Sektörlerinin güçlü firmaları ama defter değerinin altındalar

Borsa 100 Endeksi’nde yer alan 26 hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Endeks kritik seviyesi 10.000’in üzerinde tutunabilirse defter değerinin altındaki bu hisselerin talep görme imkânı da güçlenecek.

Borsa İstanbul’un önemli endekslerinden BIST 30’da yer alan 10 hissenin piyasa değeri/defter değeri (PD/ DD) oranı 1’in altında bulunuyor. Söz konusu hisseler arasında Alarko Holding, Emlak Konut GMYO ve Şişecam gibi dikkat çeken şirketler yer alıyor. PD/DD oranının 1’in altında olması, bu hisselerin piyasa değerlerinin özkaynaklarının altında olduğunu gösteriyor.

BIST 100-30’da farklı sektörler öne çıkıyor

BIST 100-30 Endeksi’nde yani BIST 30 dışında kalan BIST 100 Endeksi’nde ise 16 hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Anadolu Grubu Holding, Eczacıbaşı İlaç, T. Halk Bankası, Şok Marketler Ticaret, Vestel Beyaz Eşya dikkat çeken hisseler arasında yer alıyor.

PD/DD oranı, yatırımcılar için hisse senetlerinin değerlemesini analiz ederken önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. Oranın 1’in altında olması, genellikle hissenin düşük değerlenmiş olabileceğini ve uzun vadeli yatırım fırsatları sunabileceği anlamına geliyor. Ancak yatırımcıların, sadece PD/DD oranına dayanarak karar vermemesi ve şirketlerin mali durumunu, sektör koşullarını ve genel ekonomik dinamikleri de değerlendirmesi gerekiyor.

BIST 100’de 10 bin kritik eşik

BIST 100 Endeksinin yıl içerisindeki dalgalı seyri, yatırımcıların hisse seçimi yaparken daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Endeks, yıl başında güçlü bir yükseliş sergilese de dönem içerisinde ciddi düşüşler yaşadı. Yıl sonuna doğru toparlanma sinyalleri veren endeks, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunmaya devam ediyor. Endeksin 10 binin üzerinde tutunması önemli.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT AKIŞI MI, NAKİT ÇIKIŞI MI?

Nakit akışı; likidite, sağlıklı faaliyet, büyüme, güven, borç yönetme. Sürdürülebilirlik riski, yanıltıcılık, yatırım eksikliği riski.

Nakit çıkışı; azalan borç, proje ve yatırımları destekleme, operasyon imkanı. Likidite riski, aşırı borçlanma ve faaliyetlerin sekteye uğrama riski.

Hisseye kurumsal ilgi fazla. Yılbaşından bu yana sektörün üzerinde performans sergiledi

Garanti Bankası’nda yabancıların pozisyonu nedir? Hissenin çıkışı devam edecek mi? / Çağlar Tezkan

Çağlar, bankacılık sektörü yılbaşından bu yana iyi bir performans sergiledi. Güçlü çıkış sergileyen ilk üç sektörden birisi olarak bankacılık ortalama %73 performans ile öne çıktı. Bankalar arasında Garanti Bankası’nın çıkışı ise yılbaşından bu yana %137 oldu. Bu itibarla performansıyla içinde yer aldığı sektörü katladığı gözleniyor. Hissenin halka açık kısmının %76,03’ü Garanti Bankası’nın saklamasında bulunurken Citibank ve Deutsche Bank’ın saklamasında sırayla %6,12 ve %1,86 hisse bulunuyor. Fonların oranı da %9,31. Toplu olan hissenin fiyatı, temmuz ayında en yüksek 138,30 TL’ye çıktı. Sonrasındaysa yatayda bir hareket söz konusu.

Kooperatifin alımları zarar edecek diye eleştirildi. Aksine hisse yükseldi ve kâr elde etti

Gübre Fabrikası’nda büyük ortağın alım yapmasının nedeni nedir? Hisseyi nasıl etkiler? / Oğuzhan Şahin

Oğuzhan, halka açık firmaların ortakları kimi zaman hisselerde alım ya da satım işlemlerinde bulunabilmekte. Bunun farklı nedenleri olabilir. Bu itibarla her işlemi kendi özelinde değerlendirmek gerekiyor. Gübre Fabrikaları’nın büyük ortağı Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği geçtiğimiz 26 ve 29 Kasım günlerinde ayrı ayrı 224 ve 239 TL’den olmak üzere toplam 9,3 milyon adet alım yaptı. Böylece payını %78,73’e çıkardı. Şirket 25 Kasım günü de geri alım programını onaylamıştı. Büyük ortağın bu alımı kamu kaynaklarının belli bir kişi ya da grubun lehine harcandığı iddialarına yol açsa da hisseni fiyatı yükseldi ve iddianın aksine kâr elde etti.

