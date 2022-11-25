Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Togg polemiği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üretim bandından indirilen, şubat ayında da fiyatı açıklanacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg milletvekillerinin gündemindeydi, övgülerde vardı eleştirilerde.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Togg projesinin önemine dikkat çekti, büyük çaplı yatırımların devlet insanlarının sahiplenmesine karşı olmadığını söyledi ancak bu sahiplenmenin abartılı yapılmasını ve propaganda aracı haline getirilmesini doğru bulmadığını dile getirdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, “29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamak yerine özel sektörün fabrikasının açıldığı” sözleriyle eleştirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, CHP’li Tarhan’ın eleştirilerine, “Biz Cumhuriyet'i sizin gibi sloganlarla değil, Togg gibi milletin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürerek, 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek kutluyoruz. Keşke siz de siyasi hırslarınıza mağlup olmayıp gelseydiniz de bir kez olsun bu milletin gururunu paylaşsaydınız” diye karşılık verdi.

“Sanayi Bakanısınız, bu sektöre, otomobil sektörüne ayrım gözetmeden destek vermelisiniz. Togg’un memuru gibi davranıyorsunuz” eleştirisi de yine CHP’li Tarhan’dan geldi.

Bu eleştiriye ise Varank, Türk mühendislerinin emeği ve Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin pazarlamacısı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek yanıt verdi. Bütçe görüşmelerinde Togg'un İtalya'dan hazır getirildiği iddialarını da vardı. Varank, bu konuda “Sayın Kılıçdaroğlu, Togg fabrikasına gidecekmiş. Madem üretim yok hangi fabrikaya gidecek? Bu sözler Togg'u seri üretim bandından indirmek için gece gündüz çalışan mühendislerden, emekçilerden özür dilemeniz gereken ifadeler” diye konuştu.

Varank, otomobil sektöründe ayrım yaptığı eleştirilerini yanıtlarken, Ford Otosan'ın yüzde 100 elektrikli kamyonunun tanıtımını yaptığını, Ford’un transit modeli ile Toyota Corolla'nın Türkiye'de üretilen ilk hibrit modelinin banttan indirme törenlerine katıldığını hatırlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Toyota'nın Sakarya'da üretilen hibrit otomobilini makam aracı olarak kullandığını söyledi.

“İstanbul sözleşmesini yeniden uygulayacağız”

CHP’li kadın milletvekilleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle, “Kıyafetime karışma” ve “Kadına şiddete hayır” yazılı tişörtler giydi. CHP’li kadın milletvekilleri adına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için önleme, koruma, yargılama ve cezalandırmanın bütüncül politikalarla ele alındığı İstanbul Sözleşmesi’nin, bir gecede bir erkeğin kararı ile kaldırmasını kabul etmiyoruz. İktidarımızda, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanacağını dile getiriyoruz. 6284’ün etkin uygulanacağının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına şiddetinin bu denli yoğun yaşanmadığı, tüm farlılıklarıyla barışık Türkiye Cumhuriyeti'ni, yüzüncü yılında CHP iktidarında kuracağımıza söz veriyoruz” açıklaması yaptı.