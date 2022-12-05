İzmir’de yapılan Yaşar Kemal sempozyumu, ‘toplumlar sanatçılarıyla anılır’ kuralını anımsattı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi çok iyi bir ev sahipliği yaptı..

Yaşar Kemal Vakfı’nın İzmir’de düzenlediği “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” sempozyumunda, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Yaşar Kemal, Anadolu’nun sesi ve sözü ve bu toplumun da vicdanıydı” sözleri, sempozyumun özetiydi. Onun, Yılanı Öldürseler romanını filme uyarlayan 50 yıllık dostu Türkan Şoray’ın, ‘’O bu ülkenin gururu, bu nedenle Yaşar Kemal hep aramızda ‘’ sözleri ise kanımca pekiştiriciydi.

İki gün boyunca, altı oturumda 31 tebliğin sunulduğu sempozyumun, “Gazeteci Yaşar Kemal’’ oturumunda Prof. Yasemin İnceoğlu, ‘’Röportaj yazarı için ABD’de edebi gazetecilik denir, o da bunu yaptı” sözleriyle tanımlarken, Prof. Kenan Mortan “Akdeniz coğrafyası üstüne yazdı. Coğrafyasının ortak paydası umut idi ‘’ ifadesiyle onu tanımladı.

“Toprağın Rengi ve Sesi’’ oturumunda dil bilimci Prof. Onur Bilge Kula, “Yaşar Kemal romanı bir çağrıdır’’ derken, Dr. Christina Zenginoğlu “Yaşar Kemal tüm romanlarında ‘Başka Bir Doğa Mümkün müdür?’ diye sormuştur. Onu doğa üstünden okumak gerekir” ifadesini kullandı. Ece Onural, “Dekoru yok, peyzajı vardır. Zamanı ise doğa üstünden okur” sözleriyle, onun bir başka boyutunu dile getirdi. Erol Köroğlu’nun, ‘’Yaşar Kemal sözcükleriyle bir mühimmat deposudur’’ demesi, çok anlamlı bir betimlemeydi.

“Yaşar Kemal Anlatılarında Doğanın Doğası’’ oturumunda, deniz bilimci Prof. Mustafa Sarı, “Denizin rengi, denizin sırrıdır. Deniz Küstü’de denizin derdi var, deniz kirleniyor derken, 65 tür balık vardı, bu günümüzde 5 türe düştü” ifadesi dikkatimi çekti. Orman bilimci Prof. Cihan Erdönmez, “İnce Memed 1‘de 40 sert bitki anılır. Sert bitkilerse onun mecbur insanları gibidir, İnce Memed’in ta kendisidir’’ diyerek, çok ilginç bir benzeşmenin altını çiziyordu. Prof. Ufuk Özdağ ise, “Akçasazın Ağaları’nda ilk kez su etiği deyiminin öncülüğünü yapar” diyerek öncülüğünü vurguladı. “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede’’ oturumunda klasik müzik eleştirmeni Evin İlyasoğlu, ‘’Onun şiirinde müziksel bir anlatım ve uyum vardır. İnce Memed büyük orkestra için yazılmış bir senfonik şiirdir’’ derken, onun irdelenmemiş bir yönünü vurguladı.

Bu sempozyum için değerlendirmemi yazarken, “Toplumlar, sanatçısını var ettiği sürece vardır!” kuralını anımsadım ve “Yaşar Kemal iyi ki varsın!” dedim.

Aydın İzmir insanının bu oturumlara yoğun ilgisiyse, kültür ve sanata her günden fazla ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya Kupası sportif bir gösteriden çok bir politik sistemlerin çekişme arenası konumunda yaşanıyor.