Türkiye’nin büyük oyunu!

Çok farklı oyunların döndüğü ve bizim bazen ucunu kaçırdığımız, anlayamadığımız Türkiye gündeminde, belki tek ‘gerçek’ oyun, oyun sektörünün çok hızlı yükselişi… Tüm karamsar tablolara rağmen Türkiye’nin, genç girişimci neslinin potansiyelini de yansıtması açısından çok önemli bir sektör. Bugün oyun sektöründe geldiğimiz yer önemli. Onun içinde yer alan mobil oyun sektörü de çok hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. İyi girişimciler var, iyi yatırımlar alıyor. Google’ın Deconstructor of Fun ile iş birliği yaparak Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirdiği İstanbul Mobil Oyun Etkinliği’ne uğradığımda dinamizmini de gördüm. Depremden sonra uğradığım ilk toplantılardan biriydi. Bu işlerin devam etmesi, ancak Türkiye ekonomisinin gücünün artması ile yaralarımızı sarmamız mümkün. Toplantıda, her geçen gün büyüyen bir pazar haline gelen mobil oyun dünyasının dünü, bugünü ve yarını tartışılıyordu. Türkiye’den ve 50 farklı ülkeden 600’ün üzerinde davetlinin katıldığı, 2500’den fazla kişinin de çevrimiçi takip ettiği etkinlik, herhalde bu alanda bölgedeki en önemli etkinliklerden biri oldu.

Milyar dolarlık network

Katılımcılar arasında 500’den fazla oyun şirketi, yatırımcı ve şirket yer almıştı. Aralarında, Tencent, GEM Capital, My.Games, Play Ventures, The Raine Group, Goldman Sachs, Elite Game Developers, MakersFund, Aream & Co, Supercell, Peak Games, King, Zynga, Product Madness, Plarium, Rovio, Savage Games Studios gibi oyun ekosisteminin en büyük oyun şirketlerinin de yer aldığı etkinlik, aynı zamanda oyun şirketleriyle yatırımcıları da bir araya getirmişti. Her köşede bu konuda bir sohbet vardı diyebiliriz. Yani milyar dolarlık bir buluşma desek yeri var. Ukrayna, Romanya, Finlandiya, İsveç, İngiltere, Israil, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Yunanistan, Amerika, Çin en çok katılımcının olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Oyun sektöründe Türkiye nerede?

Bu etkinlik vesile olsun biraz sektörde bizi heyecanlandıran yerimizi de biraz hatırlamış olalım, verileri sizlerle paylaşayım:

■ Türkiye, oyun ekosistemine yapılan sermaye yatırımlarında 333 milyon dolarla Avrupa’da birinci sırada.

■ Toplam girişimcilik ekosistemi yatırımlarında ise Avrupa’da 4. sırada yer alıyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin 2022 yılının ilk yarısında 1,4 milyar dolarlık yatırım alması bu durumun en güzel örneği.

■ Ayrıca Türkiye’deki oyun ekosisteminin cirosal büyüklüğünün 2025 yılına kadar 1,5 milyar dolara çıkması bekleniyor.

■ Bunun yanı sıra oyun sektöründe Türkiye’deki satın alma dinamikleri de değişmeye başladı. Artık Türkiye’deki pek çok oyun şirketi satın alma ve yatırım yoluyla iş modellerini farklılaştırıyor ve geliştiriyor. Hypercasual türüne odaklanan oyun şirketlerinin casual oyun türünde faaliyet gösteren oyun şirketlerini satın alması ve iş modelini değiştirmesi bunun bir örneği. Çok yüksek bütçelerle uzun sürelerde geliştirilen oyunlara karşı çok daha basit yapısıyla dikkat çeken hyper-casual oyunlar, sektördeki oyunlara karşı çok daha iyi bir performans gösterebiliyor.

■ Son yıllarda Türkiye’de yılda 200‘ü aşkın yeni oyun firması kuruldu, Türkiye’deki aktif oyun şirketi sayısı 500’e ulaşmış durumda.

Oyunda pandemi sonrası gelişmeler

Mobil oyun dünyası pazarı ilk kez bu yıl düşüşe geçti. Bu durum dünyanın her yerinde benzer bir ivme gösteriyor. Ancak yine de mobil oyunların ve oyuncuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya çapında 120 milyonun üzerinde mobil oyuncu bulunuyor. Mobildeki düşüş biraz da özellikle pandemi döneminde aşırı yükselişlerden de kaynaklanıyor. Eve kapanan insanlarla mobil oyunlara ilgiyi patlatmıştı. Şimdi ise bir normalleşme döneminde olunduğunu söyleyebiliriz. Değişen ekosistemde oyun dünyası üzerine konuşma yapan Google Türkiye Perakende ve Teknoloji Sektör Lideri Alpagut Çilingir, “Böyle bir ekosistemde başarılı olmanın yolu dirençli olmaktan, oyun türünde çeşitlilik yaratmaktan, marka gücüne odaklanmaktan ve gelir modelini çeşitlendirebilmekten geçiyor. Google Türkiye olarak biz de gerçekleştirdiğimiz Oyun ve Uygulama Akademisi, Oyun ve girişimcilik programlarımız, Yetenek Geliştirme Bootcamp’larımız ve bu alandaki projelerimizle birlikte ülkemizin potansiyeline ulaşması ve uluslararası başarı öyküleri oluşturabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz” diyordu. Google Uygulama Reklamları Ürün Müdürü Pasha Nahass ise 2021 verilerine göre mobil oyun sektörü gelirlerinin bilgisayar ve konsol oyunlarıyla kıyaslandığında bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artışla toplam pazarın 90.7 milyar dolarlık kısmını elinde bulundurarak pazardaki en yüksek paya sahip durumda olduğu söyledi. Nahass’ın paylaştığı verilere göre akıllı telefon kullanıcıları telefonlarına indirdikleri uygulamaların yüzde 75’inin varlığını bile unuturken, uygulamaların yalnızca yüzde 37’sini uygulamayı indirdikten 1 hafta sonra kullanmaya devam ediyor.