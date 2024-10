Yarım asırlık sanat serüveni sanatseverlerle buluşuyor

Mudo markasının yaratıcısı duayen iş insanı Mustafa Taviloğlu’nun 52 yılda oluşturduğu koleksiyonundaki tüm eserler İstanbul’daki 7 mekanda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor.

“Bir Koleksiyoner Hikâyesi Sergisi” ismiyle sergilenen özel koleksiyonda 903 sanatçıya ait 2400’den fazla eser bulunuyor. Mustafa Taviloğlu, koleksiyonun eksiksiz bir şekilde sergilenmesini dileyerek, talebini.“Bu sergi, tıpkı iskambil kağıtlarından yapılmış bir kule gibi; tek bir kart dahi eksik olsa, ayakta duramaz” cümlesiyle ifade etmiş. Küratörler de titiz ve çok katmanlı bir çalışmayla farklı mekanlarda sergilenen eserlerdeki bütünlüğü korumaya özen göstermişler.

Taviloğlu'nun bağ kurduğu ve özenle seçtiği eserlerle oluşturduğu koleksiyon; sanatçılar, dönemler, üsluplar, teknikler ve mecraların çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Koleksiyon, İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ev sahipliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Altınmarka ve Eyüp Belediyesi’nin katkılarıyla ve Contemporary Istanbul Vakfı iş birliği ile sergileniyor.

Eserler, İstanbul’un kültür sanat haritasında önemli bir yeri olan 7 mekânda, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, İstanbul Sanat, Müze Gazhane, Likör Fabrikası, Galeri Eyüpsultan ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 15 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Koleksiyonun Küratörlüğü ve Proje Ekibi

Taviloğlu Koleksiyon yöneticisi Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk ile birlikte koordine edilen, proje tasarım ve yönetimi Ekmel Ertan tarafından yapılan bu önemli serginin küratöryal düzenlemeleri Derya Yücel ve Marcus Graf tarafından yapıldı. Mekân konsepti ve düzenlemesi mimarlar Murat Tabanlıoğlu ve Emre Arolat tarafından gerçekleştirildi.

Görsel tasarım Nazlı Ongan (Salon), dijital uygulamalar Daniele Savasta, video içerikleri ve belgesel ise Sıla Ünlü İntepe (Kimbuvideo) tarafından hazırlandı. Sosyal medya, tanıtım ve PR çalışmaları September tarafından CIF iş birliği ile yürütülüyor.

Sergi Mekânları ve Temalar

Taviloğlu Koleksiyonu, kronolojik bir özet sunan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı sergi ile İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Koleksiyon ayrıca dört tema altında toplanmış durumda. Her temanın farklı mekânlarda sergilenmesiyle, ziyaretçilere geniş bir sanat perspektifi sunuluyor

1- Tanıdığımız insanlar: İnsan ve yaşamına dair figüratif eserlerin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Artistİstanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi)

2- Yaşadığımız şehirler: Kamusal alan, kent ve mimariyi konu alan eserlerin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Likör Fabrikası)

3- İzlediğimiz Manzaralar: Doğayı merkezine alan peyzaj ve manzara eserlerinin yer aldığı bu tema, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Haliç Tersane)

4- Gördüğümüz Renkler: Soyut sanatın renkli dünyasını sunan eserlerin yer aldığı bu tema, 20. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. (Müze Gazhane)

Sergiden yapılacak seçkiler tüm dünyaya yayılarak ses getirecek

Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli koleksiyoner sergilerinin dünyada pek çok önemli örneği olduğunu ve sergiyi hayata geçirirken ülkemizdeki diğer koleksiyonerlere sergilerini açma motivasyonunu kazandırmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ali Güreli hedeflerini şu cümlelerle dile getiriyor: “Biz, tüm yıl böyle sergilerin yapıldığı, tüm ülkeye yayıldığı, yurt dışından insanlarda gelmek için heyecan uyandıran, İstanbul ve Türkiye’nin böyle tanınmasını hayal ediyoruz. Bunun yanında genç koleksiyoncuların böyle sergiler açmak için heyecanlanmalarını, başka bir değişle yeni “Mustafa”lar olmasını hayal ediyoruz. Mustafa Taviloğlu ve Taviloğlu Koleksiyonu’nun çeşitli küratörlerle yapılacak sergiler ve temalarla Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına yayılmasını ve belki onlarca sergiye evrilmesini sağlamak ana hedeflerimizden biri. Bunun için 2025 yılından itibaren, tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olduğu gibi ülke genelinde ve yurt dışında belediyelerin bu sergileri sahiplenmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Bu kıymetli serginin içinden yapılacak seçkiler önümüzdeki 5 yılda tüm dünyaya yayılarak ses getirmeye devam etmesini hayal ediyoruz.”

Serginin ana sponsoru İş Sanat’ın Genel Müdürü Zuhal Üreten “Sayın Mustafa Taviloğlu’nun 50 yılı aşkın sürede oluşturduğu nitelikli koleksiyonunun tamamının sunulacağı ‘Bir Koleksiyoner Hikâyesi’ isimli serginin ana sponsorluğunu üstlenmekten, bu koleksiyondaki eserlerin sanatseverler ile buluşmasını desteklemekten ve sergi mekanlarından biri olarak eserlere İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” yorumunu yapıyor.

