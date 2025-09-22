Petrolde 60, paritede 1,20

Yaşanan gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatının ilk etapta 60 doları görebileceğini düşünüyordum. Henüz gerçekleşmedi. Bu seviyenin altında zaman geçirirse müthiş olur. Küresel faizler daha da düşecek.

Türkiye’de yaklaşık 2,5 yıldır enflasyonla mücadele için bir para politikası uygulanıyor. Maliye politikası yavaş yavaş destek veriyor. Ekonomi yönetimi, bütçedeki ‘‘harcamalar’’ tarafında rahat gözüküyor. Politika yapıcıların sıkıntısı ‘‘gelirler’’ kısmıdır. Hem son dönemde yürürlüğe giren hem de gelecek yıl için planlanan vergi artışları bu açıdan değerlendirilmelidir.

Yüksek finansman maliyetleri reel sektörü hâlâ zorluyor. Yakın gelecekte burada bir rahatlama olmayacak. Öte yandan; petrol fiyatı, Amerikan Doları, faizler gibi dış göstergelerdeki hareketler lehimizedir. Yaşanan gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatının ilk etapta 60 doları görebileceğini düşünüyordum. Henüz gerçekleşmedi. Bu seviyenin altında zaman geçirirse müthiş olur. Küresel faizler daha da düşecek. Özellikle dolar faizinin inmesiyle, Hazine’nin ve şirketlerin döviz cinsinden borçlanma maliyetleri azalacak.

Mayıs başında yazdığım yazıda, ‘‘Spekülatörler EUR/USD’da 1,08 ve 1,10 hedeflerine ulaştılar. Şimdiki amaç 1,15’teki bariyer opsiyonu devirmektir. Avrupa’nın büyük bankalarından birisi bu hafta 2,5 milyar euroluk, 9 ay vadeli, 1,25 hedefli opsiyon aldı’’ ifadelerini kullandım. Dolar endeksinin yüzde 58’ini EUR/USD paritesi oluşturuyor. En önemli ihracat pazarımız Avrupa’dır. EUR/USD paritesindeki yükselişin sürmesi bizim için iyidir. Sırada 1,20’deki bariyer opsiyon var. Kurumsal bazı oyuncular bu seviyeyi korumak isteyeceklerdir.