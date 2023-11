Türk tedarikçi dünyadaki P&G’lere 200 milyon dolarlık ihracat yapıyor

Yüzde 100’ü halka açık olan Amerika merkezli P&G, 1987 yılından beri Türkiye’de… Bugüne kadar Türkiye’ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. P&G; Alo, Ariel, Fairy, Orkid, Gilette, Prima, Oral B, Head & Shoulders, Pantene gibi 20 markasıyla Türk tüketicisine ulaşıyor. Gebze’deki iki fabrikasında üretim yapıyor. Hali hazırda Türkiye’de 387 tedarikçisi olan P&G, her yıl Türkiye’den yarım milyar dolarlık satın alma yaparken Türk tedarikçilere yurt dışı kapısını da açtı. 80’in üzerinde Türk tedarikçi dünyanın dört bir yanındaki P&G’lere 200 milyon dolar ihracat yapar hale geldi.

Geçtiğimiz hafta P&G Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte depremzedeler için Umut Evi’ni açtı. Açılış için gittiğimiz Gaziantep’te P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile sohbet ettik. Turnaoğlu ile Türkiye’deki çalışmalarını, hedeflerini, değişen tüketici alışkanlıklarını konuştuk. Turnaoğlu, Türkiye’nin P&G ekosisteminde büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken Türkiye’deki yatırımlarının devam edeceğini de vurguladı. Türkiye’nin 180 ülkede faaliyet gösteren P&G içinde her zaman ilk 15’te olduğunu kaydeden Tankut Turnaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her yıl Türkiye’den yarım milyar dolarlık alım yapıyor

“Türkiye, P&G ekosisteminde Polonya ile Hindistan arasındaki en önemli üretim merkezi. Gebze’de iki fabrikamız var. Ariel, Alo, Fairy, Prima ve Orkid markalarımızı burada üretip 20’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Üretimimizin üçte birini ihraç ediyoruz. Markalarımız alanlarında ihracat lideri. Ariel 8 yıldır deterjanda, Prima çocuk bezinde 10 yıldır ihracat lideri… En önemli yatırımımız markaları Türkiye’ye getirmek. Her bir markamız buraya geldiğinde kendi ekosisteminde ciddi yatırım yapıyor. Öte yandan P&G her yıl Türkiye’den yarım milyar dolar satın alma yapıyor. 387 tedarikçimiz var. 200’den fazlası yüzde 100 yerli sermaye. Bunların 80’den fazlası yurt dışındaki P&G’lere 200 milyon doları aşan ihracat yapıyor. Mesela Gaziantepli Gülsan, P&G’nin en büyük 50 tedarikçisinden biri… Kuzey Amerika’da bize depo kurdular. Kuzey Amerika’da Pampers çocuk bezi markamız. Pampers’ın dış yüzeylerinin yarısı Gülsan’dan gidiyor. Mısır’da fabrika kurdular. Dolayısıyla biz ekosistemimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin her zaman P&G için güçlü olacağına inanıyorum.”

Almanya’daki iki fabrikanın başına iki Türk kadın yönetici geçecek

Tankut Turnaoğlu, Türkiye’de doğrudan veya dolaylı 2500 kişiye istihdam sağladıklarını anlattı. Türkiye’den yurt dışına yönetici gönderdiklerini kaydeden Turnaoğlu, “Mesela 6 aylığına çalışanlarımızı diğer P&G ülkelerine gönderiyoruz, Yeni çalışan fabrikayı başlatmak için. Bu çerçevede Amerika’ya, Macaristan’a giden çalışanlarımız oldu” dedi. Turnaoğlu, Gebze’deki fabrikalarının müdürünün Başak Aydın olduğunu, Almanya’daki iki fabrikanın başına da Türk kadın yöneticinin geçeceğini söyledi. Buna göre Almanya’da Selda Ören, 1 Aralık’tan itibarin Euskirchen Fabrika Müdürü olarak, İlkay Ormandy de 1 Şubat 2024’ten itibaren Crailsheim Fabrika Müdürü olarak atanacak.

“18 ay içinde Türkiye’ye yeni bir markamızı getireceğiz”

Türkiye’de ürünlerini yerelleştirmeye de özen gösterdiklerini belirten Turnaoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70’e yakını yerel. Gebze’de Ar-Ge merkezimiz var. Şu anda 10’un üzerinde proje üzerinde çalışıyor. Bu merkez de yerlileştirmeye katkı sağlıyor.”

Turnaoğlu’na yeni marka getirip getirmeyeceklerini sordum, şöyle yanıtladı: “Türkiye’ye yeni marka getirme planımız var. Kategori söyleyemem ama 18 ay içinde getireceğiz.”

Doğumlar azalıyor bebek bezi pazarı küçülüyor, evde yemek yeme artıyor deterjan pazarı büyüyor

Tankut Turnaoğlu, ekonomik gelişmelerin ve alım gücündeki düşüşün tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğine ilişkin soruma şu yanıtı verdi: “Fiyat artışları yüzünden private label’a ciddi bir kayış gözlemlemiyoruz. Temizlik, kozmetik gibi kategorilerde hala markalı ürünler daha kuvvetli. Türkiye’de küçülen bir pazar varsa o da çocuk bezi pazarı. Ciddi anlamda küçülme var. Doğum sayısı azalıyor. Satış noktalarında bebek bezi rafl arı daralmaya başladı. Bulaşık deterjanında ise artış var. Bulaşık tabletlerinin yüzde 100 ithal ama fiyat artışları yüzünden kullanımda anlamlı bir değişiklik görmüyoruz. Pazarın dinamikleri sadece fiyatla ilgili değil. İnsanlar parayı en çok nereden kısıyor? Giyimden, dışarıda yemek yemekten… Dışarıda az yemek yiyince evdeki yemek artıyor ve doğal olarak bulaşık daha çok çıkıyor. Bulaşık artınca bulaşık ürünlerimizin satışları da arttı. Hızlı büyüyen kategorilerden biri kadınların kullandığı tıraş bıçakları. Kadınlar ağdadan bu alandaki markamız Venüs’e dönüyor, özellikle gençler. Eskiden sadece batıda kullanılırdı şimdi doğuda da iyi satıyor. Ağız sağlığında hızlı bir şarjlı fırçaya dönüş var. Temizlik ürünlerinde toz deterjan yüzde 70, sıvı yüzde 30 paya sahip. En çok Türkiye’nin doğusunda toz deterjan kullanılıyor. Fabrikamızda sürekli kapasite artırıyoruz.”