Ulusal boya sanayinin öncüsü...

Nuri Leflef, Kırşehir’de dünyaya geldi. 1900 yılların başında çok küçük yaşta medrese öğrenimi görmek için İstanbul’a geldi. Ermeni usta Haçik Palyan’ın boya atölyesinde işe girdi.

Boya kazanlarının yakılması ve temizlenmesini daha çırakken öğrendi. 25 kuruş yevmiye alarak girdiği bu işte çalışkanlığı ile kısa sürede yevmiyesi 50 kuruşa çıkarıldı. Kendi işini kurmak için para biriktirmeye başladı. 1918 yılında patronu olan Haçik Usta krize girince onun satışa çıkardığı atölyeyi satın aldı.

Yine de boyacılığın püf noktalarını öğrenmediğini fark etti. Bu açığını kapatmak için İTÜ mezunu bir kimya mühendisini işe alıp, Avusturya’ya gönderdi. Bu mühendis genç yurda dönüşünde onun yanında çalışmaya başladı.

Şafak Boya adını verdiği yeni firmasını kuran Nuri Leflef kundura, deri boyası ve cilası üretmeye başladı. Tahtakale ve Eminönü’ndeki atölyelerde 20-25 yıl geçirdikten sonra Yeni Bosna’da 4 bin metrekarelik bir alanda fabrikasını kurarak üretimini geliştirdi.

Leflef, 1975 yılında 75 yaşında vefat etti. Çocukları bu işi sürdürmek istemedikleri için Şafak Boya Sanayi satıldı.

Nuri Leflef sanayiciliğinin yanında siyaset de yaptı. 1949’da hemşehrisi Osman Bölükbaşı’nın Millet Partisi’nde yer aldı.1950 seçimleri propaganda döneminde, bu partinin Taksim mitinginde Bölükbaşı’ndan önce konuşma yapacak kadar siyasette yıldızı parladı. Bu partinin Yeni Muhalefet adlı haftalık dergisinde yazıları yayımlandı. Partinin daha sonra İstanbul milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 1965 yılında Bölükbaşı sonrası Alparslan Türkeş’in parti yönetimi ele geçirdiği dönemde siyasetle ilişkisini kesti.

Nuri Leflef ‘in kurduğu Şafak Boya 100 yılı aşkın süredir Lef Lef markasıyla boya üretmeye devam ediyor.

Ulusal boya sanayinin öncü ismi Nuri Leflef‘i saygıyla anıyorum.

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