Sergi ziyaret gün ve saatleri:

15 Aralık 2024 tarihine kadar,

- İstanbul Sanat’ta Pazartesi günü hariç her gün 10:00-19:00,

- Artİstanbul Feshane’de Pazartesi günü hariç her gün 10:00-20:00,

- Müze Gazhane’de Pazartesi günü hariç her gün 09.00-18.00 ve hafta sonu 10.00-18.00,

- İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 5 Ekim 2024’ten itibaren her gün 09.00-19.00,

- Galeri Eyüpsultan’da Pazartesi günü hariç her gün 11.00-19.00 ,

- İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00, Salı günleri 10.00-20.00,

- Likör Fabrikası’nda Pazartesi günü hariç her gün 11.00-19.00,

saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Şehri fotoğrafla buluşturan festival: 212 Photography

“Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, 28 Eylül - 13 Ekim 2024 tarihlerinde kapsamlı programı ile İstanbul’da fotoğrafla beraber diğer yaratıcı disiplinleri bir araya getiriyor. Türkiye ve dünya çapında sanatçıların çalışmalarından oluşan içeriğiyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla yedinci senesinde festival, zengin bir programla takipçileriyle buluşuyor.

Şehrin her iki yakasında da 30’a yakın mekânda gerçekleştirilen 212 Photography Istanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ’nin iletişim ve mekân desteği ile gerçekleşiyor.

212 Photography İstanbul sergi mekânları

212 Photography Istanbul, 2018 yılından bu yana fotoğraf ve hareketli görüntüler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinde görsel hikâye anlatımındaki yenilikleri keşfederken, farklı coğrafyalardan yetenekleri ve farklı sesleri kültür-sanat izleyicisiyle buluşturan yenilikçi bir platform olmayı sürdürüyor.

Sergilere paralel olarak şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği atölye, film gösterimi, performans, şehir ve sergi turları, sanatçı buluşmalarıyla birlikte 212 Photography Istanbul şehrin festivali olmaya devam ediyor.

Festivalin 7. yılında İstanbul’un iki yakasında gerçekleşen sergiler MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Galata Rum Okulu, Yapı Kredi bomontiada, Akaretler No:37-39, St. Benoît Kilisesi, 212 Studio, St. Antuan Kilisesi, Institut Français Türkiye, Taksim Sanat, Yeldeğirmeni Sanat, Moda İskelesi ve Studio Karaköy’de yer alıyor.

Söyleşi, atölyeler ve dans performansı Soho House, Akbank Sanat, Salt Galata, Studio Karaköy, Galata Mekan ve Mutfak Sanatları Akademisi’nde yapılıyor. Paralel sergi mekânları arasında Büyükdere 35, Anna Laudel, Bilsart, Evin, Gallery Duende, Saye Kolektif, 8artı1 Galeri ve OG Gallery bulunuyor. Festivalin 2024 programına destek olan diğer kurumlar arasında Akaretler, Yapı Kredi Bomontiada, NART Sigorta, THE STAY, JUSTSTANDART ve KOLEKSİYON’da bulunuyor.

Festivalin 2024 programında öne çıkanlar

212 Photography Istanbul, mimari, gastronomi ve moda gibi konuları video, enstalasyon ve yeni medya teknikleriyle birleştiren sanatçıları ağırlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sebastião Salgado’nun Genesis projesi MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde, Galata Rum Okulu’nda Viviane Sassen’in Art & Fashion başlıklı retrospektifi, Ebru Yıldız’ın küratörlüğünü üstlendiği, 70’lerden bugüne müzik dünyasıyla içi içe yaşayan 19 sanatçının arşivlerinden oluşan Beyond The Spotlight sergileri bu sene öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Festivalde bu sene ilk defa sergi mekânlarından birisi olan St. Antuan Kilisesi’nde yer alan sanatçı Dune Varela’nın Antik Gelecek isimli sergisi ve Saint Benoît Kilisesi’nde ise Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın, çağdaş bir yaklaşımla kilisenin tarihini mercekleri altına aldıkları Döngüde Olan sergisi de festivalin dikkat çeken duraklarından birisi. 212 STUDIO’da ise Harflerin Biçimi, İmgenin Formu tematik sergisinde Ali Kazma, Hung Keung ve Simeen Farhat görülebilecek; yine aynı mekânda Fransız video sanatçısı Pascal Gaudefroy’un çalışması da yer alıyor.

Festival ayrıca iklim krizine dikkat çeken Macar fotoğrafçıların Dalgaları Aşmak sergisi, gastronomi fotoğrafçılığı üzerine Anastasia Fainberg ve Ellen Mary Cronin’in işleri, mimari fotoğrafçılıkla ilgili Thomas Mayer, James Kerwin ve Stefano Perego’nun sergileri gibi çeşitli konuları kapsıyor.

Yapay zekâ üzerine çalışan Phillip Toledano’nun distopik Another America fotoğraf serisi, yeni medya ve video sanatında ise Wang Chen’in Synaptic Forest ve Yang Yongliang’ın Five Dragons video enstalasyonları dikkat çeken projeler arasında yer alıyor.

Sergi programının yanı sıra festival sürecinde atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor. MUBI ve BIFED gibi destekçilerle gerçekleşecek film gösterimleri, gastronomi, moda ve ekoloji gibi çeşitli temaları kapsıyor. Atölyelerde, fotoğraf ve farklı üretim metodları üzerine çalışmalara yer veriliyor.

Söyleşilerde ise sanat, mimari, teknoloji ve ekoloji gibi konularda uzman isimler bir araya geliyor. Konserler, Zorlu PSM, Blind ve Akbank Caz Festivali işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bu sene festival, program haritasına yeni bir keşif noktası ekliyor ve Karaköy bölgesinde yer alan GALATA MEKAN’da 10-11 Ekim tarihlerinde Şiva Canbazoğlu ve İlayda Evgin’in How Now Becomes Then isimli dans performansını izleyiciler ile buluşturuyor.