Seçimin hızlandırıcı etkisi olabilir

2023’ün Ekim-Kasım-Aralık döneminde, hisse senedi fiyatlarında belirgin düşüşler gözlendi. Yatırımcılar kayıplar yaşadılar. Çok sayıda hesap kapatıldı. Borsa endeksinde son günlerde yaşanan yükselişin sürmesini herkes istiyor.

Yerel seçimlere 2,5 ay kaldı. Politika yapıcılar seçim öncesinde endekste sert düşüşlere izin vermezler, yorumu yapılıyor. 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de hâkim düşünce buydu. Ancak endeks 2023’ün başından mayısa kadar düşüş eğilimindeydi. Belirtmekte fayda var. Mayıs 2023 seçimi, bir hayat memat meselesi olarak görülüyordu. Tabii geçen seneye göre önemli fark, artık doğru bir ekonomi politikasının uygulanmasıdır. Bu devam ettikçe, sözlü yönlendirme iyi yapıldıkça, farklı bir piyasa ortamı oluşabilir.

Yılın ilk çeyreğinde dünya piyasalarındaki olumlu hava sürebilir. Buradan destek gelebilir. Bizim süreci nasıl yöneteceğimiz önemlidir. Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçiminden daha mı önemlidir? Nereden bakıldığına bağlıdır. Seçimden çıkacak sonuca göre, siyasette bazı konular hızlanabilir.