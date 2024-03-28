HABER ANALİZ/ BIST 100 ENDEKSİ

Sanayinin ağırlığı BIST100’de azaldı

BIST 100 Endeksi’nde sanayi hisseleri, endeksteki ağırlıklarını mali ve hizmet sektörüne kaptırdı. Endeksin öncüleri arasında artık banka ve holding hisseleri öne çıkıyor; hizmet sektörü de onlara eşlik ediyor.

Borsa İstanbul'da dengeler değişti; BIST 100 Endeksi'nde sanayi hisseleri, ağırlığını mali ve hizmet sektörüne bıraktı. Endekste ağırlığı en yüksek sekiz hisse arasında üç banka, iki holding, iki hizmet sektörü şirketi bulunuyor. Yalnızca bir sanayi şirketi var: Tüpraş.

Sanayinin tek temsilcisi

Tüpraş'ın Endeksteki ağırlığı %6,74 düzeyinde. Bankalar arasında Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası C dikkat çekiyor; holdinglerden de Koç ve Sabancı Holding öne çıkıyor. Hizmet sektöründen Türk Hava Yolları ve Bim Mağazalar Endekste ağırlığını hissettiriyor.

Yüksek performanslar



Bu sekiz hisse yatırımcılara ortalama yıllık %130 getiri sağladı. Akbank yıllık %182 ile zirvede, onu %158 getiriyle Yapı ve Kredi Bankası izliyor. Koç Holding'in getirisi %151, Bim Mağazaların ise %149 kazandırdı.

%200 üstü getiriler



Diğer yandan, BIST 100'de Mia Teknoloji %659 çıkışla en yüksek getiriyi sunarken, onu Borusan Boru %508 ile takip ediyor. Türk Traktör ve Europower Enerji, Ege Endüstri, Konya Çimento ve Ülker Bisküvi yatırımcılarına %200'ün üzerinde kazanç sağladı.

Sektörel dengelerin bu değişimi, yatırım stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılıyor. Bu durum, piyasanın dinamizmine uyum sağlamak açısından esnek stratejiler geliştirmenin zorunluluğunu hatırlatıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Ak Eenrji (#AKENR): 8 günlük yükseliş sonrası kâr satışlarına dikkat edilmeli.

Çelik Halat (#CELHA): 13 haftadır yükseldi.3 ayda %106 prim yaptı. Kâr satışlarına dikkat!

Akbank (#AKBNK): Yıllık seyirde %185 prim yaptı. Göstergeler aşırı alımda bulunuyor.

Ray Sigorta (#RAYSG): 4 haftalık yükseliş trendinde. Yıllık %2,136,63 prim yaptı.

Çimbeton (#CMBTN): 9 aydır yükselişte. Yıllık seyirde %800 prim yaptı.

NEDEN DÜŞTÜ

Türk Traktör (#TTRAK): Son 3 gündür hacminde düşüş yaşadı.

Akçansa (#AKCNS): 6 ayda %21 değer kaybetti. Osilatörler aşırı satım bölgesinde.

Ostim Endüstriyel Yat. (#OSTIM): 5 haftadır düşüşte. 6 ayda %56 değer kaybetti.

Eczacıbaşı Yatırım (#ECZYT): 6 haftadır düştü. 4 ayda %29 geriledi. Tepki hareketi var.

Erbosan (#ERBOS): Son 1 haftalık dibinden hareketlendi. Ortalamaların altında.

NE OLDU?

İsveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi, %4,00

JPMorgan, Rusya kesintisinin Nisan'da Brent'i 90 $, Eylül'de 100 $’a taşıyabileceğini tahmin ediyor.

HSBC'nin altın token'i Hong Kong'daki perakende yatırımcılar için hayata geçti.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: CANTE, KCHOL, CCOLA, YKBNK, MTRKS, SAHOL

Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: DERIM, DESA, HEDEF, YYAPI, KRTEK, KZBGY, MEGAP

NE OLACAK?

