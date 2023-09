Sanasaryan Han, A Luxury Collection Hotel Istanbul ekimde açılıyor

Zaman zaman bu köşede turizm sektöründen haberler paylaşıyorum. Geçen hafta Marriott International’ın Türkiye’ye olan uzun vadeli taahhüdünü imzaladığı 13 yeni anlaşma ile güçlendirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında toplamda iki binden fazla yeni odanın şirketin portföyüne katılacağı açıklandı. Bugün grubun markalarından The Luxury Collection ile ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Sansaryan Han, a Luxury Collection Hotel İstanbul’un Sirkeci’deki tarihi Sansaryan Han’da kapılarını açacak. 51 odası ve 12 süiti ile misafirlerine hizmet verecek olan otelde bir teras restaurant ve ön cephesinde de 8 mağaza olacak. Temmuz ayında otelin genel müdürlüğüne Volkan Öztürkler atandı. Öztürkler, genç yaşında Florida, Miami’de başladığı otelcilik kariyerinde The Ritz Carlton, Boca Resorts & Club (Waldorf Astoria), InterContinental gibi markalarda yönetici olarak görev aldı. Otel yönetimi yaptığı açıklamada, “Aktarlı Group ve Marriott International arasındaki ortaklık, İstanbul'un cazibesini sergileyen bir lüks ile benzersiz bir deneyim yaratmayı amaçlıyor. Bu iki saygın kuruluşun birleşik uzmanlığı ve vizyonu, seçici gezginlerin beklentilerini aşan birinci sınıf bir konaklama deneyimi sunmayı vaat ediyor” bilgisini verdi.

Yıllarca karşılıklı açılan davalarla gündemde kaldı

Sansaryan Han’ın hikayesine gelince… Binaya adını veren kişi Erzurumlu Mıgırdiç Sansaryan adlı Ermeni bir tüccar... Mercury Gemi Şirketi’nin hisselerinin önemli bir kısmını elinde bulunduran Mıgırdiç Sansaryan, 1881’de Erzurum’da fakir Ermeni çocukların okuması için Sansaryan Koleji’ni açmış. Sansaryan Han’ın bulunduğu araziyi 1889 yılında 19 bin Osmanlı altını karşılığında satın almış. Sansaryan Han, Erzurum’daki okulun giderlerini karşılamak için kullanılmış. Kolej, Erzurum Kongresi’ne de ev sahipliği yapmış. 1909’a ait tapu kayıtlarında Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne bırakılmış. 1915-1920 yılları arasında devlet tarafından binaya el konuldu ve bina gelirlerinin kullanım hakkı 1920’den 1928 yılına kadar patrikhaneye verilmiş.

1928’de hanın gelirlerine İdare- î Husûsiye-î Vilâyet tarafından el konulmuş. Dönemin Ermeni Patriği tarafından açılan dava, 1932’de patrikhane lehine sonuçlanmış ama 1935’te İdare-î Husûsiye- î Vilâyet açtığı karşı davayla binaya tekrar el koymuş. Yapı, 1935 yılından itibaren uzun bir süre İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmış. Aralarında Deniz Gezmiş, Mihri Belli, Alparslan Türkeş, Aziz Nesin, Ruhi Su ve Nihal Atsız gibi birçok ünlü isim bu binada sorgulanmış.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2014 yılında mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için dava açtı ve mahkeme önce davayı kabul etti ardından yetki alanına girmediğini belirterek reddetti. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 13 Aralık 2017’de davanın reddedilmesi kararını bozdu. 2020 yılında Sansaryan Han’ın otel olarak işletilmesi için ihaleye çıkıldı. İhaleyle Sirkeci’de 118 odadan oluşan han restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralandı.

AKTARLI GRUP İLE ALTI OTEL İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Aralık 2021’de Marriott International, Aktarlı Grup ile Türkiye’nin önemli lokasyonlarında altı otel açmak üzere sözleşme imzaladı. Bu otellerden biri de Sansaryan Han’da açılacak otel olacak. 1940 yılında Diyarbakır Silvan’da tarım ve çiftçilik ile ticari faaliyetlerine başlayan Aktarlı Grup, bugün turizm, tarım, tekstil ve yeme içme sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 1989 yılında Ankara ‘da GAP otel ile otelcilik deneyimine başlamış. 1999 yılında Kuşadası Risus Aqua Beach Resort ve 2004 yılında İstanbul Legacy Ottoman otelleri ile otelcilik sektöründe büyümeye devam eden grubun üçü beş yıldızlı olmak üzere toplam 6 oteli var.

TÜRKİYE’DE 21 MARKASIYLA 48 TESİSTE HİZMET VERİYOR

Amerika merkezli Marriott International, 139 ülke ve bölgeye yayılan 31 lider marka altında yaklaşık 8.600 tesisten oluşan bir portföye sahip. kapsar. Marriott, tüm dünyada otel işletmeciliği yapıyor ve franchise veriyor. Marriott International’ın Türkiye’de 21 markası, 48 faal tesisi ve 8 bin odaya yakın bir portföyü bulunuyor. Şirketin Türkiye’deki markalarına gelince… Lüks segmentte St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION ve JW Marriott; premium segmentte Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Westin Hotels, Tribute Portfolio, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott, Marriott Executive Apartments ve Design Hotels; odaklı hizmet segmentinde ise Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels, Residence Inn by Marriott ve AC Hotels by Marriott bulunuyor.