YATIRIM FONLARI

Nurol Portföy’ün PPN Fonu, para piyasasında son bir yılda %62 kazandırdı

PPN Para Piyasası (TL) Fonu, yatırımcılarına düşük riskle istikrarlı getiri sunuyor. Fon, portföyünün tamamını vadesine en fazla 184 gün kalmış yüksek likiditeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırıyor. Ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşmayan portföy, %85,27 oranında ters repo ve %12,18 oranında Takasbank Para Piyasası yatırımlarında değerlendiriyor. Finansman bonosu ise %1,96 oranında. 20,5 milyar TL toplam değer ve %24,16 doluluk oranına sahip. Toplam 23.557 yatırımcısı bulunuyor. Pazar payı ise %1,67. PPN, dalgalanmalara karşı güvenli bir liman arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek sunuyor. Son bir ayda %3,94 ve bir yılda %61,74 getiri sağladı. Fon, yıllık getiri oranıyla para piyasası fonları arasında ilk sırada yer alarak dikkat çeken bir performansa sahip bulunuyor.

TAHVİL

Mercedes Kamyon Finansman, %44,67 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Mercedes Benz Kamyon Finansman, 09.12.2024 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 2.000.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %45,50 olurken, bileşik faizi de %44,67’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 399 gün vadeli olup ödeme tarihi 13.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da 49,74 olacak.

%45,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 10 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 49,92 seviyesinde bulunuyor. Çıkarılan tahvilin yıllık %45,50 basit faiz oranı, TLREF’in 4,42 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 10.12.2024 olurken vade tarihi 13.01.2026 olacak. Tahvil piyasada TRSMBKF12617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VESTEL

Bağlı iştiraki, kiracısı olduğu grup çatısı altındaki firmayı satın aldı. Giderlerini azaltacak

Vestel, Zorlu Grubu’nun yatırım stratejisi doğrultusunda, grup firması Levent Baza Gayrimenkul’ü iştiraki üzerinden satın aldı. Satın alınan firma, Vestel’in pazarlama operasyonlarını yürüten %100 bağlı iştiraki Vestel Ticaret üzerinden satın alındı. Alım bedelinin 502.464.000 TL olduğu belirtildi. Tutarın 192.100.000 TL’si nakit, 310.364.000 TL’si ise Zorlu Holding’den olan alacak mahsubu yoluyla gerçekleştirildi. Açıklamada Levent Baza Gayrimenkul’ün, Vestel Ticaret’in bir kısım pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü taşınmazın mülkiyetine sahip olduğu belirtildi. Bu alımla birlikte Vestel’in bağlı iştirakinin giderlerinde azalma imkanı olacak. Öte yandan Vestel, dokuz aylık dönemde gelirini %12 düşürürken dönem sonunda oluşan zararı 4,3 milyar TL oldu.

MEGA METAL SANAYİ

İki GES projesi aralık ayında devreye alınacak. Mahsuplaşmalar ocaktan itibaren başlıyor

Mega Metal Sanayi, Kütahya ve Bilecik GES projelerinde bağlantı işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. Her iki güneş enerji santralini de Aralık 2024 içerisinde operasyonel olarak devreye almayı planlıyor. Kütahya GES için elektrik iletim sistemine bağlantının ardından, tüketimle ilgili mahsuplaşma işlemlerinin Ocak 2025’te, Bilecik GES için ise Şubat 2025’te başlaması hedefleniyor. Tunceli GES projesiyle ilgili süreç ise kurumlar ve belediyelerle iş birliği içerisinde devam ettiği açıklandı. Hava koşullarında beklenmedik bir olumsuzluk yaşanmaması halinde, Tunceli GES’in tüketimle ilgili mahsuplaşma işlemine Mart veya Nisan 2026’da başlanacak. Şirket, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %63 artırırken dönem sonu kârını %102 büyüttü.

KAFEİN YAZILIM

Google ile iş ortaklığında Premier Partner seviyesine yükseldi. Daha fazla avantaj elde edecek

Kafein Yazılım, Ocak 2024’te Google Cloud EMEA Limited ile imzaladığı iş ortaklığı sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirdiği iş birliğini büyüttüğünü duyurdu. Şirket, yıl içerisinde sertifika kazanımları, müşteri başarı hikayeleri, yeni müşteri edinimi ve toplam satış tutarındaki performansı sonucunda “Premier Partner” seviyesine yükseldiğini duyurdu. Açıklamada Premier Partner seviyesinin, Google Cloud’un iş ortakları arasında en yüksek performans ve yetkinlik düzeyini temsil ettiği ifade edildi. Bu statüye ulaşan iş ortaklarının, Google Cloud’dan daha fazla avantaj, geliştirilmiş destek ve yüksek iş birliği fırsatlarına eriştiği dile getirildi. Bugüne kadar iş birliği çerçevesinde 13 kontrat ile toplam 1.500.000 dolar siparişe ulaşıldığı belirtildi.