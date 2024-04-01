HABER ANALİZ/ TREND VE HİSSELER

Uzun soluklu çıkış arayışı

BIST 100 Endeksi uzun vadeli seyrinde yeni bir yükseliş hikâyesi arayışında. Teknik göstergeler üçer aylık grafikte çıkışın başlarında olduğumuzu söylüyor. Uygulanan ekonomik programın sonuçları görüldükçe risk iştahı da artacaktır.

Yerel seçimler sonrasında ekonominin daha fazla öne çıkacağı bir dönemdeyiz. TCMB’nin parasal sıkılaştırma adımları, enflasyonla mücadele kararlılığı, yabancıların yeniden sermaye piyasalarına yönelmeleri yeni bir çıkış için umutlandırıyor. BIST 100 Endeksi tarihsel seyrinde üçer aylık dönemlerde yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde güçlü yükselişler yaşadı. Yılın ikinci yarısından sonra merkez bankalarının faiz indirim döngüsü başladığında en fazla borsalar etkilenecek. Teknik göstergeler üçer aylık grafikte çıkışın başlarında olduğumuzu söylüyor.

Kârı sermayesinin 2 katı olan şirketler



Açıklanan bilançolarda BIST 50’de kârı sermayesinin 2 katından fazla olan 7 şirket var: Doğuş Otomotiv, Migros, Borusan Boru, TAV Havalimanları, Ülker Bisküvi, Enerjisa ve Çimsa. Öte yandan bu şirketler son bir yılda yüzde 120’nin üzerinde kazandırdı. Borusan dışındaki şirketlerin fiyat/kazanç oranları ise 15 ve altında bulunuyor. Şirketler prim yapmalarına rağmen değerleme oranları cazip.

BIST 100-50’de öne çıkan 7 şirket



BIST 100-50 Endeksinde kâr/sermaye oranı yüksek, fiili dolaşımdaki payı yüzde 50’nin altında ve F/K oranı 25’in altında olan 7 şirket var. Bu şirketler: Türk Traktör, Coca Cola İçecek, Anadolu Efes, Enerya Enerji, Akçansa, Aksa ve İş Yatırım Menkul Değerler.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Akbank (#AKBNK): 10 aydır yükseliş trendinde. Yıllık %188,5 prim yaptı.

Çelebi (#CLEBI): 3 aydır yükselişte. Aylık seyirde %27 prim yaptı.

Yeni Gimat GMYO (#YGGYO): RSI olumlu. 5 Gün Ort. yukarı kesti.

Zorlu Enerji (#ZOREN): Bir haftada %12,90 ve üç ayda %40 prim yaptı.

Tav Havalimanları (#TAVHL): MACD olumlu. Haftalık getirisi %8,15 ve 3 ayda %70 çıktı.

NEDEN DÜŞTÜ

Goodyear (#GOODY): 7 gündür sürekli düşüyor. Günlük %7,2 ve Haftalık %15,9 düştü.

Petkim (#PETKM): Bilanço sonrası dört gün üst üste geriledi.

Datagate Bilgisayar (#DGATE): Dört gündür üst üste geriliyor.

Reeder Teknoloji (#REEDR): Son 1 aylık dibinde. Son bir ayda zirvesine göre %38 düştü.

Migrso (#MGROS): Son 10 Günlük dibinde. Mart zirvesinin %18,55 altına geriledi.

NE OLDU?

2023'te işsizlik yüzde 9,4 oldu.

Kakao fiyatları 10 bin doları aştı.

S&P, Türkiye'nin büyüme tahminini 3’e yükseltti.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: CANTE, KCHOL, YKBNK, AKBNK, KSTUR, SMART, VBTYZ

Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: HEDEF, MEGAP, AKSA, DOBUR, MRGYO, MGROS

NE OLACAK?

İmalat sanayi PMI açıklanacak. 3 Nisan Çarşamba enflasyon verileri izlenecek.

4 Nisan Perşembe reel efektif döviz kuru takip edilecek.

5 Nisan Cuma günü hazine nakit dengesi verileri İzlenecek.

EMNIS ve ISGSY, 1 Nisan’da üzerinden tedbir kalkmış olarak işlem görecek.

AGROT, ODINE, VRGYO 1 Nisan ile 30 Nisan arasında tedbir kapsamına alındı.

ZEYNEP’E SOR

NİTELİKLİ Mİ, BİREYSEL Mİ?

Nitelikli; kurumsal yatırımcılar (fonlar, yatırım ortaklıkları gibi), varlıklı bireyler ve profesyonellerdir. Daha fazla bilgi ve olanağa sahiptirler.

Bireysel;daha az sermaye ve bilgiye sahiptirler. Daha fazla korunmalılar, bu nedeniyle bazı varlıklara erişimleri kısıtlanır.

Tahviller genellikle profesyonellere yönelik ihraç edilir. Bireyseller borsadan satın alabilir.