28 Mart: 15 - 22 Mart: Haftalık yabancı portföy hareketleri yayınlanacak.

28 Mart: 15 - 22 Mart: Haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek

28 Mart: Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak; ekonomik moralin bir göstergesi.

29 Mart: Türkiye Şubat Dış Ticaret İstatistikleri, ihracat ve ithalat performansı açıklaması.

Hazine Nisan – Haziran 2024 İç Borçlanma Stratejisi açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

İNOVATİF Mİ, START-UP MI?

İnovatif firma; Ar-Ge önemlidir, yenilikçidir. Geliri istikrarlı ve öngörülebilir. Çok yüksek büyüme potansiyeli sınırlıdır. Güven arayana uygundur.

Stat-up firmalar; yeni ve hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Küçük ve gençtir. Yüksek risk ve yüksek getiri içerir.

Uzun vadeli yatırımın popüler stratejisi: nakit temettü ve bedelsiz veren hisselere yatırım

Çocuklarıma daha rahat yaşam hazırlamaya çalışan biriyim. Hep temettü ve bedelsize yatırım yaptım. Uzun vadede mutlaka sepette olması gereken üç yatırım aracı nedir? / Ayberk Akkanat

Ayberk, ne mutlu çocuklarına ki senin gibi bir babaları var. Gördüğüm kadarıyla kendi yatırım tarzını zaten keşfetmişsin ve uzun vadeli bir perspektife sahipsin. Temettü ödeyen ve bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlere yatırım yapmak, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için popüler bir stratejidir. Sen de bunu sahipsin. Bu noktada Temettü Endeksi hisselerini takip edebilirsin. Bedelsiz için de gelir ve kâr büyümesi olduğu halde bunu bünyede tutan firmalar fikir açıcı olabilir. Bu noktada portföy çeşitliliğinin önemini unutma. Çeşitlendirmeyle riskini azaltırken uzun vadede kazancının istikrarını sağlarsın.

İkinci olarak, şirketlerin mali sağlamlığına ve sektördeki konumlarına dikkat etmelisin. Büyüme potansiyeline sahip sektörlerde inovasyon yapabilen şirketleri mutlaka değerlendirmelisin. Üçüncüsü, piyasa koşulları ve ekonomik trendler takip etmen gerektiğini unutmamalısın. Piyasa dinamikleri sürekli değişir ve bu değişiklikler, farklı yatırım araçlarının performansını etkiler. Son olarak, uzun vadeli yatırımın zaman içinde büyüme ve değer artışı potansiyeli barındırdığını unutmamalısın. Bu süreçte sabırlı ve disiplinli olmalısın.

Hangi seçeneği tercih edeceğin, mevcut fonlardan memnun olup olmamana bağlıdır.

BES’te fon değişikliği yaparken “önceki birikim dahil mi” ya da “sadece yeni alınacak fon için mi geçerli” gibi bir kısım var. Hangisini seçmemiz daha mantıklı oluyor?/ Ozan Akpınar

Ozan, alım yaparken karşılaştığın bu seçenek, aslında fonlar arasında nasıl bir geçiş yapmak istediğine dair karar noktasıdır. "Önceki birikim dahil" seçeneğini işaretlersen, mevcut birikimin tamamını yeni fona aktarırsın. Öte yandan, "sadece yeni alınacak fon için" seçeneğini tercih edersen, bu halde sadece yapacağın ek katkıların yeni fona yatırılacaktır. Bu halde daha önceki birikimin mevcut fonlarda kalmaya devam edecektir. Hangisini tercih etmen gerektiğine ise senin karar vermen gerekir.

Eğer mevcut fon dağılımından memnunsan ve sadece yeni katkılar için farklı bir yatırım stratejisi denemek istiyorsan, "sadece yeni alınacak fon için" seçeneğini tercih etmek mantıklı olacaktır. Bu yaklaşım, portföyünde çeşitliliği artırmanı ve farklı yatırım stratejilerini denemeni sağlayacaktır. Öte yandan mevcut fonun performansından memnun değilsen veya yatırım stratejini tamamen değiştirmek istiyorsan, "önceki birikim dahil" seçeneğini işaretlemen daha uygun olacaktır. Bu durumda, hem yeni katkıların hem de mevcut birikimin yeni seçtiğin fona aktarılacaktır. Böylece tüm portföyünü yeni yatırım stratejine uygun hale getirmiş olursun.

