Yat yarışlarının da artık bir ligi var

✔İş dünyasına çok yakıştırdığım yelken sporunda, Türkiye Yat Ligi’nin bu yıl ilk senesiydi. Ligde, bu yıl biraz deneme turu olmuş. Arkas Aegean Link Regatta kapsamında bu ligin de ödülleri geçtiğimiz hafta sonu verildi.

Yıllar önce ekonomi dergiciliğine başladığımız ilk yıllardı. O günlerde yöneticilik yaptığımız aylık ekonomi dergisinde, ekler çıkarmaya başlamış ve iş dünyasının sporla ilişkisini de bu eklere taşımaya çalışmıştık. Diğer tarafta yaptığımız ekler ise teknoloji ekleriydi. Teknoloji tarafını belki başka bir zaman anlatma fırsatım olur. Ama diğer tarafta spor ile ilgili iki konu tüm dünyada da öne çıkan “Yelken” ve “Golf” sporlarıydı. Bunlar arasında bugünkü konumuz yelkene gelirsek, takım ruhu, birlikte hareket edebilme, kendine güven, hızlı karar alma gibi özellikle yöneticiler için de önemli katkıları olan sporlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. O günlerden bugüne pek çok şirketin yelken takımları oluştu, herkes gerek kendi içinde gerekse farklı organizasyonlarla bu dünyanın içinde yer alıyor. Kendi adıma ben de hem öğrenerek bu sporla tanıştım hem de gelişmesi için olabildiğince bulunduğumuz yerlerde katkı vermeye çalıştım.

Lige doğru gidiş çok güzel

Geçtiğimiz günlerde İzmirli Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas’ın davetiyle, bu yıl 7.’incisi düzenlene Arkas Aegean Link Regatta’yı izleme fırsatı buldum. Tabii denizci bir şirket olarak Arkas yıllardır bu konuda gerek yarışlar gerekse kurduğu takım ile destek vermeye çalışıyor. Ama Bernard Arkas’ın da Türk yelken sporuna gerek gençleri yetiştirmek gerekse de ortama yerli yabancı, yeni yelken takımlarının katılımını sağlamak konusunda büyük çabası var. Bu sene evet yarışlar güzeldi, çok da keyifliydi. Ama atılan bazı adımlarla ilgili aldığım bilgiler de ayrıca heyecan verici oldu. İş dünyasına çok yakıştırdığım yelken sporunda, Türkiye Yat Ligi’nin bu yıl ilk senesi olmuş. Ben lig ile ilgili gelişmeleri biraz kaçırmışım ama anladığım kadarıyla, bu yıl biraz deneme turu olmuş. Arkas Aegean Link Regatta kapsamında bu ligin de ödülleri geçtiğimiz hafta sonu verildi. Burada Borusan, Arkas, Anything Dere Construction, Beymetal Team Linea Rossa gibi takımların rekabeti çok keyifliydi.

Yat yarışlarının da artık bir ligi var

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Yat Ligi’nin MDK "Kabotaj" Kupası, 52. Deniz Kuvvetleri Kupası, Sahil Güvenlik Kupası Ve Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın ardından ligin beşinci ve son ayağı böylece Arkas Aegean Link Regatta oldu. Birçok spor dalında olduğu gibi yelken dünyasına ilgiyi artırmak ve bu sporun daha büyük bir yelpazeye yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ligde bu yıl 45 takım ve 450’den fazla sporcu yarışmış. Ligin oluşması zaman içinde yelken takımlarının kurumsallaşması, profesyonel sporcu yetişmesi ve ticari olarak da ölçümlenebilir bir başarı olduğu için daha rahat sponsor bulabilme şansı yaratarak kulüpleri güçlendirebilecek.

