‘Yararlı boş zaman’la 50 bin kişiye dokundu, fon için golf sever iş insanlarını yarıştırdı

Hakan Güldağ’la birlikte Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) düzenlediği “Duke of Edinburgh Cup” (Edinburgh Dükü Kupası)” golf turnuvasını izlemek üzere Riva MVK Golf Sahası’na giderken 2012 yılı Kasım ayını anımsadım.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın davetiyle Kasım 2012’de “The Duke of Edinburgh’s Award, sponsorlar buluşması” için Malta’ya gitmiştim. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TİKAV’ı, Malta’daki buluşmada tanımıştım.

TİKAV, 1956 yılında “The Duke of Edinburgh’s International Award” adıyla Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlayan “Uluslararası Gençlik Ödül Programı”nı temsil ediyordu.

14-24 yaş arası gençleri kucaklayan program, “Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye” olarak ülkemizde 2003 yılında başlamış, 2010’lu yılların başlarında TİKAV’ın şemsiyesi altına girmişti. Pelin Akın Özalp, programın katılımcı gençlere kazandırdıklarını Prens Philip’in şu sözleriyle anlatmıştı:

- Amaç, “yararlı boş zaman aktiviteleri” ve gönüllülük bilincini yayarak, başarıya ulaşma azmini keşfetmelerini sağlamak, gençlerin gelişimini teşvik eden kişi ve kurumlara kılavuzluk etmek.

Pelin Akın Özalp, 2015 yılında gönderdiği mektupta o dönem Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan “Edinburgh Dükü Ödülü” sahibi Umut Demir’in izlenimlerini paylaşmıştı:

- Ödül programına katılmadan önce dış dünyadan habersiz, sadece akademik başarıya odaklıydım. Katıldıktan sonra başarının ders çalışmanın yanında sosyal hayatla beraber geldiğini gördüm.

TİKAV, dünyada 130’u aşkın ülkede 13 milyondan fazla genci kucaklayan programla 20 binin üzerinde gence ulaşmış, programa kaynak sağlamak üzere geçen yıl dünyanın en prestijli golf turnuvalarından “Edinburgh Dükü Kupası”nı Türkiye’ye taşımıştı.

Geçen yıl Antalya’da gerçekleşen turnuvanın adresi bu yıl Riva MVK Golf Sahasıydı. Geçen yıl Antalya’da turnuvanın ardından bir açık artırma gerçekleşmiş, golf sahasında yarışan hayırseverler, gençleri kucaklayan program için de destek yarışına girmişti. MVK Golf Sahasındaki turnuva sonrasında da “Loft Art” sanatçılarının bağışladığı eserle açık artırmaya çıktı, golfte yarışan hayırseverler açık artırmada da yarışı sürdürdü.

MVK Golf Sahasında Hamdi Akın ve Pelin Akın Özalp’le buluştuk, Akfen Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünsal Ereke’den turnuvaya katılanların listesini alıp baktım:

- Nazan Somer Özelgin, Eyüp Nuri Özelgin, Hasan Akçakayalıoğlu, Nihat Özdemir, Nursel Çökelek, Evrim Çetin, Zeki Rıza Zorlu, Fehmi Zorlu, Başar Nuhoğlu, Ulya Duran, Mustafa Özdemir, Cihat Pars, Hakan Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Zafer Türkoğlu, Elif Türkoğlu, Nurettin Ender Kıy, Dide Bozoğlu, İhsan Kızılkaya, Şahide Kızılkaya, Gül Ankara, Taner Ankara, Selim Ergüder, Zeynep Aksu Dalbeler, Bülent Özgür, Murat Bayrak, Mehmet Kılavuz, Sabri Yiğit, Korhan Kurdoğlu, Hakkı Akil, Erdem Yılmaztürk, Ahmet Kaya.

Limak Holding kurucu ortağı Nihat Özdemir, turnuva başlarken iddialı gördüğü iki ekibi paylaştı:

- Ben Hasan Akçakayalıoğlu ile birlikte oynayacağım.

- Hakkı Akil ile Korhan Kurdoğlu da birlikte oynayacak.

Hakkı Akil gülümsedi:

- Kupayı Korhan ve ben alırız.

Günün sonunda turnuvanın Türkiye ayağını kazanan Bülent Özgür ve Murat Bayrak ikilisi oldu. Pelin Akın Özalp, şu bilgiyi verdi:

- Kazanan ikili, her ülkeden finalistlerin katılımıyla İngiltere’de düzenlenecek “Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri”nde yarışacak. Ayrıca Windsor Kalesi’nde özel bir kutlama yemeğine katılacak.

