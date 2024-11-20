Tarihin en başarılı yatırımcısı satıyor

Trump resmi olarak göreve 20 Ocak 2025’te başlayacak. Başkanlık seçimi ile başkanın göreve başlama tarihi arasında iki aydan fazla bir sürenin olması uzun gelebilir. Başlangıçta dört ay olan bu süre, 1933’te yapılan değişiklik ile iki aya indirildi. Başkanın ve ekibinin hazırlık yapması için belirlenen bir zaman dilimidir. Yanı sıra, ilk başkanlık seçiminin yapıldığı 18. Yüzyılda oyların sayılması, kıtanın bir ucundan diğer ucuna belgelerin ulaşması aylar sürüyordu. 21. Yüzyılda olsak da, bu gelenek devam ediyor.

Trump’ın ezici bir üstünlüğüyle sonuçlanan seçimin üzerinden iki hafta geçti. Başkanın kampanya döneminde dillendirdiği ekonomi politikalarını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği üzerine spekülâsyonlar yapılıyor. Trump’ın kabinedeki tercihleri, söylediklerini kuvvetle muhtemel yapacağının sinyalidir. Bunu hisseden Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda “Acelemiz yok” mesajını verdi. Çünkü uygulanacak ekonomi politikası yüksek olasılıkla enflasyonist olacaktır. Hâlihazırdaki enflasyon oranı zaten yüksektir. Uygulanacak ekonomi politikasının enflasyonist etkisiyle uzun vadeli faizler artabilir.

Trump 2016’da başkan seçilmeden önce “Enerjiden çok para kazanacağız. Enerji sektöründeki düzenlemeleri kaldıracağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok kazanacağız. 19 trilyon dolarlık borcu eriteceğiz” demişti. Enerji sektörü o dönemde kötü bir performans sergiledi. Siyasi söyleme dayanarak alım satım yapmak rasyonel değildir. Gelmiş geçmiş en başarılı yatırımcı Warren Buffett’ın hisse senetlerinde bir süredir satış yaptığını belirteyim. Satışlar sonunda elinde oluşan nakit şu aşamada 300 milyar dolardır. Buffett’ın, uzun vadeli tüm yatırım araçlarını satması tedirgin edicidir.