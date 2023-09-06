Urban Care 10’uncu yılını ‘ihracat’ atağıyla kutluyor

✔ Bu yıl üç kat büyüme hedefleyen saç bakım markası Urban Care, ihracatı odağına aldı. Markanın kurucusu Selen Yorgun Tavit, “Hayvan dostu, vegan bir markayız. 10’uncu yılımızı kutluyoruz. Ciromuz 1 milyar liraya koşuyor. Yurtdışında 3 bin noktaya ulaşıyoruz” diyor.

✔ Girişimcilik masal yazmak değil, kısa yoldan para kazanma hiç değil. Başlarda pembeden ziyade grilerin, hatta siyahların olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Adanmışlık, odaklanma ve yaratıcılık istiyor. Bu üçünü bir araya getirip iyice harmanlayan bir girişimcinin başarısız olma ihtimali yok! Girişimcilere tavsiyem en dibi görseniz bile vazgeçmeyin.

Bundan tam 10 yıl önce bir girişim öğrencisinin kurduğu saç bakım markası Urban Care, 1 milyar lirayı aşkın ciroya koşuyor. Raflarda görüldüğünde ‘ithal sanılan Urban Care’i 4 kıtada 3 bin noktaya ulaştıran markanın kurucusu Selen Yorgun Tavit, henüz 40 yaş altı bir girişimci. Yorgun Tavit, “10’uncu yılımızı kutluyoruz. İhracat atağımız için pandemi döneminde çok iyi bir planlama yaptık. İhracat planımız doğrultusunda ekibimizi 45 kişiye çıkardık. Halihazırda 20 ülkedeyiz. Bu sayıyı artıracağız” diyor.

Selen Kozmetik’in CEO’su Selen Yorgun Tavit, yola çıkış hikayelerini “Önceliğimiz, kişisel bakımına özen gösteren şehirli kadının, yoğun yaşam içerisinde kullanabileceği pratik ve etkili çözümleri sunabilmekti. İnsanı odağımıza alırken, aynı zamanda doğaya, hayvana saygılı ve vegan olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bir marka yarattık. Raflardaki dev markalarla savaştık ve yerimizi aldık. Şimdi bunu tüm dünyada yapacağız” sözleriyle özetliyor.

Son 8 ayda ihracat büyümesi 3 katı aştı

Yorgun Tavit, bu mücadeleyi rakamlarla anlatıyor. “Saç bakım kategorisinde parfümeri kanalında yüzde 30, tüm Türkiye’de yüzde 24 pazar payına sahibiz. Saç bakım kategorisi parfümeri kanalında yılbaşından itibaren yüzde 17,8 ile birinciyiz; adet bazında yüzde 11,5 ile ikinciyiz” bilgilerini veren Yorgun Tavit, “2022 yılını 350 milyon TL ciroyla tamamladık. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta büyümemiz yıl başından bu yana yüzde 334'e ulaştı. 96 üründen oluşan bir yelpazemiz var. Yurt içinde farklı kanallarda yaklaşık 40 bin noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Yurt dışında ise 4 kıtada yaklaşık 3 bin satış noktasında Urban Care ürünleri bulunuyor” şeklinde konuşuyor.

İç pazarda kat ettiği yol Urban Care’e globalleşme alanında kapı aralamış. Selen Yorgun Tavit, “2016 yılında ilk ihracatımızı Singapur’a gerçekleştirdik. Bugün Polonya, Azerbaycan, Almanya, Estonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, İspanya, Kuveyt, Kıbrıs, Fas, Ürdün, Avustralya, Bosna Hersek, Sırbistan başta olmak üzere 20’yi aşkın ülkede varız” diyor.

