiye katlıyoruz” dedi. “İster diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapıyor olun, ister paydaşlardan geri bildirim isteyin, yaratıcılık giderek bir takım sporu haline geliyor.” Diyordu. Yaratıcıları ve geliştiricileri meta veri deposunun omurgası haline geliyor. Dijital dünya artık pasif tüketimden aktif yaratıcılığa geçerken markaların rolü değişiyor. Yaratıcılık, bir sonraki dijital çağın yeni statü sembolü haline geliyor ve markalar, tüketicileri ve yaratıcıları birbirine bağlamak için tekliflerini dönüştürüyor.