“Sorusu” çok, bütçe açıklaması…

EKONOMİ’nin deneyimli parlamento muhabiri Canan Sakarya’nın haberinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, “Yeni ek vergi olmayacağını, fayda/maliyet hesabıyla KKM’nin bir süre daha devam edeceğini, Körfez ülkeleri ziyaretinde sıcak para değil yatırım talep ettiklerini, Cumhurbaşkanı’nın ziyareti öncesi için hazırlık yaptıkları” bilgisini öğreniyoruz.

Yılmaz’ın açıklamaları net, ancak bu açıklamalar yeni sorulara da yol açıyor: 1,1 trilyonluk ek bütçede yeni vergi olmayacağı söylemesi bunun bir emaresi. Dün, son zamların ek bütçede dengeyi sağlayacak sonuç vermesi için yılsonuna dek yeni vergilere ihtiyaç duyulacağını, birçok ekonomistin böyle gördüğünü belirtmiştim. Yılmaz’ın açıklamasında “ek vergi” yoksa, açığın ne şekilde kapatılacağı bilgisi yer almıyor. İktidar ortağı Bahçeli’nin Temmuz’da memur maaşlarına seyyanen yapılacak artışın, emeklilere de uygulanması gibi yeni bir önerisi var. Ek bütçede bunlarla ilgili kaynak gerekliliğinin nasıl karşılanacağı bilgisi de yer almıyor.

Cevdet Yılmaz, planlama kökenli olarak, daha bilgilendirici konuşmalar yapmalı, soru işareti doğmasına yol açmamalıdır. KKM konusuna değinirken, “KKM’nin şüphesiz bir maliyeti var. Ama sadece maliyet değil, ‘fayda- maliyet analiziyle’ bir süre daha devam etmesini uygun gördük. Döviz kurları istikrarına faydası oldu. Dolayısıyla faiz oranları düşerken, ortalama vade arttı. Mevduat ortalama vadesi 3 ay yatırma koşuluyla KKM bankacılık sisteminde fayda sağladı. Kurlar istikrar kazandığı için kamu dış borç servisi bundan olumlu etkilendi” diyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz’dan beklentim, mensubu olduğu Devlet Planlama’nın yeniden kurulmasını sağlayarak bu konunun, Külliye karar kapsamından çıkarılmasıdır. Bunu gerçekleştirebilirse, yakınma konusu olan kamu kurumları karar alma konusunda yerinde bir gelişmenin yolunu açar.

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