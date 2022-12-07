Siyasi partiler asgari ücret önerileri açıkladı

Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için bugün ilk toplantısını yapacak. Belirlenecek asgari ücret siyasetinde yakın takibinde. Siyasi partilerden gelen asgari ücret önerileri 9 bin 600 liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar çıkıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “yeni asgari ücret 10 bin liranın üzerinde olmalı” derken, asıl önemli olanın asgari ücretin artırılması kadar vatandaşın satın alma gücünün yükseltilmesi olduğunu söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, asgari ücretin 9 bin 600 lira düzeyinde olması gerektiğini belirterek, ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bütçe görüşmelerinde HDP’nin asgari ücret önerisini 12 bin 500 lira olarak açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Türkiye’de enflasyonun en az yüzde 200 olduğunu belirterek, “TÜİK’i referans alırsanız ülkede yoksulluk çoğalır. Sabit gelirli herkes kaybeder. Gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor. Bizim asgari ücretle, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili ölçümüz şu, gerçek enflasyon artı refah payı“ açıklaması yaptı.

25 bin havayolu çalışanı için nasıl oy kullanacak

2023 seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırırken, 25 bin havayolu personelinin seçim günü oy kullanma konusunda yaşadıkları sıkıntı da partilerin gündemine taşındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerinin vatandaşın oy kullanma hakkını savunmak zorunda olduğunu belirterek, siyasi partileri Mecliste çözüm konusunda adım atmaya çağırdı. Havayollarında çalışan personelin çok uzun zamandır seçim günü oy kullanma sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Özel, sorunun çözümü için özellikle yurtdışı uçuş yapan personelden yoğun talep geldiğini söyledi. Özel, “Havayolu şirketlerinde çalışanlar seçim günü görev yapıyorlarsa, hele hele yurt dışı uçuşları varsa asla oy kullanamıyorlar. 2015 yılından bu yana her seçim döneminde Yüksek Seçim Kuruluna başvurdukları hâlde olumlu bir yanıt alamadılar. Bu personele yönelik idari bir karar alınmadığına göre bizim bir düzenleme yapmamız lazım. Gümrüklerde oy kullanabilmelerini sağlamak ve kendi ait oldukları kütüğe bunu "Gümrükte kullanacak" diye yazmak bizce sorunu çözebilir. Ama ilgili komisyon bu konu üzerinde çalışır ve 5 parti mutabakata varırsa 25 bin kişiyi etkileyebilecek bir düzenlemeyi yapabiliriz” dedi.