Benim sorum tahvil konusu. Sayfalarınızda paylaştığınız tahvilleri daha önceden öğrenmek mümkün mü? Belki almak için düşünenler olabilir./ Tuncer Ermaner

Tuncer gerek finansman bonoları gerekse tahvillerin neredeyse tamamı nitelikli yatırımcılara yönelik halka arz ediliyor. Nitelikli yatırımcıdan kast edilen ise profesyonellerdir. Nitelikli yatırımcı olmanın kıstası 1 milyon TL tutarında portföye sahip olmak. Bu tutarda bir portföyün varsa çalıştığın kuruma başvurup nitelikli yatırımcı sıfatını elde edebilirsin. Bu şekilde bono ya da tahvili birincil piyasadan alma imkânın olur. Aksi durumda ise ikincil piyasada, yani borsada işlem görmeye başladığında alabilirsin. Öte yandan tahvil ya da bonoların halka arzlarını doğrudan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’tan takip edebilirsin.

Borsadan tahvil ya da bono alma imkanının her zaman olduğunu söyledim. Bu varlıklar genellikle düşük riskli ve sabit getirilidir. Ancak tüm yatırımlar gibi bunların da riskleri olduğunu bilmelisin. Örneğin, faiz oranlarındaki değişiklikler tahvil fiyatlarını etkiler. Dikkat etmen gereken bir diğer nokta, tahvilin vadesidir. Kısa vadeli tahviller, genellikle daha az risk içerirken, uzun vadeli tahviller daha yüksek getiri potansiyeline sahip olsa da faiz oranı riskine açık olacaktır. Merkez Bankası’nın faiz kararlarının tahvil piyasasını etkilediğini unutmamalısın.

Ana faaliyeti gübre üretiminden zarar ediyor. Kâra limandan elde ettiği gelirle ulaşıyor

Bir yıldan fazladır Ege Gübre hissesindeyim. Liman değerlemesi beklentim var. Ama hissede hiç hareket yok. Sizce daha beklemeli miyim?/Hakan Süzen

Hakan, firmaların sahip olduğu tesis ve olanaklar büyüme potansiyellerine ilişkin önemli veri sunabilmekte. Ancak hissenin fiyat hareketi tek bir faktöre göre belirlenmez. Gerek içeriden gerekse dışarıdan birçok faktörlerin hisse fiyatını etkilediğini nazara almalı. Öte yandan Ege Gübre, işletmekte olduğu limandan önemli bir gelir elde ettiğini not etmekte yarar var. Limanda kendi hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanı sıra diğer firmalara da hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl liman hizmetlerden 1,6 milyar TL hasılat elde ederken şirketin toplam hasılatı ise 2,3 milyar TL idi.

Veriler, hasılatının içerisinde liman hizmetinin ağırlıklı bir yeri olduğunu gösteriyor. 2023 sonunda 370,2 milyon TL kâr açıklayan şirket, tutarı %63 düşürdü. Esas olarak faaliyetleri gübre, liman hizmetleri ve tank çiftliği olarak üç kategoriye ayırabiliriz. Tank çiftliği düşük bir hacme sahipken kimysal gübre üretimi şirketin ana faaliyeti. Ancak buna rağmen bu faaliyetten zarar ediyor. Oysaki toplam varlıkların önemli kısmı bu alanda toplanmış durumda. Şirketin bu sorunu çözmesi önemli. Liman faaliyetleri ise şirketi kâra götüren ana kalem olarak öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

Son bir haftada yatırımcı ilgisi artan fonlar

Yüksek kazançlar dikkat çekiyor

Haftalık bazda yatırımcı sayısı en fazla artan fonlar altın ve yeni teknolojilere dayalı yatırım fonları oldu.

Son bir haftada yatırımcı sayısı en fazla artan fonlar tablosunda, yılbaşından bu yana getiriler yüzde 11,27 (YVD) ile 31,25 (GBV) arasında değişti. Bu fonların toplam portföy değeri 22 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Fonu'nda (GBV) gerçekleşti.

Yatırımcı sayısı son bir haftada en fazla artan fon yüzde 15,2 ile Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu (ZBJ) olurken fonun yıllık getirisi ise yüzde 41,56’yı buldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artanlar

Metaverse ve teknoloji emeklilik fonları öne çıkıyor

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artan emeklilik fonlarına baktığımızda; Yenilikçi emeklilik fonlarının geniş yatırımcı yelpazesine hitap ettiklerini görüyoruz. Metaverse ve teknoloji odaklı emeklilik fonları cazip alternatifler sunuyor.

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artan İlk 10 Emeklilik Fonunun getirileri aynı dönemde, yüzde 11,24 (AZL) ile 37,29 (BHT) arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 91,672 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı en fazla artan emeklilik fonu Garanti Emeklilik ve Hayat Metaverse Fonu (GCN) oldu.

Emeklilik fonlarında en yüksek portföy değerine sahip olan Garanti Emeklilik Hayat Altın (GHA) fonu oldu. Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin nedeni, teknoloji ve dijital dünyaya olan büyüyen ilgi ve bu sektörlerdeki yatırımların uzun vadede sağlayacağı potansiyel büyüme.

DOLAR VE TEKNOLOJİ ENDEKSİ

TLREF ve DOLAR/TL'nin seyri

TCMB'nin faiz kararı sonrası Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı yüzde %52,99'a çıkarken dolar kurunda da gevşeme yaşandı. 33,25'ten 32,85'e geriledi.

