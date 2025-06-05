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TÜİK'in bağımsızlığı şart oldu!

Hakan GÜLDAĞ
Hakan GÜLDAĞ EDİTÖRDEN

Mayıs enflasyonu tahminleri yüzde 2 civarında şekilleniyordu. Ne sokaktaki insan, ne piyasa aktörleri, ne ekonomi gazetecileri, ne de akademisyenler yüzde 1,53'e inanabildi.

Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin hiç bir tahmin tutmadı. Anadolu Ajansı'nın anketine 23 ekonomist katılmıştı. AA Finans'ın mayıs enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10'du. En düşük beklenti yüzde 1,80'di. Önde gelen iki ekonomi kanalının anketleri de benzerdi. Hem BlolombergHT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, hem de CNBC-e'nin 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyan beklentisi aynıydı; yüzde 2,0... TÜİK ise mayıs ayı TÜFE oranını yüzde 1,53 olarak ilan etti.

Büyük fark göründüğü kadarıyla gıda enflasyonundan kaynaklanıyor. Türk-İş'in mayıs ayı gıda enflasyonu yüzde 4,4. İTO'ya göre yüzde 3,2. Bağımsız düşünce kuruluşu TEPAV'ın gıda enflasyonu mayısta yüzde 1,2 geldi. TÜİK'inki ise eksi 0,7. Yükselmek bir yana TÜİK'e göre gıda enflasyonu mayısta geriledi.

TÜİK ile İTO'nun yıllık tüketici enflasyonu endekslerinin arasındaki fark 11 puana çıktı. 1,53'ü kimi memur maaşlarındaki enflasyon ayarlamasıyla, kimi Merkez Bankası'nın faiz indirimine zemin hazırlamakla ilişkilendiriyor. Kimileri ise tüketim ağırlıklarının doğru belirlenmemesi nedeniyle bu farkın oluştuğunu savunuyor. Neden her ne olursa olsun... Açık olan bir şey var: TÜİK'in bağımsız bir kurum haline getirilmesi gereği iyice ortaya çıktı. Bizzat TÜİK'in itibarı için. Ve güvenle dönen ekonominin çarklarının çatırdamaması için! 

Kurban Bayramınızı kutluyorum.

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