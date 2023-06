Türkiye’de doğan Global Wellness Day yarın milyonlarca insan tarafından kutlanacak

Global Wellness Day (GWD), 10 Haziran 2023 Cumartesi günü #DanceMagenta temasıyla 12. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 140 Global Wellness Day elçisi, ana destekçisi ve gönüllüleri, her yaştan insanı dans etmeye adeta yaşam ile dans etmeye davet ediyor. Dans etmenin somut ve soyut yanlarını, 3 temel öneriyle bir araya getirerek #DanceMagenta felsefesini topluluklara yaymayı hedefliyor: Gerçekten dans et, Düşüncelerini dans ettir ve Yaşamla dans et.

#DanceMagenta ile dans etmek için profesyonel bir dansçı olmanız gerekmiyor, dans etmeyi bilmenize de gerek yok, hatta dans ettiğiniz yer ve zaman da fark etmez. Dans etmek aslında sadece 3 temel adımla başlıyor;

1- Gerçekten dans et: Seçtiğin tarz ne olursa olsun, dans benzersiz bir egzersiz biçimidir. Dans etmek bedenine iyi gelir.

2- Düşüncelerini dans ettir: Rahatlamak için uyguladığın meditasyona dansı ekle. Zihninde dans et. Hayallerini özgür bırak.

3- Yaşamla dans et: Hayatına müziği kat. Bırak müzik sana mutluluk getirsin. Güne müzikle başla, uykuya müzikle dal. Yaşamının ritmini kontrol altına al.

Global Wellness Day'in resmi müzik ortağı Myndstream, sağlık ve zindelik için tasarlanmış müzikler yaratan bir platform ve bu yıl #DanceMagenta temasını merkezine alarak, Akademi Ödülü / Altın Küre Ödülü Adayı söz yazarı Taura Stinson ve yapımcı Darien Dorsay ile "Good to You" adlı GWD Marşı'nın küratörlüğünü üstlendi. Güçlü vokalist Brianna Mazzola tarafından seslendirilen ilham verici marş, 10 Haziran, Cumartesi günü yayınlanacak.

Global Wellness Day’in Kurucusu Belgin Aksoy; “Bize göre dans, evrenin senin içinde hareket etmesidir. Dans etmek kendinden çıkmak, dünyayla bir olmaktır. Dans etmek stresten uzaklaşmak, bedenini çalıştırmak aynı zamanda mutluluk saçmaktır” dedi ve ekledi; “Nietzsche der ki… Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanırlar. Global Wellness Day olarak şunu iyi biliriz: Asıl delilik, iyi yaşamayı seçmemektir. İyi yaşamak zor değildir. Wellness, sadece belli bir gruba ait bir yaşam biçimi değildir. İyi yaşamak, her insanın doğal hakkıdır. Yaşam seçimlerden ibaret. Global Wellness Day, seni bedenin, ruhun ve zihnin için iyi olanı seçmeye davet ediyor. Ufak ancak istikrarlı adımlarla, yaşamında büyük mesafeler kat edebileceğini anlatıyor.”

Belgin Aksoy, GWD'nin 2023 temasını şöyle özetliyor: “Global Wellness Day'in bu yılki teması dans; biz buna #DanceMagenta adını verdik. Çünkü bize göre, yaşamak dans etmektir. Evrenin müziği hiç susmaz. Bu müzikle bir olmayı başarabilenler, mutlu insanlardır. Dans sadece fiziksel bir aktivite değildir. Dans aynı zamanda bir düşünce biçimidir.”

Bu yıl GWD’yi kutlayan yeni ülkeler arasında İbiza, Gana, Belçika, Tanzanya, Bhutan, Seyşeller, Kamerun, Mauritius, Senegal ve Tunus bulunuyor. Düzenlenecek olan tüm etkinlikler üç ana niteliğe sahip olmaya devam ediyor: eğitici, ticari olmayan ve ücretsiz – çünkü Aksoy’un en motive edici inancı, “iyi yaşamın bir lüks değil, bir gereklilik ve hepimizin temel hakkı olduğu” mesajını yaymak.

Diğer birçok uluslararası markanın yanı sıra, Mandarin Oriental Hotel Group, Accor Hotels, Four Seasons Hotels & Resorts ve Chiva-Som her yıl olduğu gibi bu yıl da GWD'yi dünya çapında kutlayıp, desteklemeye devam ediyor. Mandarin Oriental Hotel Group, otellerinde çeşitli iyi yaşam aktiviteleri sunarken, Accor Hotels lüks ve premium otel markalarıyla GWD'yi toplantı sırasındaki meditasyondan sabah tempolu yürüyüşler ve sağlıklı atıştırmalıklara kadar çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Tayland'ın önde gelen iyi yaşam oteli Chiva-Som, Katar'daki Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ile bir dizi iyi yaşam etkinliğine ev sahipliği yaparak GWD'yi kutlayacak. Ayrıca Tayland ve Myanmar sınırında olan “No Man's Land”e Global Wellness Day Kurucusu, Belgin Aksoy ile özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuklarına evdeki rutinlerinden seyahatteki rutinlerine sorunsuz bir geçiş sağlamak için merkezine iyi yaşamı alarak tasarlanmış ve yaratılmış olan EVEN Hotels by IHG, sağlıklı yaşamla ilgili çeşitli etkinlikler ve olanaklar sunarak, misafirlerine her konaklama sırasında rahatlatıcı ve yenileyici bir deneyim sunarak Global Wellness Day’i marka çapında kutlayacak.

10 Haziran 2023 Cumartesi günü dünyada 170’den fazla ülkede, sadece ücretsiz aktivitelerle gerçekleşecek olan GWD 2023’ün Türkiye’de yoğun bir programı var.

Açı Okulları, Koç Okullar, Capitol AVM, Richmond Otelleri, sahibinden.com, Dose Istanbul, Fairmont Quasar Istanbul, Grand Hyatt Istanbul, Hapimag Sea Garden Bodrum, Hilton Istanbul Bosphorus, JW Marriott Marmara Sea, Magna, Mandarin Oriental Istanbul ve Bodrum, Raffles Istanbul, Six Senses Kaplankaya, Kocataş Mansion, ve The Ritz-Carlton Istanbul, Global Wellness Day’ı yogadan zumbaya, sağlıklı beslenme söyleşilerinden dans atölyelerine kadar farklı iyi yaşam aktiviteleriyle kutlamaya hazırlanan markalardan sadece birkaçı. Bir spor giyim markası olan Seamlesstance, Belgrad Ormanı’nda İlker Çağlayan ile sabah yürüyüşü, egzersiz ve meditasyon aktivitesi düzenlerken, Avusturya merkezli Vivamayr’da Atatürk Kent Ormanı’nda Mine Kalpakçıoğlu ile “Sağlık Yürüyüşü” ve “Sağlıklı Beslenme Sohbeti” ile günü kutlayacak.