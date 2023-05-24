Seçime 5 kala…

EKONOMİ’nin yakın takipçisi olan okurlarımızla sohbetlerimizin odağında bir yandan 28 Mayıs seçimlerinin son etabında siyasilerin söylemleri yer alıyor. Bununla kalmıyor, seçim sonuçlarına göre ekonomik gelişmelerin neler olabileceği akil adam vasfı olan okurlarımızın temel sorusu olarak gündeme geliyor. Dün/bugün yaptığım görüşmelerde öne çıkan konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon programında Abdülkadir Selvi’nin sorusu üzerine “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu” cevabı oldu. Bir iş insanı okurumuz bu cevaptaki aldırmaz tavrı değerlendirirken, “Bunu duyduğumda ilk düşündüğüm şey, temiz siyaset için gündemimizde yalanın yer almaması. Bu kadar sorun yaşarken, yarınımızla ilgili beklentilerimiz belirsizlik içindeyken, siyaset için asgari koşul olan yalan ve dolan son bulmalı” açıklaması çok anlamlıydı.

İş insanı dostumuz beklentisini şöyle ortaya koydu:

-Bu kadar sorunumuz varken ve belirsizlikler ortadayken bizim gündemimizde yer almasını istediğimiz 22 TL’yi geçen doların seçim sonuçlarına göre değerinin ne olacağı, sanırım bu temel belirleyici. Seçim sonuçlarının ardından riskimizi artıracak ya da azaltacak olan CDS verisi ikinci belirleyici. Ekonominin 3. halkasını ise fiyat artışlarının ne yönde gelişeceği konusu oluşturuyor. Beklentimiz belirsizliği ortadan kaldıracak yanıtlar…

Görüşmelerin gündeminde bir de Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı lideri Erdoğan’ı destekleyeceği açıklaması var. Bu konunun da Erdoğan’ın kazanmasına neden olacağını düşünenler de, Oğan’ın kendisine verilen oyları bu yöne taşıyamayacağını iddia edenlerde var.

Bu görüşmelerden sonra 28 Mayıs seçimlerin sonuçları konusunda farklı düşünüldüğünü görüyorum.

Tek karar vericinin seçmenler olduğunu bilerek, bunun demokrasi yolunda gelişme yaratacak bir sonuç vermesini diliyor ve bekliyorum.