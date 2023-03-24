“Türkiye’deki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olmak istiyoruz”

Türkiye, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels&- Resorts’un dünyadaki 5’inci büyük pazarı. Şu anda 40 ilde 90’ın üzerinde oteli olan grup, depremin ardından Türkiye Otelciler Birliği ile koordineli çalıştı ve otellerinin kapılarını depremzedelere açtı. Kızılhaç ve Kızılay’a bağış yaptı. Üçüncü adım olarak faaliyet gösterdiği 100’e yakın ülkede çalışanlarının katıldığı bir bağış kampanyası düzenledi ve burada toplanan parayı da Türkiye’ye gönderdi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’de 100 otele ulaşmayı hedefl eyen Wyndham Hotels&Resorts, deprem yüzünden planlarını değiştirmedi. 20 ülkeden 150’ye yakın yöneticisinin katıldığı EMEA bölgesi toplantısını da önceki gün İstanbul’da gerçekleştirdi.

Toplantının ev sahibi olan Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ile buluştuk. “EMEA bölgesindeki tüm ekip İstanbul’daki toplantıya geldi. İptal edebilirdik ama buradayız. Türkiye ile dayanışmamızı ortaya koymak istedik” diyor. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Manikis, devam ediyor:

“Anadolu’nun büyük bölümü yeniden inşa edilecek, bizim de rolümüz olacak”

“Hepimiz insanız, korkularımız var. İstanbul ile ilgili de çok söylenti var ama EMEA ekibimizden tek bir kişi bile ‘Deprem olabilir, korkuyorum’ demedi.

Deprem bölgesinde 19 tane otelimiz var. Hiçbiri yıkılmadı. Sadece 5 tanesi kapalı. Aslında açılmaya hazır ama izin bekliyoruz. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Öte yandan önümüzdeki 5 yılda Anadolu’nun neredeyse yarısı yeniden inşa edilecek. O bölgelerde otellere de ihtiyaç olacak. Bugünkü üzücü tablo sonuçta ekonomik bir aktiviteyi de yaratacak. Oradaki illerin yeniden kalkınma sürecinde Wyndham’ın rolü olacağına da inanıyorum” diyor.

Gastronomi kentlerinin ayağa kalkması için de destek olacağız

Dimitris Manikis, Türkiye’deki ekiple deprem bölgesi için bundan sonra neler yapabileceklerini de konuştuklarını anlatıyor ve ekliyor: “Wyndham Grand Istanbul Kalamış Genel Müdürümüz Göksenin Kürkçü ile konuştuk. Deprem bölgesindeki gastronomi merkezlerinden söz etti. Özellikle Hatay bu anlamda çok önemli bir gastronomi merkezi. Biz de bu merkezlerin yeniden inşasının bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü biz Türkiye’ye müteşekkiriz. Dokuz markamızla 90’ın üzerinde otelimizle bize ev sahipliği yapıyor. Bize sunduğu yetenekli profesyoneller için Türkiye’ye müteşekkiriz. Ve mutlaka yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olmak istiyoruz.”

İki yeni marka daha geliyor, 2025 hedefi 150 otele ulaşmak

Dimitris Manikis ile Türkiye’deki 2023 ve sonrası için planlarını da konuştuk. Şunları anlatıyor: “Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılı olan bu yıl 100 otele ulaşmak. Sadece İstanbul, İzmir gibi büyük illerde değil 40 ilde varız. Bundan sonraki 5 yıllık planlamamızda da ikinci ve üçüncü kademe diye nitelendirdiğimiz illere odaklanacağız. Toplam dokuz markamızla buradayız. Bu yıl sonunda 100’ün üzerinde otele ulaşacağız. Trademark by Wyndham markamızı da getireceğiz. Böylece marka sayımızı 10’a çıkaracağız. Siz Türkiye Ekim’de 100’üncü yılı kutlarken biz Vienna House by Wyndam markamızı da Türkiye’ye getirmeyi hedefl iyoruz. 2025 sonundaki hedefimiz ise Türkiye’de 150 otele ulaşmak.”

Depremden sonra biraz düşse de Nisan-Mayıs için 2022 doluluk oranları yakalandı

Dimitris Manikis, Türkiye’de depremden sonraki iki üç haftalık süreçte doluluk oranlarında bir düşüş yaşandığını hatırlatıyor ve devam ediyor: “Bu düşüş uzun sürmedi. Nisan ve Mayıs rezervasyonlarına baktığımızda 2022 seviyelerine dönülmüş durumda. Uluslararası değerlendirmelere baktığınızda Türkiye’de 45-50 milyon ziyaretçi bekleniyor. Globalde de tüm zorluklara rağmen ki buna Rusya- Ukrayna savaşı da dahil bu yıl dünya turizminde rekorlar yılı olacak.”