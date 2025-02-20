Yandex, “Bulut”ta da iş birliği için yerel partner arıyor

Yapay zeka tabanlı dönüşüm her yerde karşımıza çıkıyor. Dikeydeki pek çok uygulama aslında ChatGPT ve benzerleri neredeyse günlük yaşamın parçası olmaya başladı. Bu alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bunlar arasında bir konuyu arama alışkanlıklarımız da var. Bir konuyu araştırmada, ya da bir şey için arama yapmakta da yeni bir modele doğru gidiyoruz. Bu konuları Türkiye’de yatırımlarına hız veren, Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy ile konuşurken “Evet herkes bir arayış içinde, yeni model arayışı içindeyiz. Biz de tam burada farklı bir deneyim ve model oluşturmak istiyoruz. Arama motorunu yapay zeka ile birleştiriyoruz.” Diyordu. Artık aramayı bile yapay zeka uygulamalarından yapmaya başladık çünkü artık gereksiz bilgilere pek tahammülümüz yok. Yer şey hazır gelsin istiyoruz! Bu durumda yeni model ne olacak? Alexander Popovskiy, ”Tam bu noktadayız, yapay zeka odaklı arama deneyimini oluşturmaya çalışıyoruz. Evet yapay zeka motorları gelişiyor insanlar sormak istiyor, diyalog kurmak istiyor. Pek çok talep var ve bunlar önümüzdeki dönemde gelişecek

Ama bunun kazanç, reklam modelleri henüz tam anlamıyla çalışmıyor. Örneğin Google da buna sahip olmasına rağmen, her pazarda lansman yapmıyor. Çünkü bunu gelir modellerini oluşturmak konusunda hala sorunlar var”. Popovskiy, kendi stratejilerinin yerele odaklanmak olduğuna dikkat çekerken. “Yerel alanlarda pek çok şey bizim için önemli oluyor. Örneğin regülasyonlar, iş yapma biçimleri ama tabii en büyük ve belki de en önemli zorluğumuz aslında pazarlarda kullanıcıyı arama motorunu değiştirmeye ikna etmek. Sadece bu da değil konuştuğumuz gibi aslında biz bir kategori de yaratmaya çalışıyoruz”.

Yandex’in arama deneyimini yapay zeka ile birleştiğini belirten Popovskiy Türkiye’ye teknoloji alt yapılarında 3 yıl içinde 400 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını söylerken kendi stratejilerini de diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çekiyor.

Görünen o ki Yandex’in yatırımları sadece arama motoru ve alt yapıları ile de kalmayacak. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, “Biz aslında pek çok konuda Türkiye’de yatırım yapmayı istiyoruz. Bunlardan biri de bulut hizmetleri. Çünkü buradayız ve burada verinin tutulması için sahada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için işin çok başındayız ama bulut konusunda Türkiye’de tabii bir yerel iş birliği arayışımız var. Bunun için temaslarımız ve araştırmalarımız devam ediyor” diyor.

Türkiye bizim için merkez

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy kendileri için Türkiye'nin konumunu da şöyle aktarıyor: "Türkiye bizim için bir merkez, çok önemli bir merkez. Ama bölgesel rol olarak bizim farklı stratejilerimiz var. Burada biz Google ya da Microsoft gibi hareket etmiyoruz. Onlar gibi her bölgeyi kapsamıyoruz. Biz daha çok yerel pazara, ülkelere odaklanıyoruz. Çünkü dil, kültür gibi pek çok şeyi içinde barından bir stratejimiz var. Bizim alanlarımız bu anlamda çok yatırım isteyen alanlar, o yüzden ülke ülke odaklanıyoruz. Yerel internet, yerel dijital pazar. Türkiye de bunlardan iyi bir örnek, dijital ekonomi hızlı ilerliyor. Bizim gibi şirketlere de büyük potansiyeller yaratıyor".