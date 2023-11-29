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Yeni bir risk barometresi lazım

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Dünyada bu senenin odak noktası enflasyon ve artan faizlerdi. Bu ortam risk iştahını baskıladı. Amerikan Dolarını destekledi. Risk iştahı konusunda,  dünyanın en önemli endeksi olarak kabul edilen S&P 500’ün, yılbaşından beri yüzde 20 yükselmesi yanıltıcıdır. Yedi dev teknoloji şirketi çıkartılırsa, kalan 493 şirketin yılbaşından beri sadece yüzde 4,5 yükseldiği görülür. Yedi şirketin bu yılki getirisi yüzde 70’tir. S&P 500 endeksinin Amerikan ekonomisini temsil edip etmediği, önümüzdeki dönemin tartışılan konularından birisi olacaktır.

Bu yedi şirket, S&P 500’ün yüzde 29’luk ağırlığını oluşturuyor. Teknoloji balonu döneminde bile en büyük yedi şirketin ağırlığı yüzde 22 idi. Balon patladıktan sonraki beş senede endeks kötü bir performans gösterdi. Yatırımcılar açısından, endeks fonlarını yönetenler açısından ciddi bir risk yoğunlaşması vardır. Örneğin bu şirketler kötü performans sergileseler, endekste anormal bir oynaklık yaşanır. Küresel portföylerdeki teknoloji riskini azaltmak gerekiyor.     

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