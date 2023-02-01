Geçen hafta yazmaya başlamıştım bu konuyu, AI (Artificial Intelligence – Yapay Zeka) benim kullandığım tabirle “veri” konuşmaya başladı demiştik. Bunun dünyadaki büyümesine ve Türkiye’de de bazı markaların bu alandaki çalışmalarına dikkat çekmiştik. İşin gündem noktası şu, Yapay Zeka artık vitrine çıkıyor… Bu hafta da Chat GPT konusunu yazmayı planlamıştım… Bir haftada Türkiye’de de epey bir gündem oldu. Dünyada pek çok köşe yazarıın da yaptığı ilk iş yazılarını Chat Gpt’ye yazdırmaya başladı. ChatGPT’nin bir çoğundan daha iyi yazdığı da kesin!

Dönüşümün aracı Yapay Zeka oluyor

Dijital dönüşümün en önemli bölümünü artık Yapay Zeka oluşturuyor. Onun yarattığı kapasite aslında büyük dönüşümü de destekliyor. Bu köşeyi takip edenler dönüşümü geniş bir kavram olarak ele aldığımı biliyor. Çünkü dönüşümün dijital olması gerekmiyor. Kültürel, iş yapış biçimleri, stratejiler, şirketler, insanlar önemli bir dönüşüm içinde… Tabii dijital alt yapı ise bunun en önemli kısmını oluşturuyor. Ama belki bugüne kadar Yapay Zeka çalışmalarındaki ilerleme kadar dönüşümü bu kadar çarpıcı bir şekilde ileri taşıyan bir gelişme olmamıştı. Her sistemi ve her yapıyı artık ‘disruption-yıkıcı’ bir etkiyle dönüştürüyor.

Yapay Zeka artık vitrine çıktı

Yapay Zeka’daki bugünkü aşamadan önce sistemler arkada çalışıyor, kendisi de bir veri programı olan Yapay Zeka, önüne gelen“veriyi”yi işliyor ve sadece görünmez bir el olarak işlevini yürütüyordu. Kampanyalar, size özel kullanılan hizmetler artık hep Yapay Zeka bu verileri kullanarak gerçekleşiyordu. Geçen hafta konuya giriş yaptığımız gibi, veri işlemelerini Yapay Zeka dijital avatarlarla sesli olarak ifade etmeye başladı. ChatGPT ise özel bir alanın dışında tüm veriler için adeta bir arama motoru gibi, sorduklarınızı yanıtlıyor. OpenAI gibi 10 kişilik bir şirket tarafından gelişen sistem, öğrenerek hızla yükseliyor.

ChatGPT’yi nasıl bilirsiniz?

Yapay Zeka’nın yıkıcı etkilerinden birini oluşturan Chat GPT’yi aktarayım istedim ama çok anlamsız geldi. Yapay Zeka bu işi kendisi anlatsa daha iyi değil mi? Ben de bazı sorularla onunla sohbeti size aktarayım istedim. Nasıl olduğunu, nasıl işlediğini, Türkiye ve gelecek ile ilgil sorulara yanıtlarını da verdim. Bunu ben yapabildiğim gibi sizde yapabilirsiniz. OpenAI’de bir hesap açın ama her verdiğiniz bilginin onun hafızasına işleyeceğini unutmayın, kendi özel bilgilerini girmeyin!

Genel sorulara çok girmiyor!

ChatGPT örneğin hava durumu gibi hani ilk aklımıza gelen sorulara pek girmiyor… Gelecek ile ilgili bazı tahminlerde de önemli sıralamalar yapabiliyor. İşte size birkaç soru ve ChatGPT’nin yanıtları…

Benim şu anda bulunduğum bölgede hava nasıl?

Maalesef bir AI dil modeli olarak güncel hava durumu bilgilerine erişimim yok. En güncel bilgiler için lütfen bir hava durumu web sitesini veya uygulamasını kontrol edin.

Türkiye seçimi için bir fikrin var mı? Sonuçları ile ilgili neler düşünüyorsun?

Tarafsız bir AI dil modeli olarak, Türkiye seçimleri gibi belirli siyasi olaylar hakkında görüş veya düşüncem yok. Seçimler ve diğer siyasi olaylar hakkında doğru ve güncel bilgiler için güvenilir haber kaynaklarına güvenmek önemlidir.

Meta pazarlama modellerinin önümüzdeki dönemde başarılı olacağını düşünüyor musun?

Bir AI dil modeli olarak, meta model pazarlama gibi bir pazarlama stratejisinin gelecekteki başarısını veya başarısızlığını tahmin etme yeteneğine sahip değilim. Bir pazarlama stratejisinin başarısı, hedef kitle, rekabet ve genel pazar koşulları gibi birçok faktöre bağlıdır. İşletmelerin, sürekli gelişen bir pazarda önde olmak için stratejilerini sürekli olarak değerlendirmeleri ve ayarlamaları önemlidir.

Gelecekte hangi dijital trendler ön plana çıkacak?

Dijital trendlerin tam geleceğini tahmin etmenin kesin bir yolu yoktur, ancak ortaya çıkan ve gelişen bazı trendler şunları içerir:

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Genişletilmiş Gerçeklik (XR) - VR, AR, MR, 5G ağları ve uç bilgi işlem, Siber güvenlik ve gizlilik endişeleri, Uzaktan çalışma ve işbirliği araçları, Nesnelerin İnterneti (IoT), Chatbot'lar ve konuşma arayüzleri, Ses tabanlı arayüzler ve akıllı hoparlörler, Veri gizliliği ve etik, Blockchain teknolojisi…

Bu ve diğer dijital trendler, önümüzdeki yıllarda teknoloji ortamını şekillendirmeye devam edecek. Bireylerin ve işletmelerin dijital dünyada rekabetçi kalabilmeleri için bilgi sahibi olmaları ve yeni gelişmelere uyum sağlamaları önemlidir.

Bir Yapay Zeka dil modeli olarak kendini nasıl tanımlanıyorsun?

Bir AI dil modeli olarak, büyük miktarda metin verisinden öğrenilen kalıplara dayalı olarak insan benzeri metinler oluşturmak için tasarlanmış bir bilgisayar programıyım. Aldığım girdiye dayalı olarak metni işlemek ve oluşturmak için dönüştürücü sinir ağları gibi derin öğrenme teknikleri kullanıyorum. Öncelikli hedefim, olgusal bilgilerden daha soyut kavramlara kadar çok çeşitli konuları kapsayan çok çeşitli sorulara kısa ve bilgilendirici yanıtlar vermektir. Eğitim verilerim internetten geliyor ve yanıtlarım gerçek zamanlı olarak oluşturuluyor, bu da yeni sorulara hızla yanıt vermeme ve güncel bilgiler vermeme olanak tanıyor.

SON SÖZ: Yapay Zeka ve diğer dijital modellerin gelişiminin artmasıyla “Yıkıcı Etkisi “ büyüyor. Yeni bir cağın başlangıcındayız. Şirketlerin bunu iyi okuyup, hızlı hareket etmesi gerekiyor. Dönüşümün dijital süreci olduğu gibi, yapısal ve insan odaklı değişimleri de tetiklediğini unutmayın.