Bernard Arkas bu tip yarışların uluslararası Ege-Akdeniz çanağı için uluslararası anlamda da geliştirilebileceğini söylüyor. Bunun için de pek çok girişim yapılıyor. Turizme ve nitelikli iş adamı topluluklarının da Türkiye’ye çekilmesi konusunda bunlar önemli girişimler. Ama kolay değil, kamu dahil pek çok alanda desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Federasyon başkanı Akdurak

Burada yelken federasyon başkanı Özlem Akdurak’ı da atlamamak gerekiyor. Onun çabasının da yelken dünyasına çok olumlu yansıdığı görülebiliyor. Ligle ilgili Akdurak şunları söylüyor: “Bu hafta Arkas Aegean Link Regatta yanı sıra Türkiye Yat Ligi’nin ödüllerini verdik. Bu ilk defa düzenlediğimiz lige, katılmayı başaranları ve derece alanları kutluyorum. Biraz geç açıklamış olabiliriz onun için belki önümüzdeki yıllarda katılımın çok daha büyük coşkuyla olacağını düşünüyorum. Bunun da Türk yelkenciliğine de değer katan ürün haline geleceğini düşünüyorum. Büyük bir alçak gönüllülükle çok açıklamamızı istemediler ama Marsilya yolundaki yarışlarda en büyük destekçimiz Arkas Lojistik’e Türk yelkenciliği için tekrar teşekkür ediyorum”. Önümüzdeki yıllarda, başka şirketlerin, yelken kulüplerinin, yelkenle ilgilenen tüm tarafların katılımıyla, Türkiye’de herkesin yelkende aynı gündemi konuşması hem keyifli bir rekabet hem de güzel bir birliktelik yaratabilir.

Arkas Aegean Link Regatta 2023 şampiyonu

Sekiz IRC kategorisi ve üç destek sınıfı yelkenli beş gün boyunca toplam altı yarışta Çeşme sularında mücadele verdi. Beşinci günün sonunda overall’da birincilik kupasını Borusan Racing Çılgın Sigma alırken ikinci Arkas Blue Moon ve üçüncü Anything Dere Construction oldu.

Yat Ligi’nin Şampiyonları açıklandı Birçok spor dalında olduğu gibi yelken dünyasına ilgiyi artırmak ve bu sporun daha büyük bir yelpazeye yayılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi’nin MDK ‘’Kabotaj’’ Kupası, 52. Deniz Kuvvetleri Kupası, Sahil Güvenlik Kupası Ve Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın ardından beşinci ve son ayağı Arkas Aegean Link Regatta oldu. Ligin şampiyonu Borusan Çılgın Sigma, ikincisi Blue Moon ve üçüncüsü Beymetal Team Linea Rossa oldu.

“Milli Takım’a 12 sporcu kazandırdık”

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta’nın basın toplantısında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas’ın yelken felsefesini anlatarak başladığı konuşmasında “Denizle iç içe yaşayan ve denizcilik sektöründe istihdam sağlayan bir şirketiz. Ülkemizde yelkeni sevdirmek, bu uygun coğrafyada daha çok yelken yapılmasını teşvik etmek amacıyla uzun vadeli ve kalıcı projeler hayata geçirmek hedeflerimiz arasında. Önce profesyonel ve kurumsal bir takım kurarak başladık. 2017’de Çeşme Yelken İhtisas Kulübü’nden Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü’nü devraldık. O günden bu yana, öncelikle yeni sporcular yetiştirmek ve mevcut sporcuların daha iyi antrenman yapmasını sağlamak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. 12 sporcumuzu milli takıma kazandırdık. Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında birincilik kazanmış sporcularımız var, sadece hobi sunmuyoruz, sportif başarı hedefiyle ilerliyoruz. İzmir’den Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı örnek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Çeşme’nin yanı sıra geçen yıldan itibaren dersler İzmir Marina’da da yapılmaya başladı. Yaz kış hem Çeşme hem İzmir’de 70 çocuğa eğitim veriyoruz. Yaz aylarında ise bu sayı 300-350’ye çıkıyor.”