Turnuva ve açık artırmada toplanan bağışı merak ettik, Ünsal Ereke şu bilgiyi vermekle yetindi:

- Bu yılki bağışlar geçen yılın 2.5 katı oldu…

Pelin Akın Özalp, turnuva sonrası sohbette şunları anlattı:

- TİKAV, 136 ülkede uygulanan programın Türkiye temsilcisi olarak gençlerimizi beceri, fiziksel gelişim ve toplumsal hizmet alanlarında destekliyor. Bu turnuvada hem bireylerin gelişimine katkı sağlarken hem de elde edilen tüm geliri depremzedelere aktaracağız.

Sonra TİKAV projeleri üzerinde durdu:

- 25’inci yılını kutlayan TİKAV, 3 alana odaklandı: Kadınlar, gençler, çocuklar. Şimdiye kadar projelerle 50 bin kişiye dokunduk. Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle üniversite öğrencilerini çeşitli yaşam becerileri ile donatıp çalışma hayatı ve sosyal yaşama hazırlıyoruz.

Pelin Akın Özalp, Kasım 2012’de Malta’daki sohbetimizde 2020 yılına kadar 20 bin genci projeleriyle kucaklamayı hedeflediklerini bildirmişti…

TİKAV, 14-24 yaş arası gençlere dönük programıyla 20 bini aşkın öğrenciye ulaşırken, kadınları, depremzedeleri destekleyen projelerle 50 bini aşkın kişiye dokunmuş bulunuyor…

Yüreğine sağlık Pelin Akın Özalp…

Kadınlara, ‘Dijitaldeki Ayak İzi’ eğitimi veriyor

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin desteklediği projeye değindi:

- Şimdiye kadar 4 farklı başlıkta binlerce kadına ulaştığımız bu projede Türkiye’nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınlara ve ailelerine eğitim verdik. Programın bu yılki başlığı “Dijitaldeki Ayak İzimiz” olarak belirlendi.

Projenin içeriğini paylaştı:

- Gerçekleştirilen eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadınları, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendiriyoruz. Dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunları ele alıyoruz.

Mustafa Koç, Riva’da 300 dönüm arazi alınca İGK kalıcı yere kavuştu

TİKAV’ın organizasyonuyla “Edinburgh Dükü Kupası” yarışı sürerken İstanbul Golf Kulübü (İGK) Müdürü İnci Danış Bulcan rehberliğinde Hamdi Akın ve Pelin Akın Özalp’le birlikte Mustafa Vehbi Koç’un baş harflerinden oluşan ismi taşıyan “MVK Golf Sahası”nı gezdik.

İnci Danış Bulcan’ın verdiği kitapçıktan İGK’nın tarihçesiyle ilgili bilgilerimizi tazeledik:

- İstanbul Golf Kulübü, 1895 yılında kuruldu. 92 yıl İstanbul Maslak’taki golf sahasını kullandı. İGK’nın merkezi de orada yer aldı.

- 20 Aralık 2011’de Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul Golf Kulübü’ne yazı gönderdi: “Geçici kullanıma tahsis edilen arazi askeri maksatlarla kullanılacağından golf faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor.”

- 1996 yılında İGK’ya üye olan Mustafa V. Koç, 1998’de Başkan seçildi. Koç, görevi tamamlamasının ardından daha sonraki dönemde yine Başkanlık görevini üstlendi.

- 2012 yılında İGK Saha Arama Komitesi çalışma temposunu artırdı. Komite, sonunda Riva’da buldukları uygun arazinin Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait olduğunu saptadı.

- Komite, araziyi Mustafa V. Koç’a bildirdi. Koç, bankanın resmi satış ihalesine girdi, 300 dönümlük araziyi satın aldı.

- Mustafa Koç’un 21 Ocak 2016’da vefatı sonrası o yılın Mart ayında yapılan genel kurulda Caroline N. Koç, İGK Başkanlığına seçildi.

- İGK, ara dönemde Koç Spor Vakfı Tesisleri’nde faaliyetlerini sürdürdü.

- İGK, 2023 yılı Mayıs ayı sonunda Riva’da Mustafa V. Koç’un satın aldığı sahadaki yerine taşındı. Üstelik, dünyada da literatüre girecek boyutta bir golf sahasına kavuştu.

İnci Danış Bulcan, MVK Golf Sahasıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

- İGK burada kiracı ama artık saha sıkıntısı yaşamayacak… Rahmetli Mustafa Bey, tamamlandığını göremedi ama burası onun düşündüğü plana göre yapıldı.