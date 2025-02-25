Sanayide kârlar eridi hisseler %15 geriledi

Borsada işlem gören sanayi şirketleri, 2024 yılı bilançolarında ciddi kâr düşüşleri açıkladı. Kimi şirketlerde kâr kaybı %91’i buldu. Veriler, zayıf seyrin 2025’te de devam edeceğini işaret ediyor.

BIST Sınai Endeksi son bir yılda %15 geriledi. Veriler, 2024’ün sanayi firmaları için pek de iyi geçirmediğini söylüyor. En yüksek kâr açıklayan sanayi şirketleri arasında Ford Otosan 38,8 milyar TL ile ilk sırada yer alırken kârı geçen yıla göre %45 azaldı. Benzer şekilde, Tüpraş %76 düşüşle kârını 18,3 milyar TL’ye geriletti. Otomotiv sektöründe yer alan diğer iki güçlü firma Tofaş Oto ve Türk Traktör de %50’yi aşan kâr kayıpları yaşadı.

Metal ve enerji sektörü öne çıkıyor

Sanayi sektöründe genel bir gerileme gözlenirken, metal ana sanayi ve enerji şirketleri performanslarıyla öne çıkan firmalar oldu. Ereğli Demir Çelik %234’lük artışla 13,4 milyar TL kâr açıklarken, İskenderun Demir Çelik %209’luk yükselişle kârını 14,2 milyar TL seviyesine çıkardı. Enerji sektöründen Tatlıpınar Enerji ve kağıt sektöründen Lila Kağıt da güçlü kâr artışı gerçekleştiren şirketler oldu.

Otomotiv ihracatla aşacak

Otomotiv sektöründe yaşanan kâr düşüşü dikkat çekici seviyede. Tofaş ve Türk Traktör’ün kârları %50’nin üzerinde azalırken, Ford Otosan da önemli bir düşüş yaşadı. Sektörde bu yıl da daralmanın devam edeceği beklentisi hâkim. Şirketlerin ihracat yönlerini güçlendirerek yaşanan sıkışıklığı aşma yoluna gitmeleri bekleniyor.

Sanayi sektöründeki kâr düşüşü, ekonomik koşulların bu alan için hiç de kolay geçmediğini söylüyor. Bununla birlikte metal ana sanayi ve enerji sektöründe nispeten daha iyimser bir tablo hâkim. Yatırımcıların, önümüzdeki süreçte sektörel dengeleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE FONLAR MI, FON SEPETİ FONLAR MI?

Hisse fonlar; yüksek getiri, sektör veya bölge odaklı yatırım, büyümeden yararlanma. Kısa vade riski, tek varlık riski, ekonomiden etkilenme.

Fon sepeti fonlar; geniş çeşitlendirme, kolay risk yönetimi, istikrar, pasif yatırıma uygunluk. Daha düşük getiri, fırsat kaçırma riski, kısıtlama.

Yurt içinde küçülme bekliyor. Sıkışıklığı yurt dışı satışlarını artırarak kapatmayı hesaplıyor

Sizce Ford Otosan 2025 yılında nasıl bir performans sergiler? Nihat Yıldız

Nihat, Ford Otosan geçtiğimiz yıl gelirini korumayı başarsa da kârını %45 geriletti. Geçtiğimiz yıl yüksek faiz oranları sektörü sıkıştırdı ve şirket de bundan olumsuz etkilendi. Bu yıl da pazarda daralma bekleniyor. Firma ise küçülmeyi özellikle yurt dışı satışlarını artırarak kapatmayı hedefliyor. Romanya ve Türkiye’de üretim adetlerinde yükseliş öngörülmesi, şirketin üretim kapasitesini güçlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, 750-850 milyon euro arasında planlanan yatırım harcamaları, Ford Otosan’ın geleceğe yönelik üretim kapasitesini artırma ve yeni ürün geliştirme konularında rekabetçi yanını sürdürmek istediğini işaret ediyor.

Büyüyen sektöre ilgi yoğun olunca rekabet de artıyor. Uzun vadede kârı büyütmesi gerekiyor

Zorlu Enerji için öngörünüz nedir? Sizce bu yıl nasıl bir performans sergiler? Kemal Erat

Kemal, yenilenebilir enerji, sektör olarak büyüyen bir yapıya sahip. Enerji politikaları sektörde büyümenin süreceği yönünde. Bu beklenti sektöre yönelik ilgiyi artırırken, beraberinde yoğun bir rekabeti de getiriyor. Öte yandan gelişen teknoloji rekabet avantajı elde etmek için sektörde sürekli yatırımı zorunlu kılıyor. Bu da kârlılığı artırma noktasına sorun yaşanmasına yol açabilmekte. Tüm bunların dışında Zorlu Enerji, 2024 dokuz aylık dönemde hem gelirini hem de kârını geriletti. Düşen satışlara ilave olarak maliyet ve giderlerdeki artış esas faaliyet kârlılığında ciddi bir düşüşe yol açtı. İstikrarlı bir büyüme yakalaması önemli.

