Ülkemiz bir afet ülkesi….

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık k deprem, afetler konusunda bilim insanlarının uyarılarının ne denli önemli olduğunu anlatmıyor mu?

Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin 10 ilde yarattığı yıkımın neden olduğu can kaybı ve yaralılar, bize bir kez daha ‘’afet ülkesi’’ olduğumuz gerçeğini hatırlattı. Bu durum bize bilim adamlarımızı dinleyip onların önerilerine yer veren projeler geliştirmeyi ve afet fonlarını kullanıma hazır etmeyi emrediyor.

Ama konunun uzmanlarına göre durum hiç de öyle değil…

Örnekleyeyim…

Yerbilim uzmanı Profesör Dr. Naci Görür'e kulak verirsek şöyle diyor:

-Bilim insanları defalarca uyarıda bulundular. Bu depremin gelmekte olduğunu söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse tepki göstermedi. Kuruluşlar ilk izlenimlerinin ardından 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde art arda yaşanan iki depremin faturasının en az 1999 Marmara Depremi kadar ölüm ve zarara yol açabileceğini açıklıyor. Uzmanların dört başlık altında topladığım temel vurguları var ki, bunu hiç bir şekilde göz ardı etmemiz mümkün değil:

1-Ülkemizin bir afet ülkesidir. Depremlerin yanısıra orman yangınları, seller, heyelan, kuraklık gibi afetlere her yıl muhatap olmamız kaçınılmazdır.

2-Toplumda afet bilincinin oluşması için eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu alanda Japonya‘nın temel eğitimde yaptıkları hepimiz için bir örnek-olay’dır.

3-5902 sayılı yasayla oluşturulan afet fonu, her zaman deprem vb. afetler için anında kullanıma hazır olmalıdır.

4-Afet konusunda acilen bir ‘’Bilim Kurulu‘’ oluşturulmalıdır.

"Afet Ülkesi" olduğumuz bilinciyle uzmanların önerilerini dikkate alıp, gereğini yerine getirmeliyiz. Çağın gerekleri ve bilimin önerileri bunları yapmamızın şart olduğunu ortaya koyuyor. Bir zihniyet değişikliğini yaşayıp önlemlerle asgari zarara uğrayacak bir ortamı sağlamalıyız. Son söz olarak "3 Gün Yas" ilanını bekliyorum. Yas, toplumu dayanışmaya davet etmek için bir "çağrı" olacaktır.

GÜNÜN SÖZÜ:

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde ölen yurttaşların yakınlarına EKONOMİ gazetesi adına başsağlığı ve sabır diliyorum.