YATIRIM FONLARI

Riski minimize ederek fonlardan getiri sağlama

Riski en düşük fonlarla güvenli yatırım

Düşük riskli fonlar, güven arayan yatırımcılara hitap ediyor. Faizlerin de yükselmesi ile birlikte bu fonlara ilgi arttı.

Yüksek getirili risk değeri düşük fonlar içerisinde en büyük fon 8 milyar 457 milyon TL portföy değeriyle Azimut oldu. Azimut Portföy Para Piyasası Fonu, %11,26 yılbaşından getiri ve %45,07 yıllık artış ile piyasanın öne çıkanlarından.

Neo Portföy ve Atlas Portföy fonları da %11 civarında yılbaşından getiriler ve %45'e yakın yıllık performanslar sergiliyor. Bu fonlar, risk almak istemeyen yatırımcılara hitap ediyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 1 olan emeklilik fonları

Emeklilik fonlarında uzun vadede korunma öne çıkmalı

Risk değeri düşük olan emeklilik fonları, düşük volatilite ve sabit getiri arayan yatırımcılar için uygun alternatifler sunuyor. Mevduata yakın güvenlik ve getiriler sunma potansiyelleriyle, bu fonlar dikkat çekiyor. Türk Lirası'nın değerlenmesiyle, bu tip emeklilik fonları yatırımcılar için daha cazip hale gelebilir. Özellikle yılbaşından bu yana istikrarlı getirileriyle öne çıkan, düşük riskli fonlar arasında tercih edilirlikleri yüksek olabilir.

AgeSA Hay. ve Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF fonu, yılbaşından itibaren %11,09'luk getiri ve son bir yıl içinde %42,26'lık kazançla enflasyonu aşan performans sergiliyor. Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF, %9,30 yılbaşından getiri ve %41,25 yıllık getiri dikkat çekiyor.

AVL, CHL, GEL gibi diğer düşük riskli emeklilik fonları da, yıllık %39 civarı getiriler sağladı. Bu getiriler enflasyonun altında. Emeklilik fonu yatırımcısı risk değeri 3-4 olan dengeli emeklilik fonlarını tercih ederek enflasyon üzeri getiri sağlayabilir.

Para piyasası fonları ise sıkı para politikasının uygulanmaya devam etmesi halinde yatırımcılar için bundan sonrası için bir alternatif oluşturabilir. Ancak burada da mevduat eşleniği bir getiri olacaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Yen, 34 yılın en düşüğünde müdahale beklentisi arttı

Yen, 1990'dan beri en düşük seviyesine gerileyerek müdahale beklentilerini tetikledi. Çarşamba günü dolar karşısında 34 yılın en zayıf düzeyine ulaşan Yen, 151,97 seviyesine geriledi ve daha sonra bir miktar toparlandı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ülkenin düzensiz döviz hareketlerine karşı her türlü müdahaleyi göz ardı etmeyeceğini belirterek, para birimi üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı.

TAHVİL

İstanbul Faktoring, %67,49 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti.

İstanbul Faktoring, 26 Mart 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 5.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55, bileşik faizi ise %67,49'e denk geliyor. 90 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Bononun kupona isabet eden faiz oranı %13,56, vadesi de 24 Haziran 2024 tarihli olacak.

26 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,42 seviyesinde bulunuyor. İstanbul Faktoring'in çıkardığı finansman bonosunun yıllık %55 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 2,58 puan üzerinde bulunuyor. Bonos TRFIFAS62422 ISIN kodu ile piyasada işlem görecek.