Faiz çıkışı ile doların ivmesini yakaladı. TCMB'nin parasal sıkılaştırmadan ödün vermemesi halinde bu seyrin sürmesi beklenebilir.

TAHVİL

Nurol Varlık, %69,96 bileşik getiriyle kira sertifikası ihraç etti



Nurol Varlık, 28 Mart günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan sertifikanın, yıllık basit kâr payı %57 olurken, bileşik kâr payı %69,96'ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 98 gün vadeli olurken, ödeme tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden kâr payı oranı ise %15,30.

Diğer taraftan 28 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,42 seviyesinde bulunuyor. Yıllık %57 basit kâr payı oranı, TLREF'in 4,58 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği kâr payı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEN İLAÇ

Büyük ortak hisselerini borsaya getiriyor. “Amaç teminat göstermek, satmak değil” dedi

Gen İlaç’ın sermayesinin yüzde 73,22 hissedarı Abidin Gülmüş, sahip olduğu 6 milyon adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için harekete geçti. Açıklamada, her ne kadar payların borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi söz konusu olsa da satış amaçlı olmadığı ifade edildi.

Şirketin gelecekteki yatırımlarında karşılaşabileceği olası acil nakit ihtiyacı durumunda hisselerin teminat olarak gösterebilmesi gayesi ile işlem gören tipe dönüştürülmek istendiği belirtildi. Açıklamada büyük ortak Abidin Gülmüş’ün çeşitli zamanlarda 910 bin adet hisseyi geri alarak yatırımcıları koruma yönlü işlemleri hatırlatıldı.

EUROPOWER ENERJİ

Fabrikayı 50 milyon dolara kuracak. Bir yıllık hasılatı 200 milyon dolar olacak

Europower Enerji, Yüksek Gerilim Güç Transformatörü üretiminde bulunma kararı aldı. Şirketin %70 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik’in dolaylı bağlı ortaklığı Europower World, bu yeni üretim alanını üstlenecek. Şirket, YG Güç Transformatörüne yönelik ciddi talep artışı olduğunu belirtti.

Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına yönelecek olan şirket, üretimden bir yıl içinde en az 200 milyon dolar hasılat elde etmeyi hedefliyor. 2025 yılının ilk yarısında tesisin faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrika için gerekli ekipmanların, İsviçre ve Alman firmalarından sipariş edildiği ve yatırım maliyetinin, planlanan 40 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkabileceği bildirildi.

VAKIF GMYO

Ankara’daki Cubes Projesinde satış yaptı. Kalan tutarı haziran sonuna kadar tahsil edecek

Vakıf GMYO, Cubes Ankara Projesi kapsamında 8.802 m² alanı kapsayacak Otel Nitelikli bölüm ile Çok Amaçlı Salon Nitelikli kısmın satışını gerçekleştirdi. Satışın toplam bedeli kdv hariç 628.075.000 TL olarak açıklandı. Bedelin, 256.280.750 TL’si tahsil edilirken kalan miktar haziran sonuna kadar iki eşit taksitle tahsil edilecek.

Satış, şirketin yapımı ve projeleri devam eden projelerine ait finansman sağlama hedefi doğrultusunda olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Satılan varlıkların değerlendirilmesi ve elde edilen gelirin şirketin uzun vadeli gelişim hedefine katkı sağlayacaktır.

TÜRK TELEKOM

Çin merkezli iki bankadan beş yıl vadeli 200 milyon euro tutarında kredi alacak

Türk Telekom, grubunun yatırımlarını, stratejik girişimlerini ve büyüme planlarını desteklemek amacıyla kredi alacak. Şirket, Sinosure sigortası kapsamında Çin merkezli iki banka ile 200 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Kredinin vadesi Mart 2029 olarak belirlenirken faiz oranı toplam maliyetlerle birlikte yıllık EURIBOR + %3,37 olacak. Kredi, Türk Telekom ve grubun genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Böylece telekomünikasyon sektöründe rekabetçiliğini sürdürmesi ve pazar konumunu güçlendirmesine olanak verecek.

NET HOLDİNG

Geri aldığı payları itfa yoluyla elden çıkaracak. SPK’dan üç ay ek süre aldı

Net Holding, sermayesinin yüzde 16,95’ine denk gelen payları geri almış bulunuyor. Bu oran toplamda 95.595.697 adet (lot) hisseye denk geliyor. Şirket geri alınan paylardan toplamda 20.313.178 adet (lot) payı itfa yoluyla elden çıkarmak için SPK’dan ek süre talebinde bulundu. SPK da taleple ilgili 30 Haziran 2024 gününe kadar ek süre verdi.

Hisselerin itfa yoluyla elden çıkarılması sermayenin düşürülerek hisselerin iptal edilmesi anlamına geliyor. Bu tür işlemlerde hissenin değeri artarken pay başına düşen kâr da artmakta. Öte yandan hissenin fiyatı son bir ayda gerilemiş olsa da yılbaşından bu yana yüzde 38 artış kaydetti.