Hedefin yüzde 70’i tamam

Bu sene 70 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yapacaklarını da kaydediyor Yorgun Tavit. Bu yılki hedeflerinin 1 milyar TL’nin üzerinde net ciroya ulaşmak olduğunu anlatan Yorgun Tavit, şunları kaydediyor: “2023 yılını 1 milyar TL’nin üzerinde net ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefin yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Sürekli değişen ve gelişen bir rekabete ve içinde bulunduğumuz çalkantılı makroekonomik ortama rağmen 2023 hedefimiz epey agresif! 3 kat büyüme…”

“İlk kez vücut bakım ürünlerine giriyoruz”

Yorgun Tavit, marka serüvenlerine yeni alan açtıklarını da söylüyor. “İlk kez vücut bakım ürünlerine yöneldik ve aldığımız olumlu dönüşler üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı titizlikle yürüterek bu yıl kategoriyi 3 farklı seri ile genişlettik” diyen Yorgun Tavit, “Cilt de en az saç kadar hassas. O yüzden çok dikkatli oluyoruz. Bu kategoride yeni ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Saç bakımında da Ar-Ge’ye devam ediyoruz. Bu yıl dünyada çok trend olan bir salon teknolojisi; ‘plex’i ‘Bond Plex’ adıyla aileye dahil ettik. Bu, saç telinin tüm katmanlarını kökten uca onarmaya, güçlendirmeye yardımcı olan bir teknoloji” şeklinde konuşuyor.

Her 5 ambalajdan biri dönüştürülmüş olacak

Selen Yorgun Tavit, kozmetikte ürünlerin giderek daha çok teknoloji içerdiğini anlatarak, şunları söylüyor: “Teknolojiyi geliştirirken, şirketimizin ‘sürdürülebilir bir amacı’ olsun istedik. Mevcutta kullandığımız ambalajların hepsi dönüştürülebilir. Şimdi bunların en az yüzde 20’sini geri dönüştürülmüş malzemeden sağlayacağız. Yani minimum her 5 ambalajımızdan biri. Tüketiciler yalnızca daha sürdürülebilir, doğal içerikler aramakla kalmıyor, aynı zamanda etkinliği kanıtlanmış bilim tarafından desteklenen içerikler de istiyor. İnsanlar daha iyi ürünlerin peşine düştükçe, belirli içerikleri giderek daha fazla arayacak ve bu yaklaşım da bizim gibi kişiselleştirilmiş ürünler sunan markaların önünü daha da açacak. Böyle önemli bir dönüşümün eşiğinde, Urban Care olarak sektörümüzün geleceğini yönlendiren oyun kuruculardan biri olmak istiyoruz.”

Ali Sabancı: “Selen bu marka global…”

Selen Yorgun Tavit’le sohbetimiz esnasında Ali Sabancı kaza geçirmemişti. Yorgun Tavit, Ali Sabancı’yla güzel bir anısını okurlarımızla paylaştı: “İhracat tohum ekmek gibi sabır istiyor. Biz bu sene önemli tohumlar ektik. Ama en önemli desteğimiz markamız. Biz yatırım almak istediğimizde Ali Sabancı demişti ki; ‘Selen bu marka, zaten global bir marka. Urban Care’i Asya’ya koy, ismiyle ambalajındaki çiçekle Asya markası gibi duruyor. Amerika’ya koy Amerikalı, Avrupa’da Avrupalı. Kendime Amerikan pazarında başarılı olduğumuzda, ‘başarılı’ diyeceğim. Şu anda önceliğimiz bu değil ama ulaşmak istediğimiz nokta bu. Balkanlar, Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika’da çok kuvvetlendik. Körfez için işbirlikleri yapacağız.”

2024’te üretimde yeni bir iş modeliyle yer alacağız

Yorgun Tavit, “İç pazar için 20 milyon adet üretimimiz var. İhracatın katkısını yüzde 20’lere getirdiğinizde, iç pazardaki büyümenizle birlikte rakam gittikçe artıyor. 3 fabrikada üretim yaptırıyoruz. Üretici olmadan belirli bir iş modeliyle devam etme planım var. 2024’te bunu hayata geçireceğiz” bilgisini veriyor.