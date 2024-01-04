Tarım dışı istihdam açıklanacak

Güvercin açıklamaların öne çıktığı son FED toplantısı ardından daha erken ve hızlı gevşeme beklentilerinin yanı sıra küresel hisse senetlerinde zirve bölgelerde kar satışlarının etkili olduğunu takip ediyoruz. Ekim diplerinden bu yana, yüzde 16 civarı yükselen küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P500 endeksi, aşırı alım bölgelerine ulaşmış durumda. Yatırımcılar istihdam ve enflasyon gibi açıklanacak önemli bazı verileri beklerken, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve FED'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, FED faiz indirimi beklentileri açısından önemli olacağını düşünüyoruz.

Hatırlanacağı üzere, FED Aralık ayındaki toplantıda beklendiği gibi politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken, faiz artırımlarının sonuna ve 2024 yılında para politikasının gevşeyeceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. FOMC üyelerinin faiz beklentilerinin yer aldığı dot plot’ta beklenenin üzerinde aşağı revizyonlar öne çıktı. Bu durum da 2024 yılında üç faiz indirimine işaret etti ve 75 baz puan faiz indirimi öngördü. FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında geleceğe yönelik patikanın belirsiz olduğunu ve sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz görülmediğini, enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini vurguladı. Powell, ek faiz artış ihtimalinin, tamamen masadan kalkmadığına işaret etse de faiz indirimi zamanlamasının tartışıldığına dair ifadeleri ön plandaydı.

Kısacası güvercin mesajların öne çıktığı FED toplantısı ardından, daha erken ve hızlı gevşeme beklentilerinin öne çıktığını takip ediyoruz. Şu aşamada büyümenin hızlı olmadığı ancak enflasyonun gerilediği bir ortam fiyatlanıyor. Ancak 2024 yılında küresel büyümenin yavaşlayacağını düşünüyoruz. Merkez bankalarının uyguladığı hızlı faiz artışının ve iş gücü piyasalarındaki gevşemenin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını, özellikle gelişmiş piyasa ekonomilerinin, daha yavaş bir büyüme göstermesini bekliyoruz. ABD’de resesyona yönelik sinyallerin oldukça önemli olacağını düşünüyoruz. Sert resesyon sinyali üretebilecek verilerin, riskli varlıklar üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini güvenli liman varlıklara ilginin artabileceğini düşünüyoruz.

FED'in 31 Ocak’taki toplantısı öncesinde takip edilecek önemli verilerden biri olan Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, bu hafta Cuma günü Türkiye saati ile 16:30’da açıklanacak. Piyasalarda beklentiler FED'in yüzde 88 olasılıkla Mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı, bu yıl toplam 150 baz puan faiz indirimi gerçekleştireceği yönünde şekilleniyor. FED’in son yayınladığı “Beige Book” raporunda istihdam sektöründe soğuma işaretlerine dair vurgu önemliydi. Son dönemde istihdamda soğuma sinyalleri üreten JOLTS istihdam gibi bazı veriler de dikkate değerdi ve faiz indirimi beklentilerine destek oldu. Bu doğrultuda Cuma günü açıklanacak veride, özellikle de resesyon sinyalleri açısından ivmelenme beklenen işsizlik oranındaki eğilimin ön planda olacağını belirtelim. Çok güçlü verilerin veya resesyon endişelerine destek olabilecek nitelikteki zayıf verilerin riskli varlıklar üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Bloomberg’de yer alan beklentilere göre Aralık ayında ortalama 170.000 kişi istihdam artışı bekleniyor. (Kasım: +1990.000) İşsizlik oranının yüzde 3.7’den yüzde 3.8‘e yükselmesi bekleniyor. Ortalama kazançlarda ise aylık bazda yüzde 0.3 artış (Kasım: yüzde 0.4) yıllık artışın yüzde 4’den yüzde 3.9’a gerilemesi bekleniyor. Faiz indirimi beklentilerinin öne çıktığı piyasada, beklenenden zayıf yönde gelebilecek rakamlar Mart ayı faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesine neden olabilir. Ancak aşağı yönlü sapma gösterecek zayıf bir veride örneğin 50.000 civarı ve altında veya negatif seviyede bir istihdam artışı olduğunda işsizlik oranında yüzde 4 üzeri rakamlar resesyon endişelerinin öne çıkabileceğini, riskten kaçış fiyatlamasının gündeme gelebileceğini hatırlatmak istiyoruz. Diğer taraftan yukarı sapma gösterecek güçlü istihdam artışı ve/veya ücretler beklenenin üzerinde gelir/işsizlik oranında gerileme görürsek, bu görünüm ilk aşamada faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olabilir. Devamında 11 Ocak’ta açıklanacak TÜFE verisinden gelecek sinyaller riski varlıklar açısından belirleyici olabilir.