YATIRIM FONLARI

Anadolu Emeklilik AEA Fonu, katılım esaslarına göre bir yılda %77 kazandırdı

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (AEA), 48,55 milyar TL fon büyüklüğüyle altın ve altına dayalı araçlarıyla katılım esaslarına uygun bir yatırım seçeneği sunuyor. Fonun toplam varlıklarının %81,81’i kıymetli maden kamu kira sertifikalarından, %17,20’si kıymetli maden cinsinden borsa yatırım fonlarından ve geri kalanı altın yatırımlarından oluşuyor. Fon, faizsiz yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılar için altına dayalı bir seçenek sunuyor. Son bir yılda %77,09 getiri sağlayan AEA, % 6,17 doluluk oranına sahip. Özellikle altının küresel belirsizliklerde güvenli liman olarak öne çıkmasıyla güçlü bir performans sergiliyor. Altının fiyatındaki dalgalanmaları yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlayan fon, katılım finans ilkelerine uygunluk arayanlara alternatif sunuyor.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%3,5 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 21.02.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 20.02.2026 olacak. 21.02.2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,60 seviyesinde bulunuyor.

+%3,5 YILLIK FAİZİ TLREF

Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVY22626 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR ÇAY

Kahve sektörüne yatırım yapacak. Bu amaçla kafe zinciri kuruyor. İlk şube Ataşehir’de olacak

Efor Çay, içecek sektöründeki genişleme hedefi kapsamında kahve sektörüne yatırım yapma kararı aldı. Şirket, artan kahve tüketim alışkanlıklarını ve bu pazardaki büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak, Efor markalı kahve ve çay çeşitlerini tüketicilere sunacak bir kafe zinciri kurmayı hedefliyor. İlk şubenin, modern ve yenilikçi bir konsept ile İstanbul Ataşehir’de açılması planlanıyor. Kahve sektörü, son yıllarda özellikle şehirli tüketiciler arasında popülerliği arttı. Sektörde güçlü bir rekabet yaşanıyor. Efor Çay’ın pazara giriş yapması, mevcut müşteri kitlesine hitap ederken aynı zamanda yeni bir hedef kitle oluşturmasına da olanak tanıyacak. Yatırım, aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini artırarak cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlayabilir.

EKSUN GIDA

Rüzgar enerjisi santrali yatırımı için anlaşmaya vardı. Bedelin %15’ini avans olarak ödedi

Eksun Gıda, halka arz gelirlerini kullanarak gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili gelişmeleri paylaştı. 18.900 kW kapasiteli RES yatırımı için türbin tedariğinde anlaşmaya vardı. 14,14 milyon euro tutarındaki sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, bedelin %15’ine denk gelen avans ödemesi şirket içi kaynaklardan karşılandı. Şirketin yenilenebilir enerjiye yönelmesi, operasyonel kârlılığı artırma ve enerji arz güvenliğini sağlama açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmeli. Mart 2023’te borsaya gelen şirket, ilk açılışını 8,34 TL’den gerçekleştirdi. Şimdilerde ise ilk açılış fiyatının altında işlem görüyor. Şirket son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali dönemde ise gelirini %4 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı.

HİDROPAR HAREKET KONTROL

Halka arz gelirinde değişikliğe gitti. Firma satın alımından kalan fonu, tesis yatırımına aktardı

Hidropar Hareket Kontrol, öncelikli hedeflerinden biri olan hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yapma hedefine ulaştığını belirtti. Şirket bu şekilde teknolojik alt yapısını genişletmeyi hedeflerken firma satın alımları için ayrılan 5,37 milyon TL’lik fonun arttığını belirtti. Öte yandan yeni üretim alanının Manisa OSB’de gerçekleştirilememesi de hatırlatıldı. Şirket, bu nedenle kalan bakiyeyi, üretim tesisi yatırımına yönlendirdi. SPK’nın da onayı ile Hidropar’ın üretim tesisi için toplamda 13,98 milyon TL’lik fon kullanımı resmileşti. Hareket kontrol teknolojileri, endüstriyel otomasyon, savunma sanayii ve robotik sistemlerde önemi bir role sahip bulunuyor. Şirket, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %7 düşürürken zarar açıkladı.