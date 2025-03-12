TL pozisyonları için risk

ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek hafta faiz indirimi yapmayacak. Ancak vadeli işlem piyasaları; haziran, temmuz ve ekim ayları için faiz indirimleri fiyatlıyor. Yazılarımda bir süredir, stagflasyon yani yüksek enflasyon ve düşük büyüme olgusundan bahsediyorum. Piyasalar yavaş yavaş bunu hissediyor. Faiz indirim beklentileri de buna göre şekilleniyor.

Çeşitli kurumlardan ekonomik aktivitede yavaşlama ve yüksek enflasyon öngörüleri geliyor. New York Fed’in yayımladığı, Amerikan ekonomisinde bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseldi. Morgan Stanley ekonomistleri 2025 büyüme tahminlerini yüzde 1,9’dan yüzde 1,5’e, Goldman Sachs araştırmacıları yüzde 2,4’ten yüzde 1,4’e düşürdüler. Amerikan hisseleri üzerinde satış baskısı oluşturan faktör durgunluk endişesidir. Resesyonun konuşulmasıyla, Amerikan tahvil faizleri düşüyor. Buna paralel olarak, Japon Yeni (JPY) güçleniyor. JPY’nin, altı ayın zirvesine yükseldiğini belirteyim.

Yen’in performansı kritiktir. Çünkü düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım olan ‘carry trade’’ stratejisinin fonlama parası JPY’dir. Türkiye’nin uyguladığı kur politikası, yabancı yatırımcılar için caziptir. Zaten yılbaşından beri açılan pozisyonlardan bu görülüyor. Türk Lirası üzerinden yapılan carry trade işlemleri rekor seviyelerdedir. Küresel piyasalardaki konjonktüre bağlı olarak, bu pozisyonlar rahatlıkla kapatılabilir.