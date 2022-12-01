Sonradan kontrollerde yeni usuli kurallar

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sonradan Kontrol araştırmalarında usule ilişkin yeni bir yol haritası belirlemiş bulunuyor. Esasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı konuya müdahil olmuş bulunuyor.

Şöyle ki; Baş Müfettişliğin yaptığı tespitlerin önemi üzerinde durulmuş ve ve tespitler anılan genel müdürlüğe iletilmiş bulunuyor.

Neydi bu tespitler bakalım;

Bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen sonradan kontrol araştırmaları sonucunda olumsuz bilgilere ulaşılması durumunda 2014/1 Genelge’nin V-6. maddesi uyarınca bir denetim elemanı marifetiyle konunun incelenip soruşturulmasını teminen ilgili bilgi ve belgelerin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekirken konunun hem Genel Müdürlüğe hem de kaçakçılık ve evrakta sahtecilik bakımından soruşturulması için bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne iletildiğinin görüldüğü, belirtiliyor.

Bu durumun aynı konuda çift başlı inceleme ve soruşturma yapılmasına yol açtığı anlaşılıyor. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce düzenlenen fezlekeye istinaden Cumhuriyet Başsavcılıkları’nca yürütülen soruşturma sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı’nın verilmesinin ve konuyla ilgili bölge düzeyinde sürecin yeterince takip ve koordine edilemediği hallerde bu kararların kesinleşmesine engel olunamamasının, Müfettişlerce yürütülen inceleme ve soruşturmalarda somut suç delillerine ulaşılsa dahi CMK 172/2. maddesi sebebiyle, aynı konuda yeniden adli soruşturma ve kamu davası açılmasında güçlüklerle karşılaşıldığı ve bu durumun kimi zaman ithalatçı firma yetkililerinin/müdafilerin Müfettişliklerce yürütülen inceleme ve soruşturmaların itibarsızlaştırmasına yönelik girişimde bulunmalarına neden olduğu, tespiti anılan genel müdürlüğe yazılı olarak bildiriliyor.

Bu nedenlerden dolayı uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de genelge ile çelişen ve Müfettiş tespitlerine konu edilen hususlara ilişkin olarak gerekli özenin gösterilmesi isteğini hem Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hem de Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne iletmiş bulunuyor.

Hem gümrük idarelerinin hem de şirketlerimizin söz konusu usuli yol haritasını göz önünde bulundurmalarında yarar bulunuyor.