Şirket panosu/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞU ARAS ENERJİ

Kayıp kaçak oranını düşürdü. EPDK’nın belirlediği hedefin üzerine çıkmayı başardı

Doğu Aras Enerji'nin bağlı ortaklığı ARAS EDAŞ, yürüttüğü etkili çalışmalar sonucunda, EPDK tarafından belirlenen %20,13'lük hedef kayıp oranını 3,52 puan aşarak %16,6 seviyesine indirdi. Bu oran, 2022 yılı kayıp kaçak oranından da 4,64 puan daha düşük bir değere işaret ediyor.

Şirketin kayıp ve kaçak oranlarını düşürme çabaları, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve maliyetlerin optimize edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu çalışma, Doğu Aras Enerji'nin sürdürülebilir enerji yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konusundaki taahhüdünü de hassasiyetle yerine getirdiği anlamına geliyor.

OFİS YEM

Arazi GES yatırımı için 208 milyon lira yatırıma gidecek. Amaç elektrik maliyetini düşürmek

Ofis Yem, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Ankara'nın Bala ilçesinde, 250.000 m2 alan üzerinde arazi GES projesi için düşmeye bastı. Yatırımın inşası için kdv hariç 207.700.000 TL’ye anlaşmaya vardı. Yatırım, şirketin enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve üretim tesislerinde elektrik giderlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Proje, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını yüzde 13,25 oranında artırırken an ortaklık kârı yüzde 8,64 artarak yüzde 11,17’ye çıktı.

GARANTİ BANKASI

Tahsili gecikmiş alacaklarını satarak nakde döndü. Bu satışla likidite yapısını güçlendirdi

Garanti Bankası, takipteki krediler portföyünde bulunan, toplamda 1.147.910.096 TL tutarındaki alacaklarını sattı. İki portföy halinde satılan alacaklardan toplamda 525.800.000 TL gelir elde edildi. Satılan portföy; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ve bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer tahsili gecikmiş alacaklardan oluşuyor.

Söz konusu alacakların satışı, bankanın takipteki alacaklarını azaltma ve likidite yönetimini iyileştirme stratejisinin bir parçası olarak görülmeli. Banka son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında kârını yüzde 49,26 artırarak 87,3 milyar TL’ye çıkardı.

OBA MAKARNACILIK

Yeni üretim hattı devreye girdi. Yıllık hasılatına yaklaşık 50 milyon dolar katkı bekleniyor

Oba Makarnacılık, Sakarya/Hendek’te bulunan makarna fabrikasında, 2023 sonunda montajı tamamlanan iki yeni makarna üretim hattını devreye alıyor. Bu yeni hatlar, Hendek’teki fabrikanın mevcut yıllık 174 bin ton kapasitesini %45 artırarak yıllık 253 bin tona çıkaracak. Böylece, şirketin toplam iki fabrikasındaki yıllık makarna üretim kapasitesi %20 artışla yıllık 585 bin tona ulaşacak.

Firma kendi özkaynaklarından finanse ettiği yatırımla ihracat pazarını genişletmeyi amaçlıyor. Yıllık makarna satış miktarına yaklaşık %25'lik bir katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan şirketin makarna hasılatına yaklaşık 50 milyon dolar katkı yapması öngörülüyor.

EKSUN GIDA

Büyük ortağın iştirakini satın aldı. Amaç depolama ve lojistik kapasitesini artırmak

Eksun Gıda, depoculuk alanında faaliyet gösteren Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk’u 37.325.525 TL'ye satın aldı. Satın almanın şirketin Kırklareli’de 30.000 ton kapasite izinli lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunuyor. Alımla, Eksun Gıda’nın depolama ve lojistik kapasitesinin artırılması ve operasyonel verimliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Satıcı Eksim Yatırım Holding, aynı zamanda Eksun Gıda'nın %71,37 ana ortağı konumunda bulunuyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %39,95 oranında artırırken kâr artışı %45,12 oldu. Satın almanın firmanın faaliyetlerine olumlu katkıda bulunması bekleniyor.