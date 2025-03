Vakko CEO’su Jaklin Güner: Kadınlar kreatif endüstrilerle toplumsal değişime öncülük ediyor

Vakko, kurulduğu ilk günden bu yana sanatın ve modanın geleceğine yatırım yapıyor. Sanata ve kültürel üretime verdiği desteğin bir parçası olarak, kadın sanatçıları ve tasarımcıları teşvik eden projeleri hayata geçiriyor.

“Vakko’nun tarihi, Cumhuriyet sonrası Türkiye’deki modernleşmenin, estetik dönüşümlerin, şıklığın, lüksün, kısaca modanın tarihidir (…) Vakko, bütün bu serüvenler boyunca yalnız giysilerdeki değil, zihinlerdeki değişimin de simgesel markası, öncüsü olmuştur.”

Bu sözler Vakko’nun Kurumsal Kitabının ilk cümleleri…

Vakko CEO’su Jaklin Güner’in ifade ettiği gibi, Vakko, kurulduğu ilk günden bu yana sanatın ve modanın geleceğine yatırım yapıyor. Sanata ve kültürel üretime verdiği desteğin bir parçası olarak, kadın sanatçıları ve tasarımcıları teşvik eden projeleri hayata geçiriyor.

Güner; Vakko’nun “91 yıllık köklü geçmişinden aldığı gücün yanı sıra, Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerine ve eğitime yatırım yapan projeleriyle, Türkiye’nin geleceğine ilham veren bir marka” olduğuna dikkat çekiyor ve “Oyunun yeni kurallarını belirleyecek genç yeteneklerin yetişmesine yatırım yapmaya devam ediyoruz” diye ekliyor.

Vakko CEO’su Jaklin Güner’le Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde bir araya geldik ve kadın istihdamı, iş hayatında fırsat eşitliği ve Vakko’nun sanata ve eğitime verdiği destek hakkında açıklamalarını dinledik. Güner’in yorumları şöyle:

Vakko’nun kreatif ekiplerinin yüzde 70’i kadın

“Vakko olarak, kadın istihdamına, kapsayıcılığa ve çeşitliliğe önem veren bir kurumuz. Kadınların ağırlıkta olduğu bir yapıyız. Tüm çalışanlarımızın yüzde 52’si, yöneticilerin yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor. 2022’den itibaren 42 kadın çalışanın müdür ve üzeri yönetim pozisyonlarına terfi etti. Ayrıca, Vakko’nun kreatif ekiplerinin yüzde 70’i kadın. Young Talent olarak aramıza katılan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı kadın. Bu da bizi hem çok heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor. Vakko olarak, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Vakko’da Kadınlar İşe Dönüyor’ projesi ile iş hayatına ara vermiş kadınlar için yeniden istihdam fırsatları sunuyoruz. Kreş uygulamamızla tüm kadın çalışanlarımıza, çocuklarının bakımını güvenle üstlenebilecekleri bir ortam sunuyor, anne olarak iş hayatındaki yolculuklarını kolaylaştırıyoruz. 1995 yılından bu yana devam eden toplumsal destek projemizle, iş bulmakta zorlanan kadınların eşarp kenar dikimi alanında çalışmasını sağlıyoruz ve böylece onların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkıda bulunuyoruz. Kadın çalışanların kariyer gelişimlerine yönelik mentörluk programlarımızı sürdürüyoruz.”

Kadınların moda, sanat, kültür ve medya alanındaki etkisi

“Sanat, tasarım, medya, moda, film, reklamcılık ve kültürel üretim gibi alanları kapsayan kreatif endüstrilerde kadınlar, yenilikçi bakış açıları, estetik anlayışları ve toplumsal değişime öncülük eden projeleriyle önemli bir rol oynuyor. Kadınların üretimde ve yönetimde daha fazla yer alması, sektörlerin çeşitliliğini ve yaratıcılığını artırarak toplumsal değişime katkı sağlıyor. Vakko da sanata ve kültürel üretime verdiği desteğin bir parçası olarak, kadın sanatçıları ve tasarımcıları teşvik eden projelere devam ediyor.”

■ DENEYİM ODAKLI LÜKS

- Sürdürülebilirlikte lüks, zarafetin ve yüksek kaliteli tasarımların çevresel ve toplumsal sorumlulukla harmanlandığı bir anlayış önem kazanıyor. Lüks, sadece estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillenen bir değere dönüşüyor. Vakko, köklü geçmişi ve yenilikçi yaklaşımıyla, gerek modada gerekse hizmet sektöründe sürdürülebilir lüks kavramına odaklanıyor. Jaklin Güner’in yorumları şöyle: “Günümüz misafirleri, geleneksel lüks anlayışının ötesine geçerek tamamen kişiselleştirilmiş, bireysel zevklerini yansıtan deneyimler arıyor. Amacımız sadece lüks seyahat severlerin beklentilerini karşılamak değil, onların arzularını önceden tahmin edebilmek. Vakko, bu vizyonla, lüks konaklama ve misafir deneyimlerini yeniden tanımlıyor. İstanbul’da zarafetin ve sofistike yaşam tarzının simgesi olan Vakko, sürdürülebilirlikten teknolojik yeniliklere kadar geniş bir yelpazede benzersiz deneyimler sunuyor. Vakko otelleri, çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilirliği ön planda tutarak enerji verimliliği sağlayan sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor. Aynı zamanda, misafir deneyimlerini kişiselleştiren teknolojik çözümlerle hizmet veriyor, yapay zekâ destekli sistemler ve mobil uygulamalar ile her misafire özel bir konfor sunuluyor. Vakko’nun lüks anlayışı, sadece fiziksel konforu değil, kültürel ve duygusal deneyimleri de içine alıyor. Bu anlayışla, Vakko yalnızca lüks bir konaklama değil, yaşam tarzını ve aidiyet hissini pekiştiren bir deneyim yaratıyor”

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun, Vitali Hakko’nun sanat ve eğitimdeki vizyonundan ilham alarak kurduğu; moda, mimari, fotoğraf, resim, heykel, sinema gibi sanatın tüm başlıklarındaki en güncel ve kapsamlı koleksiyonları içeren Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, 10. yaşında Atatürk Kültür Merkezi’ne taşındı. Halkın kullanımına açılan kütüphane, modadan sanata, fotoğraftan mimariye, tüm yaratıcı disiplinleri kapsayan ve sürekli güncellenen basılı ve dijital bir arşive sahip.

Moda ve hizmet sektöründe geleceğin yeteneklerini yetiştiriyor

1841 yılında Paris’te kurulan ve dünya çapında ünlü tasarımcının yetiştiği Esmod’un eğitim anlayışını, Vakko Moda Merkezi ve Vakko Üretim Merkezi’nde gerçekleştirilen uygulamaya dayalı projelerle pekiştiren Vakko Esmod Uluslararası Moda Akademisi, 2013 yılından bu yana küresel standartlardaki eğitim programları ile yarının moda endüstrisini yaratacak yeni nesiller yetiştiriyor. Dünyanın ağırlama konusunda önde gelen eğitim ve danışmanlık merkezi EHL Group, Switzerland işbirliğiyle geçen yıl faaliyete geçen Vakko School of Hospitality and Service ise servis ve hizmet alanının her bölümünde nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.